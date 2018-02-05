قصة الحمار الذكي جزء 1

يقال أنه في احد الازمان وهب الله الفلاح الفقير حمدان نعمة معرفة اسرار كلام الحيوان وكان حمدان عازم علي شراء حمار،

وتذكر ان الجار ينوي بيع الحمار،



وذهب اليه ليشتريه حتي اصبح يملك ثوراً وحماراً وبينما هو ذاهب ذات يوم ليضع الطعام والشراب للثور والحراب سمع صوت الثور يتحدث الي الحمار قائلا : كل يوم نراك في هذا المكان نظيفاً انيقاً تأكل من الشعير اطناناً وتظل تلهو وتلعب دون ان يذوق ظهرك طعم العصا او الكرباج،



واذا ركبك صاحبك فلا يكون الا لمشوار قصير، فهنيئا لك علي الحظ الجميل، اما انا واحسرتاه، علي حظي المرير فأكاد اموت من التعب مثلك تماماً تكاد تموت من الراحة .

