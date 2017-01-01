مَشْـهَـدُ سُـوقٍ

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الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:30.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:30
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:35
    #2
  3. cosette

    cosette
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    at my hôûsSSse
    السلام عليكم

    راه عندي كتاب القرآءة اللي فيه هذا النص

    بارك الله فيك فكرتني نروح نقرى منه شوي كل نصوص القراءة ال قديمة راءئعة جداََ ♥

    شكرا لـكـ اخي ^^
     
    Salah eddin و Queen Fati معجبون بهذا.
    cosette, ‏3 فيفري 2018 على 21:36
    #3
  4. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    رااااائع
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    Queen Fati, ‏3 فيفري 2018 على 21:37
    #4
  5. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    و عليكم السلام
    ايه هذا الكتاب تاع السنة الخامسة تاع النظام القديم يا حسراه
    من كان التعليم على ديدانو
    شكرا على مرورك القيم


     
    cosette معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:38
    #5
  6. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    شكرا ...
     
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    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:38
    #6
  7. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    السّوق عامرةٌ والرّخص جلاّب

    عنده الحق ههههه

    شكرا صلاح الدين على النّشر الماتع. و واحسرتاه على الّلغة الماتعة وأيامها.​
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    {هِشام}, ‏3 فيفري 2018 على 21:43
    #7
  8. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السوق عامرة الله يبارك ههه
    راك تشوف ههه
    شكرا خويا هشام




     
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:44
    #8
  9. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ايييه تحفة تبارك الله
    مشكووور
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    *amani*, ‏3 فيفري 2018 على 21:47
    #9
  10. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية
    منتدى المطبخ الجزائري
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله...
    ايه متقوليش برك اصلاح مزال عندك لكتاب...
    يمات زمان..اليمات زينة كي كان تعليم تعليم اما دكا صايي قرايتهم ولات صعيبة وسامطة...
    حقا ليت الزمان يعود يوما..
    يعطيك الصحة صلاح فكرتنا في لقديم
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    أشــواق 19, ‏3 فيفري 2018 على 21:48
    #10
  11. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    و عليكم السلام
    شكرا جزيلا اختي اماني

     
    *amani* معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:49
    #11
  12. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    أهلا اشواق
    الكتب تاع بكري ياسر منهم عندي
    بصح هذا ما عنديش ههه
    صح بكري كان التعليم على ديدانو يا حسراه
    اما التعليم تاع اليوم والو
    شكرا على مرورك الجميل


     
    التعديل الأخير: ‏3 فيفري 2018 على 21:56
    أشــواق 19 و *amani* معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:50
    #12
  13. Salah eddin

    Salah eddin
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    الأفق البعيد معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 21:54
    #13
  14. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    ( لو انتبهتُ له باكراً....لأوفيتُه حقه في الوصف...أما الآن...وقد أوشكتُ أن أنام....فسيكون وصفي له ناقصاً...ودون التمام ...)

    لذا..لي عودة ...إن شاء الله..لاحقاً....وإلا...( فقد عشتُ للحظات...في زمن تلك الصفحات...وربما حتى اشتريتُ ثوباً...وشيئاً من هذا وذاك..وعدتُ على عجل...قبل أن يكون اليوم قد فات...)


    شكراً جزيلاً أخي صلاح...
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    الأفق البعيد, ‏3 فيفري 2018 على 22:12
    #14
  15. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    و ان كان ردك هذا على عجل
    الا انه من اروع ما قرأت من ردود عن هذا السوق المزدهر
    فشكرا
     
    الأفق البعيد معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏3 فيفري 2018 على 22:13
    #15
  16. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    العَدَمْ
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا لكبير دايما تفكرنا بالزمن الجميل
    و الطفولة و الشقاوة ههه
    نورمالمو نجاوبو على الاسئلة تاع النص هههه
     
    حروف تائهة, ‏4 فيفري 2018 على 00:30
    #16

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