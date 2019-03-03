زفيطي بوسعادي من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مساء/صباح الخير ان شاءلله راكم بخير
سبق وان حطيت وصفة طبق الزفيطي التقليدي الخاص بمنطقة بوسعادة والمسيلة وماجاورها
قلت نزيد نعاود نحطلكم زفيطي تاع 2019

نشوي الفلفل الحار وحبة طماطم وثوم وجعبة فلفل احمر نقطعها رقيق

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نوجد الكسرة ماء وملح على طرف ونطيبها
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نجيب المهراس ونبدى نزفط

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نهرس الفلفل ونملحو ونحط عليه مغرف كسبر مرحي ونزيد عليه الطماطم

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والكسبر حشيش نهرس
ومغرف طماطم مصبرة
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نسخن الماء
ونحط الكسرة لي فتت ونهرس ونضيف الماء ونهرس

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🥰🌶🌶
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شهية طيبة


 

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله
امممممممممممم والله حتان سخفت ههه يعطيك الصحة اختي
والله يشهي
دمتي
 
حاتم07

حاتم07

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إذا زفيطي لازم تشوي الفلفل والطماطم والثوم
وإذا بومهراس عادي يتحطو نيين
والبومهراس مشهورة بيه بسكرة
 
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