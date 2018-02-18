مجتمع يتخنث وأنوثة تترجل

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#1
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#1

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السلام عليكم جميعا

1519739885427.png

مرحبا بك عندكم في هذا القسم وأهلا بكم في هذا الموضوع
عنوان موضوعي اليوم الإنتشار الرهيب لهذه الظاهرة الفظيعة

رجال تتخنث ونساء تترجل

1518970629566.png



للأسف هو حال مجتمعاتنا العربية حتى لا نقول أنه حال مجتمعنا الجزائري فأنا أرى هاته الظواهر تحدث في مجتمعات عربية وسائل الإعلام لها الدور الاكبر في نشر قصص مريرة وعالم اليوتوب ملئ بالفظائع ودعونا من النت ومن الإعلام ولننظر لعالمنا الحقيقي وكم هي القصص التي نراها تحدث أمامنا
تخنث الرجال ليس فقط بالأفعال فتلك فئة واضحة وظاهرة لعنها الله حيثمنا كانت بل أصبحو يطالبون بحقوقهم والمجاهرة بأفعالهم السيئة علنا
بل أيضا تخنث الرجال بالفعل والتفكير واللامبالاة والتخلي عن المسؤولية بل بات البعض يتخفى حول أمه القوية أو أخته ويظهر كرجل بالهيئة ومخنث بالأفعال خاصة من تربى في أسرة فيها نساء فقط يعامل كفتاة حتى يتحول إلى أنثى في جسد رجل
وترجل النساء المرأة التي صوتها يعتبر عورة اصبح أقوى من صوت الرجال عدة مرات أراها تشاجر الرجل في الشارع وكأنها رجل لا خوف ولا إحترام ولا حشمة
دخول المرأة مجال الرجل ليس من الكلام الكثير حول عملها برأي ذاك موضوع مللنا منه والكلام فيه دون جدوى
لكنني أقصد نوع آخر
اقصد ترجل المرأة صوتا وفعلا ومظهرا عدة نساء أرى شكلهن اسأل نفسي هل هي إمرأة أو رجل ذهبت الأنوثة وماتت للأسف ونجد الرجل في بيتها كأخ او أب أو حتى زوج يرضخ وبل يخاف منها غريبة جدا
هيبة الرجل لا اقول قد زالت لا العكس هناك رجال في أفعالهم وتصرفاتهم وقدراهم على التحكم في نساء بيته
وهناك صنف لا ادري كيق يفكرون أو ماالذي يجعل الرجل يخاف من هذه المرأة مهما كانت صفتها
أخته أو زوجته وأمه لا كلام عنها ولو هناك ضعاف شخصية تحكم الأم بهم تحكم نفسي بحت

1518970639031.png




آراكم تهمني


برأيكم لما تعاني مجتمعاتنا العربية من هذا ؟
هل ترجل المرأة قوة أم سيطرة ولماذا؟
تخنث الرجل هروب من المسؤولية أم مرض نفسي أم ضعف؟
ماذا لو كانت هاته الحالة في بيوتكم وحولكم كيف تتصرفون وكيف تنظرون لها أو تتعاملون معها؟
انت كرجل ماهو رأيك للمرأة المترجلة ؟
وأنت كإمرأة ماهي نظرتك للرجل المتخنث ؟
برأيكم ماهي الحلول لمعالجة مرض المجتمع بهذه الأشكال ؟


شكرا لكم


1518970647957.png
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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#2
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فاعل الخير

