مَشْـهَـدُ سُـوقٍ

( لو انتبهتُ له باكراً....لأوفيتُه حقه في الوصف...أما الآن...وقد أوشكتُ أن أنام....فسيكون وصفي له ناقصاً...ودون التمام ...)



لذا..لي عودة ...إن شاء الله..لاحقاً....وإلا...( فقد عشتُ للحظات...في زمن تلك الصفحات...وربما حتى اشتريتُ ثوباً...وشيئاً من هذا وذاك..وعدتُ على عجل...قبل أن يكون اليوم قد فات...)





شكراً جزيلاً أخي صلاح...

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