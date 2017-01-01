سلام الله عليكم راح نحاول نختاصر رغم انوا الحكاية طويلة. اولا نشكركم على هذا المنبر. انا مشكلتي هي مشكل كبير تع والديا ..اولا انا فتاة وحيدة لوالدي تربيت عزيزة و مدللة و الحمدلله و الآن راني بعمر العشرينات مشكلتي هي والديا راح نحكيلكم و انصحوني ارجوكم.بعض كلامي هو حكاية والدي ليا قالي كي تزوج من ماما كان ميعرفهاش و المكتوب جمعهم بعد الزواج بعام راح هو للعسكر فوت العامين تعو و رجع بعدها كانت العشرية ااسوداء و والديا كانوا من الاخوان الوالد تعي زادو في عدد المرات يهزوه يبات ليالي و حتى اشهر في السجن و يخرج المفيد امي عاشت بعيدة دائما عليه حتى هدنت الظروف و حب يعاود يرجع لعمل تعوا عادي لكن الظروف مسمحتولش و كان جدي بزاف مريض راح معاه للخارج على جال عملية و بقى لثم عام كامل الختصر انوا الوالد تعي كي ولا للدار و رجع لخدموا الي هو طبيب جراح كنت انا في 7 سنوات ..و الوالدة تعي معلمة و هي ايضا متدينة مرت بعدها الايام و والديا دائما بالعراك على الصغيرة و الكبيرة لحد الساعة و انا في صراع بينهما الا و هو انوا الوالدة تعي متعصبة جدا في الدين و والدي كما يقول الدين الوسط...انا تربيت بحب والدي اكثر من امي و هذه الحقيقة امي كل انشغالها هو الهروب من المنزل كي لا تتصادم مع والدي و هي الآن من المسجد المدرسة النوم في المنزل...هذا هو روتينها اما والدي فهو الحنان و التحواس و الضحك و المزاح و انواع الترفيه كلها هههه الى درجة ان لي فايس مشترك مع أبي لي فيه اصدقاء حتى من خارج الوطن يعرفهم والدي و يعرفونه المفيد ان والدي هو مثالي الاعلى.امي اخبها لطنها منعزلة علينا بحجة الزهد و قيام النهار و الليل ...انتم تتساؤلون لماذا انا لم اناقشها؟ امي من النساء التي تظن انا الحياة فقط لاجل الصلاة و انا لا اظن هذا و لا ديننا يقول هذا...امي لما اناقشها اولا لا تريد التكلم معي لانني لست محجبة و هي منتقبة (هذا قبل تحجبي ..كنت بعمر 17) و بعد تحجبي تقول لي انا اخترت الآخرة و ابوك اختار الدنيا ....و انا دائما ارد عليها ان الله لم يخطأ لما ارسلنا للدنيا لو كان اراد لنا الاخرة فقط لكان تركنا بالجنة اجمعين هو يريد منا ان نسعى في الدنيا لاجل الاخرة و ليس بسعي وراء السجاد فقط هناك ماهو اولى و هو الدعوة الى الله فلو كان الرسول صلى الله عليه و سلم قد دعى الى شيء فقد دعى الى الدعوة و ليس الى المكوث في المساجد ...... هذا هو رأيي اما هي فتعتبرني و تعتبر كلامي شيئا تافها و لازالت كما هي...المشكل هو ليس هذا فأنا اعتدت على الامر المشكل هو انا والدي صارحني بأمر يخصه و هو أنه يريد الزواج بطبيبة معه و هي ايضا مطلقة و لديها بنت و طلب مني ان اقول لأمي فهو لا يريد طلاقها لأجلي ...انا في معظم الاحيان اعلم انه سيقولها يوما لكم لما سمعت بالامر انصدمت لا اتصور ان تأخذ امرأة مني أبي و لا اتصور نفسي اتكلم مع امي بالموضوع احسها ستكرهني اكثر و تحقد عليا و انا في حيرة من أمري و قد تكلمت مع والدي بالامر اني عاجزة و هو كلفني على اساس انه لايجد معها كلاما انا اللآن في دوامة بين أبي و أمي رغم اني اعلم ان والدي من حقه هذا الامر و امي هي السبب لم تحافظ عليه فكيف له اي يعيش مع امراة ترتدي الحجاب في بيتها و تنام على السجادة صدقوني اتكلم بحسرة و ألوم امي كثييييرا لكنها لا تسمعني و لا تفهم كلامي كيف لي ان اتصرف و انا اخشى ضياع ابي من يدي و لا ادري ماذا افعل..