فاعل الخير

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#3
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في مريخ ^_^
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ذكر
#3
سلام عليكم وحمة الله
طرحتي موضوع مفيد و مشكل كبيرة إنتشرت في مجتمعنا مؤخرا
اصبحة بلادنا منقلبة جنس رجل = مرأة و مرأة = رجل
وهذه ظاهرة بدأت من مظهرة ولاباسه حيث نبدأ من قصات شعر اصبحو يتركون شعر ينمو الى ان يصبح طويل وايضا فتاة اصبحت تحلق مثل رجل وايضا سروايل اصبح رجال يرتدي مثل بنت سرول ضيقة ومقطعة كثيرا اما بنت فهناك من ترتدي ملابس رجال وتمشي مثل رجال
وكثرة هذا في مدارس نجد اولاد مخنثين كثر من رجاال
ربي يهدي ماخلق
بالنسبة لي اسئلتك راح نرد عليها
برأيكم لما تعاني مجتمعاتنا العربية من هذا ؟بسبب تخلف الذي جلبوه من نت
هل ترجل المرأة قوة أم سيطرة ولماذا؟سيطرة لأن هناك صنف من رجال يخاف من مرأة
تخنث الرجل هروب من المسؤولية أم مرض نفسي أم ضعف؟مرض نفسي نوع ما او نقول سبب يعود من شباكت تواصل تلعب دور مهم
ماذا لو كانت هاته الحالة في بيوتكم وحولكم كيف تتصرفون وكيف تنظرون لها أو تتعاملون معها؟ هههه لدينا في عائلتنا لكن ليس في بيت عند اقاربي لكن لا احب محكات معهم اجدهم متخلفون عقليا
انت كرجل ماهو رأيك للمرأة المترجلة ؟نوع ما جيد ونوع ما سيئ من ناحية جيد تدافع عن حقوقها ووجبتها ومن ناحية سيئ ربما تؤدي الى مشاكل خطيرة مثل بيع مخدرات او خمر ...الخ
وأنت كإمرأة ماهي نظرتك للرجل المتخنث ؟سؤال لي نساء ههه ^^:giggle:
برأيكم ماهي الحلول لمعالجة مرض المجتمع بهذه الأشكال ؟معاقبتهم من طرف اولياء لكن لاجدوى اعرف ذلك حل لايوجد انتظر من اعضاء حلول لم اجد ^^:cry::)
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#4
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باتنة
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أنثى
#4
موضوع بالفعل مهم جدا ،ونظرا خطورته المتفشية في المجتمع بسرعة واضحة للعيان .أصبحنا نرى رجال أصواتهم ناعميين ولبسهم شبيه بلبس الفتاة ضيق وشعر طويل وفي بعض الأحيان يضعون الكحل وماشابه وفي أفعاله سبحان الله وكأنه يرفض رجولته مياعة استهتار وتفاخر بذلك .وفي الجانب الآخر المرءة هناك صنف تشمءز منه النفس وتتقزز امرءة في لباس رجال شعر قصير حتى في حركاتها وتصرفاتها تتشبه به صوت عالي ثقة بالنفس مبالغ فيها تصاحب الرجال تدخن لها شلة خاصة بها تتحكم بهم .
حسب رءي للتربية دور مهم جارة لنا تربت مع 5 أخواتها ذكور هي البنت الوحيدة تشبه الولد في لبسها كل سراويل شعر قصير تصرفات مثل الرجال .
وهناك نماذج من ذكور تربوا وسط إناث لا نقول كلهم .لكن حسب شخصية ووعي الوالدين تكون هذه التربي
وأيضا الانترنات وشبكات التواصل دور كذلك لما يكون الواحد منهم مهيأ لهذاو لما ماتكونش رقابة ومتابعة من طرف الأولياء
وكما أشار الأخ .هو،الرجل تهرب من المسؤولية والاختباء وراء انثى تفرض نفسها سواء كانت الام او الاخت او الزوجة
والمرءةلما وجدت من تحرر واستقلالية مادية ونظرا لتنشءتها وتربيتها تتمرد على أنوثتها وعلى الفطرة التي خلقت عليها تتشابه بالرجل جرءة وقاعة ...الخ..
الحل اكيد صعب خاصة لما الواحد منهم تتكون شخصيته وينشأ هكذا صعب .ومع ذلك هذا لا يمنع انه الإنسان يحاول يلقى الحلول ،
هذا رءي المتواضع وفي انتظار المشاركة من الأخوة ربما عندهم حلول وآراء عملية
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
16 جوان 2009
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أنثى
#5
قال KYDO SAN:
سلام عليكم وحمة الله


