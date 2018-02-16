دفاع الشيخ ياسين شوشار عن العلامة محمد علي فركوس

ابو ليث

ابو ليث

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بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقطع صوتي مميز وثناء عطر للشيخ ياسين شوشار حفظه الله تعالى ورعاه ويدافاع فيه عن ريحانة الجزائر فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ورعاه
تحميل المقطع الصوتي على هذا الرابط، بارك الله فيكم
http://www.tasfiatarbia.org/vb/attac...1&d=1518735758

المصدر
منتديات التصفية و التربية
 
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