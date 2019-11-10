ombody
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علاج قشرة الشعر نهائيا
تؤثر قشرة الشعر على 50% من الناس ، ولكن تختلف أسباب الإصابة بالقشرة لعدة أسباب ومنها :
اسباب قشرة الرأس
- إلتهاب الجلد الدهني
- الجلد الجاف
- الفطريات
- الحساسية لمنتجات الشعر
- سوء النظافه
هناك العديد من أنواع الشامبو لعلاج قشرة الشعر ولكننا لسنا بصدد الحديث اليوم عنها ، وإنما سنركز كلامنا هنا على بعض العلاجات المنزلية والفعالة فى القضاء على القشرة .
1- فوائد شجرة الشاي
تم إستخدام زيت شجرة الشاي لعلاج الأمراض التي تتراوح من حب الشباب إلى الصدفية ، ثبت أيضًا أن له خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تخفيف أعراض قشرة الرأس .
في الواقع ، وفقًا لأحد المراجعات ، يعتبر زيت شجرة الشاي فعالًا في مكافحة سلالة معينة من الفطريات التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد الدهني والقشرة .
وجد أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يسبب تهيج في البشرة الحساسة ، فمن الأفضل تخفيفه عن طريق إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل استخدامه مباشرة على الجلد.
2- زيت جوز الهند لقشرة الشعر
زيت جوز الهند مشهور بفوائده الصحية المتعددة ومنها مساهمته فى القضاء على قشرة الشعر ، فهو يعمل على ترطيب الجلد ومنع جفافه وبالتالى يقلل من أسباب ظهور القشرة ، ومن ناحية ثانية فإن زيت جوز الهند له القدرة على علاج الإكزيما وهى حالة جلدية تتسبب فى وجود القشرة .
3- الألوفيرا
يستخدم دائما الألوفيرا على الجلد ، يُعتقد أن الألوفيرا تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الحروق والصدفية والتقرحات الباردة ، ولكنه مفيدًا أيضًا في علاج القشرة ، حيث تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات للألوفيرا على الحماية من قشرة الرأس .
4- إبتعد عن التوتر
كيف للتوتر أن يساعد فى إنتشار القشرة فى الشعر ؟
التوتر بحد ذاته لا يؤثر على زيادة القشرة فى الشعر وإنما الحفاظ على مستويات عالية من التوتر على المدى الطويل قد يقمع نشاط الجهاز المناعى ، يمكن أن يقلل نظام المناعة الضعيف من قدرة جسمك على مكافحة بعض الالتهابات الفطرية والأمراض الجلدية التي تسهم في قشرة الرأس .
كيف ابتعد عن التوتر؟
لإبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة ، حاول بعض تقنيات الحد من التوتر، مثل التأمل واليوغا، والتنفس العميق .
5- خل التفاح للقشرة
إرتبط خل التفاح مع مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مثل تحسين حساسية الأنسولين وفقدان الوزن ، كما يستخدم خل التفاح في كثير من الأحيان كعلاج طبيعي للتخلص من قشرة الرأس ، حيث يعمل خل التفاح على توازن درجة الحموضة في الجلد لتقليل نمو الفطريات وبالتالي محاربة القشرة.
طريقة استخدام خل التفاح للقشرة
طريقة إستخدام خل التفاح للقشرة هى أن تضيف بضع ملاعق كبيرة الى الشامبو أو إدمجه مع زيوت أساسية أخرى وقم برشها مباشرة على الشعر.
6- حمض الساليسيليك للشعر
يوجد أيضًا حمض الساليسيليك في العديد من الشامبو المضاد للقشرة ، وهو المادة الفعالة للأسبرين ، للحصول على علاج سهل لقشرة الرأس ، جرّب سحق قرصين من الأسبرين وأضف المسحوق إلى الشامبو ثم غسل شعرك .
7- اوميجا 3 مكمل غذائي
تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في الجسم ، وخاصةً في وظائف القلب والجهاز المناعي والرئتين .
ويمكن أن يسبب نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك الشعر الجاف والبشرة الجافة وحتى قشرة الرأس .
تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكنك أيضًا تناول مكملات زيت السمك أو زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالأوميغا 3 الأخرى مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز .
8- صودا الخبز
معنى صودا الخبز هى بيكربونات الصوديوم ، وهو علاج سريع ومريح ومتوفر بسهولة للمساعدة في علاج قشرة الرأس ، حيث تحتوي صودا الخبز أيضًا على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تكون مفيدة في علاج القشرة.
طريقة الإستخدام
حاول استخدام صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل وتدليكها في فروة رأسك ، اتركه لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ثم استمر في غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.