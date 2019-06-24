ميني بان كيك على طريقة المحلات خفاف كي القطن

طريقة التحضيؤنضع كأس حليب نضيف له 2 صفار بيض + 3 ملاعق اكل سكر عادي+ملعقة صغيرة سكر فانيلا+ملعقة أكل زيت عادي+قرصة ملح ونخلط كل المكونات حتى تندمج .بعدها نضيف كأس فرينة مغربلة مع ملعقة صغيرة خميرة الحلوة،ونمزج الخليط مرة ثانية حتى يصبح املس .بعدها نقوم بخفق بياض البيض بإستعمال المضرب الكهربائي حتى يصبح كالثلج و بعدها نضيفه الى الخليط المحضر سابقا و نخلط برفق من الاعلى للأسفل ونتحصل على خليط خفيف.نقوم بوضع مقلاة غير قابلة للالتصاف على نار متوسطة بعدها بإستعمال ملعقة نشكل ميني بان كيك ونقوم بوضع القليل من النوتيلا في الوسط وبعدها نضع القليل من خليط ميني بان كيك على نوتيلا حتى لا تحترق عند قلبها . بعدما تنضج نقلبها حتى تنضج من الجهة الاخرى وبعدها ننزعها من المقلاة و نستمر حتى ننهي كمية المزيج.بعدها نضع ميني بان كيك في صحن التقديم ونرش عليها سكر بودرة و النوتيلا و البعض من رقائق اللوز المحمصة وشهية طيبة