اللي حاب يفهم دروس الــconditinals يتبعشوف أول شيء المعنى تع الكلمة باللغة العربية معنااها الشرطية كيشغل تقول لوكاان مانعرفوش شكون رمى الفليشة على عاشور العاشر مانقدرش نكمل حياتي .. المهم ههههههشوف كاين أربع أنواع للشرطية وهوماType 0 :هنا كيما نقولوIf you heat water , it boilsلوكان تحط الما فالسخانة ، يغليالقاعدة ديالها هي :if + verb fel present simple , verb fel present simple !هاذي نستعملوها باش نوصفو حقيقة علمية أو عامةماشي علم كبير ومايستاهلش تضيع عليه 3 نقاط...Type 1 :If she works hard , she will go to universityلوكان تقرا مليح ، رايحة تروح للجامعة ( الله ينجحنا كاملين )القاعدة ديالها هي :if + verb in present simple , verb in future ( will + stem )واللي مايعرفش كيفاش يصرف فالـ futurewill +stem w stem = lverb bla ma t7et Tosahla khlaaassto kill ===> will killهاذي نستعملوها باش نهدرو على حالة من الممكن أن تحدث ماشي مستحيلة...Type 2 :If i were you , i would buy a carلوكان جيت أنا نتا نشري سيارةالقاااعدة :If + verb in past simple , would + stemهنا باش نوصفوا حالة من من المستحيل أن تحدث ... تقدر تكون في بلاصتو ؟؟ باش تشري سيارة يا غليظ الأنف يا اللي عندك خمسطاشنالف فالجيب:'( ... ( اني نهدر على روحي )...Type 3 :If i had read the question well , i would have takenلوكان قريت السؤال مليح لوكاان خديت المعدل ..القاعدة :If + verb in past perfect , would i have + past participle( التصريف ساهل اذا كان ماتعرفوش قولولي ندير تعديل للمنشور )هنا نعبرو على الندم .. نندمو على حاجة صرات فالماضي:'( يااا ندااماتي ماقريت حتى حصة العام لي فات وماجبدت كراس وفوتها نتفرج ف ليسيري و ليزانيم ..