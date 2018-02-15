زفيطي بوسعادي من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جبتلكم زفيطي بوسعادي من اعدادي نتمنى يعجبكم

كيما لي يسموه ناس المسيلة مهراس الزفيطي ولاسلاطة مهراس

ومن هنا نوجه تحية ل عراش ولاد ثامر وولاد ماضي وولاد نايل بيان سير
:giggle::giggle:

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أولا نوجد الكسرة بالما وملح
نبلها ونعجنها نقرصها ونطيبها
نشوي الفلفل الحار والطماطم والثوم ونخليهم في كيس بلاستيكي
نفتت 3 خبزات كسرة
نجيب المهراس أولا نحط فيه
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ونصف كسبر حب وبسباس
الثوم ونهرس
نضيف الفلفل والطماطم ونهرس مليح

نضيف الطماطم مصبرة ملعقة كبيرة ونصف
نخلط جيدا

نضيف الكسبر الاخضر
ونواصل الهرس

نسخن الماء جيدا نغليه
ونحط الكسرة المفتتة
ونهرس ونضيف الما
حتى الحصول على القوام لي نحبو
نضيفلو زيت ولي يحب يضيف زيت الزيتون
وشهية طيبة


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واللبن بالاعشاب للي ميقدرش للحار

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واسمحولي على الخطأ لي وقع
جيت نعدل على الموضوع خليتها على التصاور هعهع تقول اول مرة نرفع صور

تحياتي
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الجنس
ذكر
#2
الله يباااارك لحقتني ريحتوا لمنتدى النقاشات.
زفيطي أصلي كافي وافي ثلاث خبزات ماشاء الله يشبعوا.
عجبني المهراس حطب أصلي البنة تكون رائعة.
نمضيلك ونبصم بالعشرة نايلية جلفاوية واذا بصملك بوسعادي على زفيطي روحي متهنية(y)
راكي رابحة ويعطيك الصحة.
اشربوا شوية اللبن قبل الماكلة متخافوش من الحار.
عن نفسي لا احب اظافة الزيت او دهان او زبدة مهما كان حار يبقى طعموا ومايتبدلش.
الله يحفظك راني تعشيت عندك ربي يبارك فيك وفي صحتك ورزقك ومولا بيتك وبنيتك.
واللي جاء بعدي مبقالوش كيما يقولوا التالي مايبقالوش.
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يييه يعطيك الصحة بصح مع شفتو حسيت الحار في لساني وحسيت السخانة طلعتلي ههه ما نحملش الحار مهما كان مقدارو حتى لو غير شويييييثح برك حتى لو ريحتو برك .

هذي خدمة كبيرة وتهراس كبير هههه مي ع حسب واش نقرا من آراء ع الزفيطي الكل يقولو بنين أنا ما عنديش جرأة نجربو ع كل حال مي بصحتكم ويعطيك الصحة وتسلم الأيادي .

مشكورة ع مشاركتنا الصور وعلى الموضوع الحار هههه ;)
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
29 أوت 2013
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
الله عليكِ يا @أم ياسمين والله شهيتيني وقتلتيني من الجووووع
الله يسلم ايديكِ الطريقة واااااضحة، وبإذن الله رح جربها
شكله يفتح النفس والله
تسلم ايديكِ حبيبتي وريتو صحة وهنا على قلبك
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#8
إنضم
12 جويلية 2010
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1,901
#8
السلام عليكم
اووووو اسمو برك يدخل فالقلب خلي الذوق تاعو هههههه
الله يبارك فالتصاور وبان يشهي
ممبعد نقوللها ليما تسييه
يعطيك الصحة
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
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#9
يعطيك الصحة واشهيتينا نتاع الصح .البنة نتاع زفيطي راهي في فمي ،الله الله عليك وعلى عاداتنا واكلاتنا،بالهنا والشفاء
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#10
إنضم
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المشاركات
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911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#10
الله يعطيك الصحة حتى انا كنت نحوس عالوصفة هاذي من ناسها
?
مشكوووورة
?​
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#13
إنضم
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العمر
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محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#13
وعليكم السلام
مانعرفش الزفيطي هذا ههه لكن باين من شكلو بنين ويشهي..
سلمت يداك وبصحتكم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#14
إنضم
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المشاركات
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النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#14
السلام عليكم شوشو
يعطيك الصحة حبيبتي الله يبارك فحلة
خرج يششششهي مع انو منحبش الحرور بزاف
ربي يحفظك على الوصفة
و بصحتك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,469
الإعجابات
62,097
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#15
قال فريد أبوفيصل:
الله يباااارك لحقتني ريحتوا لمنتدى النقاشات.
زفيطي أصلي كافي وافي ثلاث خبزات ماشاء الله يشبعوا.
عجبني المهراس حطب أصلي البنة تكون رائعة.
نمضيلك ونبصم بالعشرة نايلية جلفاوية واذا بصملك بوسعادي على زفيطي روحي متهنية(y)
راكي رابحة ويعطيك الصحة.
اشربوا شوية اللبن قبل الماكلة متخافوش من الحار.
عن نفسي لا احب اظافة الزيت او دهان او زبدة مهما كان حار يبقى طعموا ومايتبدلش.
الله يحفظك راني تعشيت عندك ربي يبارك فيك وفي صحتك ورزقك ومولا بيتك وبنيتك.
واللي جاء بعدي مبقالوش كيما يقولوا التالي مايبقالوش.
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اهلا عم فريد
وانت راك من الخبراء في الزفيطي بصحتكم
وشهادتك اعتز بها
البراكة في النوايل وناس بوسعادة لي علموني
بوركت
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#16
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,469
الإعجابات
62,097
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#16
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يييه يعطيك الصحة بصح مع شفتو حسيت الحار في لساني وحسيت السخانة طلعتلي ههه ما نحملش الحار مهما كان مقدارو حتى لو غير شويييييثح برك حتى لو ريحتو برك .

هذي خدمة كبيرة وتهراس كبير هههه مي ع حسب واش نقرا من آراء ع الزفيطي الكل يقولو بنين أنا ما عنديش جرأة نجربو ع كل حال مي بصحتكم ويعطيك الصحة وتسلم الأيادي .

مشكورة ع مشاركتنا الصور وعلى الموضوع الحار هههه ;)
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اهلا وسهلا بيك
انا بكري كنت منحبش الحار
ومباعد فجأة وليت ناكلو هههه رحت لبلاد الفلفل
نقدر نطيبهولك بلا حار بالفلفل الحلو برك تاني يجي لاباس بيه
منورة حبيببتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#17
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,469
الإعجابات
62,097
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#17
قال سكون الفجر:
الله عليكِ يا @أم ياسمين والله شهيتيني وقتلتيني من الجووووع
الله يسلم ايديكِ الطريقة واااااضحة، وبإذن الله رح جربها
شكله يفتح النفس والله
تسلم ايديكِ حبيبتي وريتو صحة وهنا على قلبك
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الله يسلمك حبيبتي ان شاءالله تجربيه ويعجبك
منورة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#18
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,469
الإعجابات
62,097
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#18
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,469
الإعجابات
62,097
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#20
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
فحلة ونص ربي يبارك
يعطيك الصحة
متمنية نذوقه ههه نسمع يهدرو عليه بزاف
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الله يسلمك امون
ان شااءلله تذوقيه كاش مرة
منورة حبيبتي
 
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