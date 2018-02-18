مجتمع يتخنث وأنوثة تترجل

السلام عليكم جميعا



مرحبا بك عندكم في هذا القسم وأهلا بكم في هذا الموضوع

عنوان موضوعي اليوم الإنتشار الرهيب لهذه الظاهرة الفظيعة

رجال تتخنث ونساء تترجل

للأسف هو حال مجتمعاتنا العربية حتى لا نقول أنه حال مجتمعنا الجزائري فأنا أرى هاته الظواهر تحدث في مجتمعات عربية وسائل الإعلام لها الدور الاكبر في نشر قصص مريرة وعالم اليوتوب ملئ بالفظائع ودعونا من النت ومن الإعلام ولننظر لعالمنا الحقيقي وكم هي القصص التي نراها تحدث أمامنا

تخنث الرجال ليس فقط بالأفعال فتلك فئة واضحة وظاهرة لعنها الله حيثمنا كانت بل أصبحو يطالبون بحقوقهم والمجاهرة بأفعالهم السيئة علنا

بل أيضا تخنث الرجال بالفعل والتفكير واللامبالاة والتخلي عن المسؤولية بل بات البعض يتخفى حول أمه القوية أو أخته ويظهر كرجل بالهيئة ومخنث بالأفعال خاصة من تربى في أسرة فيها نساء فقط يعامل كفتاة حتى يتحول إلى أنثى في جسد رجل

وترجل النساء المرأة التي صوتها يعتبر عورة اصبح أقوى من صوت الرجال عدة مرات أراها تشاجر الرجل في الشارع وكأنها رجل لا خوف ولا إحترام ولا حشمة

دخول المرأة مجال الرجل ليس من الكلام الكثير حول عملها برأي ذاك موضوع مللنا منه والكلام فيه دون جدوى

لكنني أقصد نوع آخر

اقصد ترجل المرأة صوتا وفعلا ومظهرا عدة نساء أرى شكلهن اسأل نفسي هل هي إمرأة أو رجل ذهبت الأنوثة وماتت للأسف ونجد الرجل في بيتها كأخ او أب أو حتى زوج يرضخ وبل يخاف منها غريبة جدا

هيبة الرجل لا اقول قد زالت لا العكس هناك رجال في أفعالهم وتصرفاتهم وقدراهم على التحكم في نساء بيته

وهناك صنف لا ادري كيق يفكرون أو ماالذي يجعل الرجل يخاف من هذه المرأة مهما كانت صفتها

أخته أو زوجته وأمه لا كلام عنها ولو هناك ضعاف شخصية تحكم الأم بهم تحكم نفسي بحت

آراكم تهمني

برأيكم لما تعاني مجتمعاتنا العربية من هذا ؟

هل ترجل المرأة قوة أم سيطرة ولماذا؟

تخنث الرجل هروب من المسؤولية أم مرض نفسي أم ضعف؟

ماذا لو كانت هاته الحالة في بيوتكم وحولكم كيف تتصرفون وكيف تنظرون لها أو تتعاملون معها؟

انت كرجل ماهو رأيك للمرأة المترجلة ؟

وأنت كإمرأة ماهي نظرتك للرجل المتخنث ؟

برأيكم ماهي الحلول لمعالجة مرض المجتمع بهذه الأشكال ؟