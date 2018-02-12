شحال يسقام العرس في ولايتكم

ح

حمزة البليدة

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#1
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#1
سلام عليكم
قرات كلام عن غلاء الاعراس وبيت نحكيلكم قصتي
انا حبيت بنت حتى هي كانت تبانلي نية وتحبني هي من البويرة بالظبط سور الغزلان ليس من القبائل
ديت والد نتاعي وهدرنا مع والد ديالها كان يقول ما يهمنيش المال عندك ولا معندكش يهمني تكون تخاف
ربي عجبني كلامو
رحنا شفنا او درنا خاتم كان عمها معانا قال وحد الكلمة لوالد ديالي //* ماتقدلرليش*// وسوسني فيها
من بعد رحنا نعقد الصداق والخطبة في نفس الوقت هنا نكشفت الحقيقة بانو على حقيقتهم قلنا معليناش لي طلبوه المهم البنت منخسرهاش والهنة برك
من بعد بان كل شيء دارولي فخة والبنت لي كانت نية او تحبني هي لي طيحتني فالفخة ودارو كدبة وقالو بلي انا قلت للبنت نتوما بيكم الدراهم
والدها يتصل بوالدي ويهدد .عاودت اتصلت فيه قلت له ادا مراكش مصدقني انا ما قلتهاش كلمة اطلاقا نروحو للمسجد امام الامام نحلفو فوق المصحف
هنا فهمت كل شيء

ديت درس وراني نتعلم منهم -- من والدين البنت و حتى البنت---
انا الحمد الله رغم حالتي نويت الخير ودعيت ربي واستخرت فالاخير انكشف كل شيء

وانا وكلت امري لله لا للفتنة لا شيء اخر
-*** حسبي الله ونعم الوكيل فيهم****-
 
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
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#2
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#2

السلام عليكم
أولا يا أخي ربي يعوضك خير ويرزقك ما تتمنا
وانا من رايي أحمد الله أنو كشفلك هاد الانسانة لي كنت ناوي تديرها مرتك
وتشاركك الحلوة والمرة وتتعاون معاك على ظروف الحياة، وكذلك والديها لي كانو رايحين
يكونو نسابك، يعني الحمد لله كشفهم ربي أحسن ما تتزوج وتدير أولاد وتولي من بعد
في طلاق لا سمح الله وماتجي غير في الاطفال من بعد، يعني الحمد لله لي حبست هنا
والزواج يا أخي قسمة ونصيب وشخصيات الناس تختلف من منطقة لأخرى وقادر حتى نفس
المنطقة وتلقى فيها شخصيات الناس مختلفة يعني ماتحكمش على منطقة ككل بسبب عائلة واحدة
وللأسف الوقت لي وصلنالو ولاو الآباء ولا الأمهات يبيعو في بناتهم ماش يزوجو فيهم قريب
يحطوهم في مزاد ويساومو عليهم في بالهم راهم يعطيوهم قيمة بصح راهم رجعوهم تقول عبيد
واصلا راحت كلمة الرجال من الديار حاشا لي مايستاهلوش، لأنو مع احترامي لكل النساء المرأة
هي لي تبدا تقول بنتي نديرلها ونشريلها وعرس يهدرو عليه الجيران والعائلة بصح كي تلقى راجل يقولها
المهم الهنا تاع بنتي تمشي الامور نورمال، بصح اذا لقات راجلها موافقها تزيد تشرط كتر وكتر
أما فيما يخص شحال يسقام العرس في الولاية كيما كنت نقول خويا ما تحددش الناس حسب الولايات
بل حسب العائلات، قادر نفس الباطيما ماش حتى نفس الولاية وتهز المليح والحاير
يعني نتا ماصلحتلكش مرة ماتفقدش الأمل الدنيا معمرة بنات فاميليا اتوكل على ربي وان شاء الله
ربي يرزقك ببنت الحلال المتواضعة والتقية لي توقف معاك في الحلوة والمرة وربي يهنيك
تحياتي

