وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يتطلق الاب والام ويبقى الضحية هو الطفل

في حال اعاد الزوج الزواج واسس اسرة جديدة

واعادت الزوجة الزواج يبقى الطفل ليعيش عند جدته وقد ينحرف بعدها

او يصاب بامراض وعقد نفسية جراء هذا الطلاق

وان تزوجت الام واخذته معها فلن يتقبل زوج امه وتصاب نفسيته

وان بقي مع والده نفس الامر زوجة ابيه تجعل منه مريضا نفسيا او معقدا

في جميع الحالات الطفل تصاب نفسيته ويمرض

وطبعا لااحد من الابوين سينتبه ويحاول مساعدة ابنه عند طبيب نفساني

قليلون من يحتوون ابناءهم ويحرصون على معالجتهم نفسيا بسبب صدمة مابعد الطلاق

بوركتي اختي