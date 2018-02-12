شحال يسقام العرس في ولايتكم

حمزة البليدة
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سلام عليكم
قرات كلام عن غلاء الاعراس وبيت نحكيلكم قصتي
انا حبيت بنت حتى هي كانت تبانلي نية وتحبني هي من البويرة بالظبط سور الغزلان ليس من القبائل
ديت والد نتاعي وهدرنا مع والد ديالها كان يقول ما يهمنيش المال عندك ولا معندكش يهمني تكون تخاف
ربي عجبني كلامو
رحنا شفنا او درنا خاتم كان عمها معانا قال وحد الكلمة لوالد ديالي //* ماتقدلرليش*// وسوسني فيها
من بعد رحنا نعقد الصداق والخطبة في نفس الوقت هنا نكشفت الحقيقة بانو على حقيقتهم قلنا معليناش لي طلبوه المهم البنت منخسرهاش والهنة برك
من بعد بان كل شيء دارولي فخة والبنت لي كانت نية او تحبني هي لي طيحتني فالفخة ودارو كدبة وقالو بلي انا قلت للبنت نتوما بيكم الدراهم
والدها يتصل بوالدي ويهدد .عاودت اتصلت فيه قلت له ادا مراكش مصدقني انا ما قلتهاش كلمة اطلاقا نروحو للمسجد امام الامام نحلفو فوق المصحف
هنا فهمت كل شيء
ديت درس وراني نتعلم منهم -- من والدين البنت و حتى البنت---
انا الحمد الله رغم حالتي نويت الخير ودعيت ربي واستخرت فالاخير انكشف كل شيء
وانا وكلت امري لله لا للفتنة لا شيء اخر
-*** حسبي الله ونعم الوكيل فيهم****-
قرات كلام عن غلاء الاعراس وبيت نحكيلكم قصتي
انا حبيت بنت حتى هي كانت تبانلي نية وتحبني هي من البويرة بالظبط سور الغزلان ليس من القبائل
ديت والد نتاعي وهدرنا مع والد ديالها كان يقول ما يهمنيش المال عندك ولا معندكش يهمني تكون تخاف
ربي عجبني كلامو
رحنا شفنا او درنا خاتم كان عمها معانا قال وحد الكلمة لوالد ديالي //* ماتقدلرليش*// وسوسني فيها
من بعد رحنا نعقد الصداق والخطبة في نفس الوقت هنا نكشفت الحقيقة بانو على حقيقتهم قلنا معليناش لي طلبوه المهم البنت منخسرهاش والهنة برك
من بعد بان كل شيء دارولي فخة والبنت لي كانت نية او تحبني هي لي طيحتني فالفخة ودارو كدبة وقالو بلي انا قلت للبنت نتوما بيكم الدراهم
والدها يتصل بوالدي ويهدد .عاودت اتصلت فيه قلت له ادا مراكش مصدقني انا ما قلتهاش كلمة اطلاقا نروحو للمسجد امام الامام نحلفو فوق المصحف
هنا فهمت كل شيء
ديت درس وراني نتعلم منهم -- من والدين البنت و حتى البنت---
انا الحمد الله رغم حالتي نويت الخير ودعيت ربي واستخرت فالاخير انكشف كل شيء
وانا وكلت امري لله لا للفتنة لا شيء اخر
-*** حسبي الله ونعم الوكيل فيهم****-
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