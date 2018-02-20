ميني بسبوسة

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,301
الإعجابات
2,647
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
السلام عليكن حبيباتي جبتلكم طريقة لعمل البسبوسة ولى خصصتها اطاجن السفرجل وسقيتها بالصوص الحلوة
1519398829855.png

نبدأ بالوصفة كما هو مبين في الصور
?نبداو غلى بركة الله ?
بسم الله
المكونات:
3 ملاعق سميد
ملعقة لبن
ملعقة زيت
ملعقة سكر ويمكن الاستغناء عنه
ملعقة زيت
حبة بيض
ملعقة صفيرة خميرة الحلوة
نمزج المكونات مليح IMG_20180220_191726.jpg
ونحط في لي مول صغار بعد دهنهم بالزيت او الزبدة
IMG_20180220_191726.jpg IMG_20180220_191817.jpg IMG_20180220_192146.jpg IMG_20180220_195243.jpg
نطهي حبات البسبوسة ونشبح بيها نسقيها بالصوص الحلوة نتاع السفرجل
ونرش سمسم مرحي
IMG_20180220_202035.jpg
وبالصحة والهنأ
???
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,301
الإعجابات
2,647
النقاط
571
الإقامة
Home
الجنس
أنثى
#9
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي ههههه البسبوسة و الموت
بصحتكم
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قال سكون الفجر:
تسلم ايديكِ غاليتي على الوصفة غاليتي
بصحتكم بارك الله فيكِ​
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قال ام شعيب.ل:
مشكورة اختي ...الله يسترك والمزيد من الوصفات انشاء الله
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يسعدني مروركم حبيباتي
@عآشقة الجنة ربي يعطيك الصحة وطول العمر تسلمي
@سكون الفجر يسلملي مرورك الحلو
@ام شعيب.ل مرحبا بيك من عيوني يا غالية
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,413
الإعجابات
18,781
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#12
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مشكور/ة على الموضوع الرائع
وعلى الوصفة المفيدة
اتمنى لك المزيد من التالق والتميز
في سماء منتدانا الغالي
تقبل /ي اجمل وارق التحيات
 
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