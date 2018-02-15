زفيطي بوسعادي من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم زفيطي بوسعادي من اعدادي نتمنى يعجبكم
كيما لي يسموه ناس المسيلة مهراس الزفيطي ولاسلاطة مهراس
ومن هنا نوجه تحية ل عراش ولاد ثامر وولاد ماضي وولاد نايل بيان سير
أولا نوجد الكسرة بالما وملح
نبلها ونعجنها نقرصها ونطيبها
نشوي الفلفل الحار والطماطم والثوم ونخليهم في كيس بلاستيكي
نفتت 3 خبزات كسرة
نجيب المهراس أولا نحط فيه
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ونصف كسبر حب وبسباس
الثوم ونهرس
نضيف الفلفل والطماطم ونهرس مليح
نضيف الطماطم مصبرة ملعقة كبيرة ونصف
نخلط جيدا
نضيف الكسبر الاخضر
ونواصل الهرس
نسخن الماء جيدا نغليه
ونحط الكسرة المفتتة
ونهرس ونضيف الما
حتى الحصول على القوام لي نحبو
نضيفلو زيت ولي يحب يضيف زيت الزيتون
وشهية طيبة
واللبن بالاعشاب للي ميقدرش للحار
واسمحولي على الخطأ لي وقع
جيت نعدل على الموضوع خليتها على التصاور هعهع تقول اول مرة نرفع صور
تحياتي
جبتلكم زفيطي بوسعادي من اعدادي نتمنى يعجبكم
كيما لي يسموه ناس المسيلة مهراس الزفيطي ولاسلاطة مهراس
ومن هنا نوجه تحية ل عراش ولاد ثامر وولاد ماضي وولاد نايل بيان سير
أولا نوجد الكسرة بالما وملح
نبلها ونعجنها نقرصها ونطيبها
نشوي الفلفل الحار والطماطم والثوم ونخليهم في كيس بلاستيكي
نفتت 3 خبزات كسرة
نجيب المهراس أولا نحط فيه
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ونصف كسبر حب وبسباس
الثوم ونهرس
نضيف الفلفل والطماطم ونهرس مليح
نضيف الطماطم مصبرة ملعقة كبيرة ونصف
نخلط جيدا
نضيف الكسبر الاخضر
ونواصل الهرس
نسخن الماء جيدا نغليه
ونحط الكسرة المفتتة
ونهرس ونضيف الما
حتى الحصول على القوام لي نحبو
نضيفلو زيت ولي يحب يضيف زيت الزيتون
وشهية طيبة
واللبن بالاعشاب للي ميقدرش للحار
واسمحولي على الخطأ لي وقع
جيت نعدل على الموضوع خليتها على التصاور هعهع تقول اول مرة نرفع صور
تحياتي
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