وعليكم السلام اخي الكريم

طرحتي موضوع مفيد و مشكل كبيرة إنتشرت في مجتمعنا مؤخرا
اصبحة بلادنا منقلبة جنس رجل = مرأة و مرأة = رجل
وهذه ظاهرة بدأت من مظهرة ولاباسه حيث نبدأ من قصات شعر اصبحو يتركون شعر ينمو الى ان يصبح طويل وايضا فتاة اصبحت تحلق مثل رجل وايضا سروايل اصبح رجال يرتدي مثل بنت سرول ضيقة ومقطعة كثيرا اما بنت فهناك من ترتدي ملابس رجال وتمشي مثل رجال
وكثرة هذا في مدارس نجد اولاد مخنثين كثر من رجاال


فعلا كثرت نسبة تخنث الرجال وترجل النساء كثرت وبشكل اكبر وفعلا المظهر أصبح كارثيا والكارثة قبول الأهل ورضوخهم

ربي يهدي ماخلق

آمين يهدينا أجمعين


بالنسبة لي اسئلتك راح نرد عليها
برأيكم لما تعاني مجتمعاتنا العربية من هذا ؟بسبب تخلف الذي جلبوه من نت
هل ترجل المرأة قوة أم سيطرة ولماذا؟سيطرة لأن هناك صنف من رجال يخاف من مرأة
تخنث الرجل هروب من المسؤولية أم مرض نفسي أم ضعف؟مرض نفسي نوع ما او نقول سبب يعود من شباكت تواصل تلعب دور مهم
ماذا لو كانت هاته الحالة في بيوتكم وحولكم كيف تتصرفون وكيف تنظرون لها أو تتعاملون معها؟ هههه لدينا في عائلتنا لكن ليس في بيت عند اقاربي لكن لا احب محكات معهم اجدهم متخلفون عقليا
انت كرجل ماهو رأيك للمرأة المترجلة ؟نوع ما جيد ونوع ما سيئ من ناحية جيد تدافع عن حقوقها ووجبتها ومن ناحية سيئ ربما تؤدي الى مشاكل خطيرة مثل بيع مخدرات او خمر ...الخ
وأنت كإمرأة ماهي نظرتك للرجل المتخنث ؟سؤال لي نساء ههه ^^:giggle:
برأيكم ماهي الحلول لمعالجة مرض المجتمع بهذه الأشكال ؟معاقبتهم من طرف اولياء لكن لاجدوى اعرف ذلك حل لايوجد انتظر من اعضاء حلول لم اجد ^^:cry::)
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شكرا على ردك الكريم والواقعي
فعلا يجب تدخل الاهالي بالدرجة الأولى والمدارس والمساجد يجب دق ناقوس الخطر فالمجتمع في طريق الإنحراف إن لم يكن إنحرف تماما
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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الجنس
أنثى
#6
قال امنيات:
موضوع بالفعل مهم جدا ،ونظرا خطورته المتفشية في المجتمع بسرعة واضحة للعيان .أصبحنا نرى رجال أصواتهم ناعميين ولبسهم شبيه بلبس الفتاة ضيق وشعر طويل وفي بعض الأحيان يضعون الكحل وماشابه وفي أفعاله سبحان الله وكأنه يرفض رجولته مياعة استهتار وتفاخر بذلك
السلام عليكم اختي الكريمة نورت صفحتي
وانا امس فقط أتابع حصة حول الحلاقة عند الرجال وصالونات الحلاقة دهشت لما أصبح عليه حال شبابنا إعتناء بالبشرة وماسكات وتنقية الوجه أنا إمرأة ولا اقوم بهذه الأشياء يعني تخنثو لدرجة كبيرة تحت مسمى الأناقة أي اناقة تجعلك كرجل تضع ماسك لوجه كالمرأة وينزع الشعر من وجهه ويصبغ لحيته وماسك مفتح للبشرة اي رجولة هذه للأسف حالات يندى لها الجبين


.وفي الجانب الآخر المرءة هناك صنف تشمءز منه النفس وتتقزز امرءة في لباس رجال شعر قصير حتى في حركاتها وتصرفاتها تتشبه به صوت عالي ثقة بالنفس مبالغ فيها تصاحب الرجال تدخن لها شلة خاصة بها تتحكم بهم .