 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
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عالم النسيان
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أنثى
#3
السلام عليكم
ربي يعوضك ما خير
ان شاء الله
وش كنت رايحة نقلو
راهي قلتو الاخت لؤلؤة
الحمد لله كي فقتلها من الاول احسن ليك
صح تجيك صدمة
مي الزواج قسمة ونصيب
والله كل ولاية وشحال يسقام العرس
ورانا في وقت والا الدراهم هوما كل شيء
مايحوسوش على الهنة يحوسو غي على المادة
ربي يهنيك خويا
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#4
قال حمزة البليدة:
سلام عليكم
قرات كلام عن غلاء الاعراس وبيت نحكيلكم قصتي
انا حبيت بنت حتى هي كانت تبانلي نية وتحبني هي من البويرة بالظبط سور الغزلان ليس من القبائل
ديت والد نتاعي وهدرنا مع والد ديالها كان يقول ما يهمنيش المال عندك ولا معندكش يهمني تكون تخاف
ربي عجبني كلامو
رحنا شفنا او درنا خاتم كان عمها معانا قال وحد الكلمة لوالد ديالي //* ماتقدلرليش*// وسوسني فيها
من بعد رحنا نعقد الصداق والخطبة في نفس الوقت هنا نكشفت الحقيقة بانو على حقيقتهم قلنا معليناش لي طلبوه المهم البنت منخسرهاش والهنة برك
من بعد بان كل شيء دارولي فخة والبنت لي كانت نية او تحبني هي لي طيحتني فالفخة ودارو كدبة وقالو بلي انا قلت للبنت نتوما بيكم الدراهم
والدها يتصل بوالدي ويهدد .عاودت اتصلت فيه قلت له ادا مراكش مصدقني انا ما قلتهاش كلمة اطلاقا نروحو للمسجد امام الامام نحلفو فوق المصحف
هنا فهمت كل شيء

ديت درس وراني نتعلم منهم -- من والدين البنت و حتى البنت---
انا الحمد الله رغم حالتي نويت الخير ودعيت ربي واستخرت فالاخير انكشف كل شيء

وانا وكلت امري لله لا للفتنة لا شيء اخر
-*** حسبي الله ونعم الوكيل فيهم****-
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حمد ربي اخي ليل ونهار باين عليك دعوة الخير ربي بينلك حقيقة هاد الناس قبل ماتجي الفاس فالراس وربي يعوضك خير منهم بالف درجة فقط دعي ربي واكيد مايسمحش فيك...
الله يوفقك اخي
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#6
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#6
هذي مكانتش مكتوبة لك و تكشفت اليوم خير من غدوا و ربي شاف فيها الخير
ربي يرزقك بنت الحلال الي تفهمك و تساعدك لان المعيشة ربي يجيب الخير
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#7
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طلب العلم
#7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي @حمزة البليدة ربي معاك اذا راك وليد فاميليا صح ربي يعوضك باذن الله


نتا كمقبل على الزواج كما تشوف لأم اولادك كفاش لازم تكون لازم ايضا تختار اخوال اولادك و جدهم .. الامر سهل ممتنع ..

و نتا ماشي وحدك برك .. راهي تصرى بزاف

و ربي يفتح على هاديك البنت

@لؤلؤة قسنطينة الله يبارك .. سيل عرمرم .. جامي كملت قراءة ردودك هه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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#8
قال *حزن النبلاء*:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي @حمزة البليدة ربي معاك اذا راك وليد فاميليا صح ربي يعوضك باذن الله


نتا كمقبل على الزواج كما تشوف لأم اولادك كفاش لازم تكون لازم ايضا تختار اخوال اولادك و جدهم .. الامر سهل ممتنع ..

