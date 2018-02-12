شحال يسقام العرس في ولايتكم



السلام عليكم

أولا يا أخي ربي يعوضك خير ويرزقك ما تتمنا

وانا من رايي أحمد الله أنو كشفلك هاد الانسانة لي كنت ناوي تديرها مرتك

وتشاركك الحلوة والمرة وتتعاون معاك على ظروف الحياة، وكذلك والديها لي كانو رايحين

يكونو نسابك، يعني الحمد لله كشفهم ربي أحسن ما تتزوج وتدير أولاد وتولي من بعد

في طلاق لا سمح الله وماتجي غير في الاطفال من بعد، يعني الحمد لله لي حبست هنا

والزواج يا أخي قسمة ونصيب وشخصيات الناس تختلف من منطقة لأخرى وقادر حتى نفس

المنطقة وتلقى فيها شخصيات الناس مختلفة يعني ماتحكمش على منطقة ككل بسبب عائلة واحدة

وللأسف الوقت لي وصلنالو ولاو الآباء ولا الأمهات يبيعو في بناتهم ماش يزوجو فيهم قريب

يحطوهم في مزاد ويساومو عليهم في بالهم راهم يعطيوهم قيمة بصح راهم رجعوهم تقول عبيد

واصلا راحت كلمة الرجال من الديار حاشا لي مايستاهلوش، لأنو مع احترامي لكل النساء المرأة

هي لي تبدا تقول بنتي نديرلها ونشريلها وعرس يهدرو عليه الجيران والعائلة بصح كي تلقى راجل يقولها

المهم الهنا تاع بنتي تمشي الامور نورمال، بصح اذا لقات راجلها موافقها تزيد تشرط كتر وكتر

أما فيما يخص شحال يسقام العرس في الولاية كيما كنت نقول خويا ما تحددش الناس حسب الولايات

بل حسب العائلات، قادر نفس الباطيما ماش حتى نفس الولاية وتهز المليح والحاير

يعني نتا ماصلحتلكش مرة ماتفقدش الأمل الدنيا معمرة بنات فاميليا اتوكل على ربي وان شاء الله

ربي يرزقك ببنت الحلال المتواضعة والتقية لي توقف معاك في الحلوة والمرة وربي يهنيك

تحياتي



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