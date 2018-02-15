حصريا: قولي وداعاً لقشرة الرأس

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
جبتلكم اليوم وصفة رح تفرح بنات كتااااااااار
كتير منّا يعاني من القشرة
عن نفسي أمووووت من القشرة وخصوصاً الحكة اللي بتعملها
المهم ما خليت لا شامبو ولا علاج ولا أدوية إلا وجربتها وكلها بحححح ما في نتيجة
وبالصدفة لقيت وصفة وجربتها لأني بعرف مكوناتها ممتازة
قلت أجربها
وفعلاً يا بنات من تاني إستخدام القشرة ودعتني والدموع بعيونها يا حرام ههههه
الى البححح
المكون الأساسي بهالوصفة هو
زيت شجرة الشاي
وهاي هي العبوة وممكن تكون اشكال العبوات مختلفة
لكن حاولي تركزي على انها 100% طبيعية
المهم يا حلواتي ننتقل الى الوصفة
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
20 قطرة من زيت شجرة الشاي
قمت بإذابة زيت جوز الهند
ثم أضفت قطرات زيت شجرة الشاي
تابعي معي
ثم وضعته على فروة رأسي وقمت بعمل مساج بأناملي بشكل دائري
لمدة 5 دقائق على كامل فروة الرأس
ثم تركته لمدة 30 دقيقة وغسلت رأسي عادي بالشامبو الى أن أزلت اثار الزيت تماماً
يعني ريحة الشعر تحفة لأنو ريحة زيت الشاي قوية وبعد الغسل تبقى
رائحة بسيطة بتجنن
وبعد إستخدامي الثاني لهذه الوصفة إختفت القشرة نهائياً
إن شاء الله الموضوع الجاي رح أكتبلكم عن زيت شجرة الشاي وكيف بستعملها
بحياتي، لأني بستخدمه كتير وبحبه
الى الملتقى بإذن الله
كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
جبتلكم اليوم وصفة رح تفرح بنات كتااااااااار
كتير منّا يعاني من القشرة
عن نفسي أمووووت من القشرة وخصوصاً الحكة اللي بتعملها
المهم ما خليت لا شامبو ولا علاج ولا أدوية إلا وجربتها وكلها بحححح ما في نتيجة
وبالصدفة لقيت وصفة وجربتها لأني بعرف مكوناتها ممتازة
قلت أجربها
وفعلاً يا بنات من تاني إستخدام القشرة ودعتني والدموع بعيونها يا حرام ههههه
الى البححح
المكون الأساسي بهالوصفة هو
زيت شجرة الشاي
وهاي هي العبوة وممكن تكون اشكال العبوات مختلفة
لكن حاولي تركزي على انها 100% طبيعية
المهم يا حلواتي ننتقل الى الوصفة
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
20 قطرة من زيت شجرة الشاي
قمت بإذابة زيت جوز الهند
ثم أضفت قطرات زيت شجرة الشاي
تابعي معي
ثم وضعته على فروة رأسي وقمت بعمل مساج بأناملي بشكل دائري
لمدة 5 دقائق على كامل فروة الرأس
ثم تركته لمدة 30 دقيقة وغسلت رأسي عادي بالشامبو الى أن أزلت اثار الزيت تماماً
يعني ريحة الشعر تحفة لأنو ريحة زيت الشاي قوية وبعد الغسل تبقى
رائحة بسيطة بتجنن
وبعد إستخدامي الثاني لهذه الوصفة إختفت القشرة نهائياً
إن شاء الله الموضوع الجاي رح أكتبلكم عن زيت شجرة الشاي وكيف بستعملها
بحياتي، لأني بستخدمه كتير وبحبه
الى الملتقى بإذن الله