زفيطي بوسعادي من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
مساء/صباح الخير ان شاءلله راكم بخير
سبق وان حطيت وصفة طبق الزفيطي التقليدي الخاص بمنطقة بوسعادة والمسيلة وماجاورها
قلت نزيد نعاود نحطلكم زفيطي تاع 2019
نشوي الفلفل الحار وحبة طماطم وثوم وجعبة فلفل احمر نقطعها رقيق
نوجد الكسرة ماء وملح على طرف ونطيبها
نجيب المهراس ونبدى نزفط
نهرس الفلفل ونملحو ونحط عليه مغرف كسبر مرحي ونزيد عليه الطماطم
والكسبر حشيش نهرس
ومغرف طماطم مصبرة
نسخن الماء
ونحط الكسرة لي فتت ونهرس ونضيف الماء ونهرس
شهية طيبة
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