نعم فعلا هناك حالات انا اراها أسأل نفسي هل هذه إمرأة أم رجل الحركات التصرفات التدخين المخدرات الإعتداءات بالسكين والله تظنينهن رجال

حسب رءي للتربية دور مهم جارة لنا تربت مع 5 أخواتها ذكور هي البنت الوحيدة تشبه الولد في لبسها كل سراويل شعر قصير تصرفات مثل الرجال .
وهناك نماذج من ذكور تربوا وسط إناث لا نقول كلهم .لكن حسب شخصية ووعي الوالدين تكون هذه التربي
وأيضا الانترنات وشبكات التواصل دور كذلك لما يكون الواحد منهم مهيأ لهذاو لما ماتكونش رقابة ومتابعة من طرف الأولياء
وكما أشار الأخ .هو،الرجل تهرب من المسؤولية والاختباء وراء انثى تفرض نفسها سواء كانت الام او الاخت او الزوجة
والمرءةلما وجدت من تحرر واستقلالية مادية ونظرا لتنشءتها وتربيتها تتمرد على أنوثتها وعلى الفطرة التي خلقت عليها تتشابه بالرجل جرءة وقاعة ...الخ..
الحل اكيد صعب خاصة لما الواحد منهم تتكون شخصيته وينشأ هكذا صعب .ومع ذلك هذا لا يمنع انه الإنسان يحاول يلقى الحلول ،
هذا رءي المتواضع وفي انتظار المشاركة من الأخوة ربما عندهم حلول وآراء عملية
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اجل التربية هي الأساس وانا اعرف شاب جارنا تربى وسط البنات صدقيني يقوم بأعمال البيت كالنساء صوته احن من صوتي :cry::cry: يعتني بجسمه كأنه فتاة وحتى يحب جلسات النسوة لا يعتبر نفسه رجل أبدا والكل لا يعتبره رجل وهنا اللوم على الأهل فكثيرا ما قلت لأقاربه سوف تتحملون ذنبه لانهم من ربوه على تصرفات ليس لأبناء جنسه للأسف إنحراف مجتمعنا هو صنع أيدينا فالأهل لا يتدخلون في تصرفات أولادهم للأسف
لهذا قلت وأقول السبب بالدرجة الأولى يعود للأهل ولنا كلنا كأفراد في هذا المجتمع
شكرا لك سرني ردك
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
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باتنة
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أنثى
#7
اكيد التربية والأسرة هي النواة الأولى والأساسية في تكوين شخصية الفرد لذا وجب على الوالدين أنهم يكونوا على دراية ووعي كامل في جانب التربية الصحيحة لكلا الجنسين لانها مسؤولية أمام الله اولا والمجتمع ثانيا .في السابق كانوا آباءنا جاهليين ولكن تربى على أيديهم جيل يحمل قيم راقية و أخلاق عالية كانوا رمز الرجولة والقوة والثقة بالنفس ونساءا ايضرب بهن المثل في التضحية والبطولات لكن ماتمردن يوما على انوثتهن وفطرتهن.
وان قلب الحال اليوم لما تتوفر به وسائل الإعلام على جميع اختلافها مما يتيح لكل الاباء بتربية جيل مثقف وواعي ولكن بالعكس انشغل الكل بالتوافه ونسي الأساس لينشا جيل غريب عن مجتمعنا ....
ولكن يبقى للتوعية دور كبير على كافة الأصعدة....
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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اللمة
الجنس
أنثى
#8
قال امنيات:
اكيد التربية والأسرة هي النواة الأولى والأساسية في تكوين شخصية الفرد لذا وجب على الوالدين أنهم يكونوا على دراية ووعي كامل في جانب التربية الصحيحة لكلا الجنسين لانها مسؤولية أمام الله اولا والمجتمع ثانيا .في السابق كانوا آباءنا جاهليين ولكن تربى على أيديهم جيل يحمل قيم راقية و أخلاق عالية كانوا رمز الرجولة والقوة والثقة بالنفس ونساءا ايضرب بهن المثل في التضحية والبطولات لكن ماتمردن يوما على انوثتهن وفطرتهن.
وان قلب الحال اليوم لما تتوفر به وسائل الإعلام على جميع اختلافها مما يتيح لكل الاباء بتربية جيل مثقف وواعي ولكن بالعكس انشغل الكل بالتوافه ونسي الأساس لينشا جيل غريب عن مجتمعنا ....
ولكن يبقى للتوعية دور كبير على كافة الأصعدة....
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أثرت نقطة مهمة جدا بارك الله فيك ان الاهالي في الماضي رغم جهلهم ولكن ربو أجيال عظيمة بعكس أهالي اليوم رغم ثقافتهم وعصرنة زمنهم لكن للأسف تمكن الاولاد من الإتفلات من أيدهم وصار الاولاد هم من يسيرون الآباء والأمهات كيفما يريدون للأسف الشديد فإنساق المجتمع ككل وراء إنحراف خطير
نعم يجب التوعية من الاهل المدرسة المسجد وغيره
شكرا لك
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#9
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عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#9
قال ليليا مرام:
صوته احن من صوتي :cry::cry:
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ههههه أضحكتِني كثيرا هنا أضحك الله سنكِ

