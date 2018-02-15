زفيطي بوسعادي من مطبخي

الله يباااارك لحقتني ريحتوا لمنتدى النقاشات.زفيطي أصلي كافي وافي ثلاث خبزات ماشاء الله يشبعوا.عجبني المهراس حطب أصلي البنة تكون رائعة.نمضيلك ونبصم بالعشرة نايلية جلفاوية واذا بصملك بوسعادي على زفيطي روحي متهنيةراكي رابحة ويعطيك الصحة.اشربوا شوية اللبن قبل الماكلة متخافوش من الحار.عن نفسي لا احب اظافة الزيت او دهان او زبدة مهما كان حار يبقى طعموا ومايتبدلش.الله يحفظك راني تعشيت عندك ربي يبارك فيك وفي صحتك ورزقك ومولا بيتك وبنيتك.واللي جاء بعدي مبقالوش كيما يقولوا التالي مايبقالوش.