ميلينا
:: نجمة اللمة ::
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السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
و اسعد الله مسائكم بكل خير
احببت في هذه الامسية المثلجة عندنا ان اتطرق الى ظاهرة جد حساسة يتزايد انتشارها بشكل رهيب ، و لا يلتفت لها المجتمع مطلقا ، و لا يدرك ضررها الكبير على الابناء بل يركز على الزوجة فقط و يشفق عليها او يمقتها متناسي الضحية الاولى و هو الطفل الذي يضيع جراء انفصال الوالدين .
فالكل يعرف كثرة حالات الطلاق في بلادنا حيث أنها تعد بالالاف ، هناك من الرجال من يعطون الحق لانفسهم من مبدأ التعدد و منهم من يعيش عالة على زوجته مع الاساءة لها حتى تمل منه و ربما تطلب الخلع و هناك و هناك العديد من الحالات ، فكل من الوالدين يلجأ الى الهروب الذي حلله الشرع و أبغضه، ليبقى الابناء وهم ثمرة ذلك الزواج الضحية الاولى ،حيث ان الأب يعيش لنفسه و ينساهم عاطفيا و يهملهم ماديا ، يعني لا ينفق عليهم ،و من الامهات من تتركهم و تعيد الزواج لتنجب غيرهم و تغمرهم بالحب و الحنان .
فما مصير هؤلاء الابناء و هم يحتكون بكل الفئات و ما أكثرها الطالحة ؟
من يفهم مشاعرهم المحطمة بانفصال والديهم ، و من يرعاهم الرعاية الكاملة ؟
هل يمكن للجد و الجدة ان يؤديا دور الوالدين ؟
لماذا تموت مشاعر الأب من ابنائه بمجرد الانفصال و هل يستحق الطاعة مع قطيعته و قساوته ؟
و اسعد الله مسائكم بكل خير
احببت في هذه الامسية المثلجة عندنا ان اتطرق الى ظاهرة جد حساسة يتزايد انتشارها بشكل رهيب ، و لا يلتفت لها المجتمع مطلقا ، و لا يدرك ضررها الكبير على الابناء بل يركز على الزوجة فقط و يشفق عليها او يمقتها متناسي الضحية الاولى و هو الطفل الذي يضيع جراء انفصال الوالدين .
فالكل يعرف كثرة حالات الطلاق في بلادنا حيث أنها تعد بالالاف ، هناك من الرجال من يعطون الحق لانفسهم من مبدأ التعدد و منهم من يعيش عالة على زوجته مع الاساءة لها حتى تمل منه و ربما تطلب الخلع و هناك و هناك العديد من الحالات ، فكل من الوالدين يلجأ الى الهروب الذي حلله الشرع و أبغضه، ليبقى الابناء وهم ثمرة ذلك الزواج الضحية الاولى ،حيث ان الأب يعيش لنفسه و ينساهم عاطفيا و يهملهم ماديا ، يعني لا ينفق عليهم ،و من الامهات من تتركهم و تعيد الزواج لتنجب غيرهم و تغمرهم بالحب و الحنان .
فما مصير هؤلاء الابناء و هم يحتكون بكل الفئات و ما أكثرها الطالحة ؟
من يفهم مشاعرهم المحطمة بانفصال والديهم ، و من يرعاهم الرعاية الكاملة ؟
هل يمكن للجد و الجدة ان يؤديا دور الوالدين ؟
لماذا تموت مشاعر الأب من ابنائه بمجرد الانفصال و هل يستحق الطاعة مع قطيعته و قساوته ؟
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