والله أنه لأمر عجيب ماذكرتيه، تخنث الرجال يعني أنهم تصبح تصرفاتهم وحديثهم و طريقة مشيهم مثل النساء، عجب العجاب أليس كذلك !!

يملك شعر متهدل على كتفيه ويلبس خواتم الذهب في أصابعه وعلق في أحد أذنيه، تحتارين في أمره أهو فتاة مسترجلة أم شبيه رجل أم ماذا ... !!

حواجبه مقوسة وشفاهه موردة يا له من أمر محير ... اهو ذكر أم أنثى، أم ماذا !

سحقا لهم، هه يزاحم المراة للوقوف اما المرآة

فبرأيي أن السبب الرئيسي وكما قلتي لأنه عاش مع محيط نسوي وكذلك ربما مشاكله الإجتماعية أو النفسية، أو ربما للموضى والتقليد الأعمى دور في ذلك

ولن أتكلم عن الصنف الاخر: النساء المترجلات لأنني أعلم أنني سأنفجر من الغضب إن كتبت عنهن

ربي يهدي ما خلق، بارك الله فيكِ على الموضوع القيم

تحياتي
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#10
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الجنس
أنثى
#10
مجتمعنا وقيمنا في انحدار شديد ،تصوري روت لي أخت أعرفها عن قصة افزعتني رجل طلبها الزواج ،وما كان شرطه، ان تعامله أكرمكم الله مثل الكلاب تلفظ بها بالحرف الواحد وقال لها اعيشك ملكة المهم تقبلي شرطي ان تذليني إذلال الكلاب أكرمكم الله وتكوني انت الامر والناهي وسألها هل لديك مثل هذه القوة لتنفيذي طلبي،وأصر مؤكد شرطه وطلبه،وحين استفسرت منه عن الأمر رد عليها بأنه إدمانه لبعض القنوات هوما جعله يصل إلى ما وصل اليه ،،انظري اين وصل بنا الامر .
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#11
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أنثى
#11
موضوع مهم جدا و واقعي ،لكن لا نستطبع تحديد السبب الرئيسي له ،مرة نقول اتباعنا للغرب و العولمة و مرة ابتعادنا عن الدين و مرة نقول أمر مفروض علينا.،عمل المرأة و اعتمادها على نفسها بل تعدت الى تحمل المسؤولية و انفاقها على زوجها.و على العائلة ،قلل من دور الرجل و اضعف شخصيته دون ان يعي ذلك ،وقوف الوالدين الى جانب البيت و فتح الباب كاملا لها للحرية و ارهاب الاخوة ترك شخصيتهم تهتز و ربما تتقمص شخصية الاخت و العكس
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#12
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أنثى
#12
بالفعل هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر، انا برءي التربية هي الأساس ودور الأولياء من الصغر في تكوين شخصية الطفل وتوجيهه ،من هنا تبدأ المشكلة،،،
 
نيسة يوسف

نيسة يوسف

:: عضو منتسِب ::
#13
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#13
كلامك حقيقي اختي لعزيزة يوجع القلب و الاكثر الا يخافون يوم لقائه جل جلاله انا ام اولاد و ما عمري ضحكت على هذي نوعية الشاذة عن ديننا، الحنيف، و الانسانية عامة نقول ربي، يسترنا و يستر ولادتنا جميع ان شاء الله و حبيت نقول، عاودو اقراو مليح قصة سيدنا لوط عليه السلام اقرواها بتمعن عذاب ربي، سبحانه حد ما ينجيك منو غير افعالك الحسنة اما كوارث التي، اصبحوا يتباهون بها فحقيقة تمرض القلب حسبنا الله و نعم الوكيل غفرانك و سترك علينا ربنا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#14
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أنثى
#14
قال حہسہــــأمہ:
ههههه أضحكتِني كثيرا هنا أضحك الله سنكِ

