مَشْـهَـدُ سُـوقٍ

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Salah eddin, 3 فيفري 2018 على 21:30.
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السلام عليكم
راه عندي كتاب القرآءة اللي فيه هذا النص
بارك الله فيك فكرتني نروح نقرى منه شوي كل نصوص القراءة ال قديمة راءئعة جداََ ♥
شكرا لـكـ اخي ^^
رااااائع
و عليكم السلام
ايه هذا الكتاب تاع السنة الخامسة تاع النظام القديم يا حسراه
من كان التعليم على ديدانو
شكرا على مرورك القيم
شكرا ...
~
السّوق عامرةٌ والرّخص جلاّب
عنده الحق ههههه
شكرا صلاح الدين على النّشر الماتع. و واحسرتاه على الّلغة الماتعة وأيامها.
السوق عامرة الله يبارك ههه
راك تشوف ههه
شكرا خويا هشام
السلام عليكم
ايييه تحفة تبارك الله
مشكووور
السلام عليكم ورحمة الله...
ايه متقوليش برك اصلاح مزال عندك لكتاب...
يمات زمان..اليمات زينة كي كان تعليم تعليم اما دكا صايي قرايتهم ولات صعيبة وسامطة...
حقا ليت الزمان يعود يوما..
يعطيك الصحة صلاح فكرتنا في لقديم
و عليكم السلام
شكرا جزيلا اختي اماني
أهلا اشواق
الكتب تاع بكري ياسر منهم عندي
بصح هذا ما عنديش ههه
صح بكري كان التعليم على ديدانو يا حسراه
اما التعليم تاع اليوم والو
شكرا على مرورك الجميل
الاخت دلال @الأفق البعيد
اضربي طلة هنا ...
( لو انتبهتُ له باكراً....لأوفيتُه حقه في الوصف...أما الآن...وقد أوشكتُ أن أنام....فسيكون وصفي له ناقصاً...ودون التمام ...)
لذا..لي عودة ...إن شاء الله..لاحقاً....وإلا...( فقد عشتُ للحظات...في زمن تلك الصفحات...وربما حتى اشتريتُ ثوباً...وشيئاً من هذا وذاك..وعدتُ على عجل...قبل أن يكون اليوم قد فات...)
شكراً جزيلاً أخي صلاح...
و ان كان ردك هذا على عجل
الا انه من اروع ما قرأت من ردود عن هذا السوق المزدهر
فشكرا
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا لكبير دايما تفكرنا بالزمن الجميل
و الطفولة و الشقاوة ههه
نورمالمو نجاوبو على الاسئلة تاع النص هههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).