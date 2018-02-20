ميني بسبوسة

Queen Fati
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السلام عليكن حبيباتي جبتلكم طريقة لعمل البسبوسة ولى خصصتها اطاجن السفرجل وسقيتها بالصوص الحلوة
نبدأ بالوصفة كما هو مبين في الصور
?نبداو غلى بركة الله ?
بسم الله
المكونات:
3 ملاعق سميد
ملعقة لبن
ملعقة زيت
ملعقة سكر ويمكن الاستغناء عنه
ملعقة زيت
حبة بيض
ملعقة صفيرة خميرة الحلوة
نمزج المكونات مليح
ونحط في لي مول صغار بعد دهنهم بالزيت او الزبدة
نطهي حبات البسبوسة ونشبح بيها نسقيها بالصوص الحلوة نتاع السفرجل
ونرش سمسم مرحي
وبالصحة والهنأ
???
نبدأ بالوصفة كما هو مبين في الصور
?نبداو غلى بركة الله ?
بسم الله
المكونات:
3 ملاعق سميد
ملعقة لبن
ملعقة زيت
ملعقة سكر ويمكن الاستغناء عنه
ملعقة زيت
حبة بيض
ملعقة صفيرة خميرة الحلوة
نمزج المكونات مليح
ونحط في لي مول صغار بعد دهنهم بالزيت او الزبدة
نطهي حبات البسبوسة ونشبح بيها نسقيها بالصوص الحلوة نتاع السفرجل
ونرش سمسم مرحي
وبالصحة والهنأ
???
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