والله أنه لأمر عجيب ماذكرتيه، تخنث الرجال يعني أنهم تصبح تصرفاتهم وحديثهم و طريقة مشيهم مثل النساء، عجب العجاب أليس كذلك !!

يملك شعر متهدل على كتفيه ويلبس خواتم الذهب في أصابعه وعلق في أحد أذنيه، تحتارين في أمره أهو فتاة مسترجلة أم شبيه رجل أم ماذا ... !!

حواجبه مقوسة وشفاهه موردة يا له من أمر محير ... اهو ذكر أم أنثى، أم ماذا !

سحقا لهم، هه يزاحم المراة للوقوف اما المرآة

فبرأيي أن السبب الرئيسي وكما قلتي لأنه عاش مع محيط نسوي وكذلك ربما مشاكله الإجتماعية أو النفسية، أو ربما للموضى والتقليد الأعمى دور في ذلك

ولن أتكلم عن الصنف الاخر: النساء المترجلات لأنني أعلم أنني سأنفجر من الغضب إن كتبت عنهن

ربي يهدي ما خلق، بارك الله فيكِ على الموضوع القيم

تحياتي
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السلام عليكم أخي حسام
فعلا الم ترى حولك مخنثون وتسمع أصواتهم أحن من صوت النساء أما ضحكتهم حدث ولا حرج تصلح لرنة على الجوال :LOL::LOL:
انا بت لا افرق بينهما الصراحة مرات أرى شكل اقول هل هذا فتاة أم رجل
تركنا المرآة لهم عن نفسي لم أعد انظر لها :ROFLMAO::ROFLMAO: تركت الإخوة مسكاين محتاجين لها اكثر مني :sneaky::sneaky:
أغلب الحالات أن اصحاب هذه الحالات تربو في بيئة نسوية او نتيجة أمراض نفسية ومرضونا معاهم يعطيهم حبوبة :mad::mad:
لا أنفجر من الغضب حقك في مواضيعي انفجر كما تريد لدي شاحنة الحماية المدنية :rolleyes::rolleyes:
آمين وفيك بارك الله
وتحياتي لك اخي الكريم شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
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اللمة
الجنس
أنثى
#15
قال امنيات:
مجتمعنا وقيمنا في انحدار شديد ،تصوري روت لي أخت أعرفها عن قصة افزعتني رجل طلبها الزواج ،وما كان شرطه، ان تعامله أكرمكم الله مثل الكلاب تلفظ بها بالحرف الواحد وقال لها اعيشك ملكة المهم تقبلي شرطي ان تذليني إذلال الكلاب أكرمكم الله وتكوني انت الامر والناهي وسألها هل لديك مثل هذه القوة لتنفيذي طلبي،وأصر مؤكد شرطه وطلبه،وحين استفسرت منه عن الأمر رد عليها بأنه إدمانه لبعض القنوات هوما جعله يصل إلى ما وصل اليه ،،انظري اين وصل بنا الامر .
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السلام عليكم أختي أمنيات
ااااه هذا مجنون قوليلو يجي يخطبني انا نعاملو كالقطوطة يا يمى واش راني نسمع هذا مريض
باغيها تربطو وألا تهوهو عليه كالكلاب حاشام اه والله انتظري تفكرت صديقة كنت دايرة فكرة فصفحتي انو بنات يحكولي اسرارهم وقصصهم وانا ننشرها بشكل سري ونشوفو التعليقات كيما قسم مشكلتي المهم قاتلك خطيبها يبغي كي تسبو بألفاظ يقولها هناك نحسك تحبيني فمرة قالها واحد الكلام قالها قوليهولي لما تكوني تهدري معايا كوبات عليه ورجعتلو خاتمو وحبست جات حطت مشكلتها نشوفو الردود
والله غريب هذو مرضى بالنسبة لي ينخاف منهم
ياخا وين وصلنا معاملة الكلاب املا نشري عفايس نتاع الكلاب نخبيهم لعريس الغفلة:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
شكرا على الرد الكريم
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
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أنثى
#16
قال ميلينا:
موضوع مهم جدا و واقعي ،لكن لا نستطبع تحديد السبب الرئيسي له ،مرة نقول اتباعنا للغرب و العولمة و مرة ابتعادنا عن الدين و مرة نقول أمر مفروض علينا.،عمل المرأة و اعتمادها على نفسها بل تعدت الى تحمل المسؤولية و انفاقها على زوجها.و على العائلة ،قلل من دور الرجل و اضعف شخصيته دون ان يعي ذلك ،وقوف الوالدين الى جانب البيت و فتح الباب كاملا لها للحرية و ارهاب الاخوة ترك شخصيتهم تهتز و ربما تتقمص شخصية الاخت و العكس
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السلام عليكم اختي ميلينا كيف الحال ؟
والله يا أختي أتباعنا للغرب بات معروفا ولكن حتى عند الغرب هؤلاء هم فئة خاصة بمعنى انو أغلبنا تتبعنا الغرب فاللباس فالعولمة فالتكنلوجيا ولكن هذا لا يعني أن يتحول الرجل إلى إمرأة والعكس والله يا ميلينا أسباب كثيرة كثير من النساء يقمن بمهام الرجال فرضتها الحياة سواء مطلقة او أرملة ولكن بقيت محافظة على طبيعتها كأنثى وهناك رجال يعملون اعمال النساء مضطرين وهم على طبيعتهم يعني أن الظروف التي ذكرتها لا اجدها أسباب بالدرجة الاولى الإبتعاد عن الدين والنشأة في محيط نسوي وهناك مرض نفسي
بالأخير نقول أن مجتمعنا يعرف انتشار كبير للمخنثين والمسترجلات بشكل كبير جدا
نسأل الله الستر لنا ولأولادنا ولأمتنا
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
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أنثى
#17
قال امنيات:
بالفعل هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر، انا برءي التربية هي الأساس ودور الأولياء من الصغر في تكوين شخصية الطفل وتوجيهه ،من هنا تبدأ المشكلة،،،
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وانا اوافقك تماما دور الاهل أين هو وهو يرى إبنته تترجل وتلبس لباس أولاد وتتحرك مثلهم أين دورهم والطفل يلبس لباس بنات وينزاح لعالمهم برأي الدور الأكبر للأهل ثم المجتمع
شكرا لك سرتني مداخلتك
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#18
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أنثى
#18
قال ليليا مرام:
السلام عليكم أختي أمنيات
ااااه هذا مجنون قوليلو يجي يخطبني انا نعاملو كالقطوطة يا يمى واش راني نسمع هذا مريض
باغيها تربطو وألا تهوهو عليه كالكلاب حاشام اه والله انتظري تفكرت صديقة كنت دايرة فكرة فصفحتي انو بنات يحكولي اسرارهم وقصصهم وانا ننشرها بشكل سري ونشوفو التعليقات كيما قسم مشكلتي المهم قاتلك خطيبها يبغي كي تسبو بألفاظ يقولها هناك نحسك تحبيني فمرة قالها واحد الكلام قالها قوليهولي لما تكوني تهدري معايا كوبات عليه ورجعتلو خاتمو وحبست جات حطت مشكلتها نشوفو الردود
والله غريب هذو مرضى بالنسبة لي ينخاف منهم
ياخا وين وصلنا معاملة الكلاب املا نشري عفايس نتاع الكلاب نخبيهم لعريس الغفلة:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
شكرا على الرد الكريم
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ربي يحفظنا من هذا الزمان أخت ليليا مرام رجعنا نسمعوا العجب ،
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#20
إنضم
16 جوان 2009
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#20
قال امنيات:
ربي يحفظنا من هذا الزمان أخت ليليا مرام رجعنا نسمعوا العجب ،
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السلام عليكم
اللّهم آمين الله يحفظك كل أولادنا وبناتنا يا رب
شكرا لك
 
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