و نتا ماشي وحدك برك .. راهي تصرى بزاف

و ربي يفتح على هاديك البنت

@لؤلؤة قسنطينة الله يبارك .. سيل عرمرم .. جامي كملت قراءة ردودك هه
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هههه زعما هذا رد مختصر
أحيانا تكون ردودي أضعاف هذا الرد
ردودي ترامواي على أقوال ليليا الله يحفظها ههه
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#9
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طلب العلم
#9
قال لؤلؤة قسنطينة:
هههه زعما هذا رد مختصر
أحيانا تكون ردودي أضعاف هذا الرد
ردودي ترامواي على أقوال ليليا الله يحفظها ههه
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عاش لي سمع خبارها
واش راهي المشاغبة ؟
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
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قسنطينة
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أنثى
#10
قال *حزن النبلاء*:
عاش لي سمع خبارها
واش راهي المشاغبة ؟
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راهي لاباس الحمد لله، يسقسي عليك الخير ^^
وأكيد راهي مشتاقة للمة وناسها
شكرا على سؤالك خويا بارك الله فيك
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
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الإقامة
طلب العلم
#11
قال لؤلؤة قسنطينة:
راهي لاباس الحمد لله، يسقسي عليك الخير ^^
وأكيد راهي مشتاقة للمة وناسها
شكرا على سؤالك خويا بارك الله فيك
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ربي يبارك فيك .. الحمد لله
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#12
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عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#12
السلام عليكم أخي

الحمد لله أنها انكشفت الان وليس بعد الزواج، ( حاجة خير من حاجة ) أحمـــد الله كثيرا
وربي يرزقك الزوجة الصالحة، اللهم امين

تحياتي
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#13
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النقاط
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#13
قال لؤلؤة قسنطينة:
راهي لاباس الحمد لله، يسقسي عليك الخير ^^
وأكيد راهي مشتاقة للمة وناسها
شكرا على سؤالك خويا بارك الله فيك
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هاني جيت انا الهدرة انتاعي قليل
اعطينا اخبار ليليا لو تكرمت
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
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الجلفة
الجنس
ذكر
#14
السلام عليكم و رحمة الله
اولا الله يعوضك ما خير نشالله
اما عن القترة في الزواج كاينة و الله يهدي ماليها
في عوض ليكون الزواج باب للخير و يكون الباب ليه ساهل ميسر
لانو من يسر على معسر في دنيا ... ربي يسهل عليه في الاخرة
بصح كاين ناس هداهم الله ... دايرين التبزنيس في الزواج
و في حقيقة الامر هذا راه في اهانة لنبتهم لانهم كيما هاك عاملوها كسلعة
تتفاوت فيها الاسعار و ينالها الي يدفع اكثر
اما كن نشوفو المقصد الحقيقي للزواج ... المهر راه حاجة رمزية برك
و الصح في الزواج هو التوافق بين الزوجين
اما اذا كانت انطلاقة الزواج خلاف حول المهر ... كفاه راح ينجح زواج كيما هاك
...
اما عن غلاء المهور ... هذي و الله ظاهرة طغات ياسر ياسر
و الزوالي يتسحب و يتمرمد باه يتزوج
و الله يرفد على كل مومن البلا نشالله

 
محمد التبسي

محمد التبسي

:: عضو منتسِب ::
#15
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20 فيفري 2017
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النقاط
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العمر
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الإقامة
تبسة
#15
عندنا المهر وحدو 40 مليون بين دراهم وذهب وملابس وشاة وو
والرجل يلزمه على الاقل 30 يدير غرفة والوليمة
يعني اقل شي 70 مليون
للاسف الزواج شبه مستحيل للفقراء ومحدودي الدخل
 
B

Bougarasakhra

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
19 فيفري 2018
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العمر
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الجزائر
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ذكر
#16
الخير فيما اختاره الله وانت اكيد ولد عايلة ربي نجاك منهم وان شاء الله ربي يرزقك الزوجة الصالحة كيما راك متمني
 
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