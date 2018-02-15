حصريا: قولي وداعاً لقشرة الرأس

قال قطر الندىdz: شكرا اختي على الوصفة

حتى أنا لا أستغني على زيت شجرة الشاي وعندو فوائد كثيرة كنت حبة أحط موضوع عليه لكن سبقتيني شطورة هههههه احنا في ألمانيا متوفر لكن في الجزائر نظن صعب يوجده

بالمناسبة لكي لا يحدث خلط يوجد زيت شجرة الشاي

زيت الشاي إضغط للتوسيع...

الشكر لكِ عزيزتي على تواجدك اللطيف

ايييي زيت شجرة الشاي بكل مكان عندي وريحته تنبعث من كل حاجاتي ههههه

بالعكس موجودة عند العطار وإن لم تجديه عند العطار رح تلقيه بالصيدلية



نعم بارك الله فيكِ على الملاحظة

أسعدني تواجدك الطيب

بوركتِ ​