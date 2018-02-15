حصريا: قولي وداعاً لقشرة الرأس

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
جبتلكم اليوم وصفة رح تفرح بنات كتااااااااار

كتير منّا يعاني من القشرة :(
عن نفسي أمووووت من القشرة وخصوصاً الحكة اللي بتعملها :mad:
المهم ما خليت لا شامبو ولا علاج ولا أدوية إلا وجربتها وكلها بحححح ما في نتيجة
وبالصدفة لقيت وصفة وجربتها لأني بعرف مكوناتها ممتازة
قلت أجربها
وفعلاً يا بنات من تاني إستخدام القشرة ودعتني والدموع بعيونها يا حرام ههههه
الى البححح :ROFLMAO::ROFLMAO:

المكون الأساسي بهالوصفة هو
زيت شجرة الشاي
وهاي هي العبوة وممكن تكون اشكال العبوات مختلفة
لكن حاولي تركزي على انها 100% طبيعية

NOW-07625-0.jpg-500x500.png

المهم يا حلواتي ننتقل الى الوصفة

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
20 قطرة من زيت شجرة الشاي

قمت بإذابة زيت جوز الهند
ثم أضفت قطرات زيت شجرة الشاي
تابعي معي

IMG_7028.JPG

IMG_7029.JPG

ثم وضعته على فروة رأسي وقمت بعمل مساج بأناملي بشكل دائري
لمدة 5 دقائق على كامل فروة الرأس :cool:
ثم تركته لمدة 30 دقيقة وغسلت رأسي عادي بالشامبو الى أن أزلت اثار الزيت تماماً

يعني ريحة الشعر تحفة لأنو ريحة زيت الشاي قوية وبعد الغسل تبقى
رائحة بسيطة بتجنن :love:
وبعد إستخدامي الثاني لهذه الوصفة إختفت القشرة نهائياً (y)

إن شاء الله الموضوع الجاي رح أكتبلكم عن زيت شجرة الشاي وكيف بستعملها
بحياتي، لأني بستخدمه كتير وبحبه :whistle::love:

الى الملتقى بإذن الله
 
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
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العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#2
شكرا اختي على الوصفة
حتى أنا لا أستغني على زيت شجرة الشاي وعندو فوائد كثيرة كنت حبة أحط موضوع عليه لكن سبقتيني شطورة هههههه احنا في ألمانيا متوفر لكن في الجزائر نظن صعب يوجده
بالمناسبة لكي لا يحدث خلط يوجد زيت شجرة الشاي
زيت الشاي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
27,510
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351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
قال قطر الندىdz:
شكرا اختي على الوصفة
حتى أنا لا أستغني على زيت شجرة الشاي وعندو فوائد كثيرة كنت حبة أحط موضوع عليه لكن سبقتيني شطورة هههههه احنا في ألمانيا متوفر لكن في الجزائر نظن صعب يوجده
بالمناسبة لكي لا يحدث خلط يوجد زيت شجرة الشاي
زيت الشاي
إضغط للتوسيع...
الشكر لكِ عزيزتي على تواجدك اللطيف
ايييي زيت شجرة الشاي بكل مكان عندي وريحته تنبعث من كل حاجاتي ههههه
بالعكس موجودة عند العطار وإن لم تجديه عند العطار رح تلقيه بالصيدلية

نعم بارك الله فيكِ على الملاحظة
أسعدني تواجدك الطيب
بوركتِ
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال Queen Fati:
هل استطيع ان ابدله بزيت النعناع لاني نحب ريحته كثيرا
إضغط للتوسيع...

لا حبيبتي لا تخاطري أنا ما فيني أقولك جربي لاني ما سبق جربته
معك حق زيت النعناع ريحته حلوة كتير
تسلمي على التواجد حبيبتي

آسفة على التأخير يا حلوتي​
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
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سكيكدة
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أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكورة حبيبتي ع الوصفة وأخيرا أطلقتي العنان لنفسك في هذا المجال هههه .

زيت شجرة الشاي ما لقيتو ورحت ع محلات الأعشاب والمتخصصين بهذا المجال وما لقيتو مع الأسف مع أنو استعمالاتو غير محدودة ومفروض يكون موجود .

ريتك تعمليلنا موضوع ع استعمالاتك لهذا الزيت يعني ممكن نلقاه وتكون عندي طريقة معينة نعتمدها لاستخدامو .

مشكورة حبيبتي ع الإفادة يعطيك الصحة ?
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#7
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكورة حبيبتي ع الوصفة وأخيرا أطلقتي العنان لنفسك في هذا المجال هههه .

زيت شجرة الشاي ما لقيتو ورحت ع محلات الأعشاب والمتخصصين بهذا المجال وما لقيتو مع الأسف مع أنو استعمالاتو غير محدودة ومفروض يكون موجود .

ريتك تعمليلنا موضوع ع استعمالاتك لهذا الزيت يعني ممكن نلقاه وتكون عندي طريقة معينة نعتمدها لاستخدامو .

مشكورة حبيبتي ع الإفادة يعطيك الصحة ?
إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ههههههه والله عندي اشياء كتيرة بهالمجال بس عن جد كنت هاملته لانو النفسية كانت متل الطين الله وكيلك
تلاقيه بموقع امازون والايبي
اكيييييد ان شاء الله عندي وصفات كتيرة ان شاء الله بصورها وبشاركن ياها
تسلميلي يا الغالية الله يسعد قلبك
 
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