

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مساء الخير إخوتي وأخواتي ،نشالله احوالكم بخير ...

مساؤكم معطر بعطر الياسمين ?



موضوعي اليوم بعنوان

**** وصلت الى المغرب... مونسانتو بذور الدمار الشامل *****

أقراوها كامل يا جماعة الثقافة مليحة فما بالك إذا كان يخص صحتك وصحة كل المحيطين بيك ....

( هذه الفقرة منقولة للتعريف بمونسانتو اولا )

مونسانتو بإختصار هي شركة تعبث بكل ما هو كيميائي سام لتحقيق الربح على حساب صحة البشرية وامنها الغذائي، وأمام الحملات الكثيرة التي انطلقت ضد مونسانتو حول العالم وجدت الشركة نفسها في مأزق أمام زبائنها، فقررت أن تعلن عن نفسها على أنها شركة للزراعة المستدامة، سيما وان خبراء مونسانتو كانوا قد طوروا نوعا من مبيدات الأعشاب الضارة الكيميائية وقد حمل اسم Roundup، ولاقى هذا المنتج رواجا كبيرا بين أوساط المزارعين، فأصبحت مونسانتو بعدها شركة زراعية دون ان تقوم على تغيير اسمها او موقعها ولا حتى موظفيها وخبرائها.

حين شاع استخدام Roundup، بدأت الاعشاب الضارة بالمحاصيل باكتساب مقاومة ضد المبيد بشكل سريع، مما كان يضطر المزارعين الى مضاعفة كميات المبيد المستخدمه كل مرة، حتى أصبح رش محاصيلهم يستلزم استخدام الطائرات، الأمر الذي زاد من تلوث تربة الأراضي الزراعية والبلدات المحيطة بها بمادة الجلايفوسيت ( glyphosate ) المكون الأساسي للمبيد.

مع مرور الوقت ومع استخدام المزيد من مبيد Roundup اصبحت التربة الزراعية غير قادرة على إنبات المحاصيل العضوية بشكل سليم، ومن ناحية أخرى بات المسؤولون في مونسانتو أمام مشكلة واضحة، وهي ان الشركة أصبحت تعتمد على منتج واحد، وهو مبيد الاعشاب الضارة Roundup، وهذا المنتج لن يبقى حكرا لها بمجرد انتهاء فترة استخدام براءة الاختراع، وأصبح هم الشركة الوحيد كيف تحافظ على مبيعاتها، ومن هنا

بدأت فكرة إنتاج البذور المعدلة جينيا GMOs ، وهنا تجلت المصيبة.

كانت الفكرة من البذور المعدلة جينيا انها تقاوم مبيد Roundup من خلال استخلاص جينات من بكتيريا مقاومة للمبيد وزراعتها في الحمض النووي للبذور المختلفة، مما يعني ان المزارع بات بإمكانه رش محصوله بكميات كبيرة من مبيد الاعشاب أثناء العروة الزراعية دون تأثر المحاصيل، وهكذا ضمنت الشركة تفوق منتجاتها على المنتجات المنافسة، بل وأصبحت تسوق سلعة جديدة مع منتجها، وهي البذور المقاومة لمبيدها.

وأصبح المزارعون يدمنون على ثنائية مونسانتو (

الحبوب والمبيد

) بعد اول مرة يستخدمون فيها منتجاتها، ومن هنا تبدأ حكاية احتكار الزراعة في العالم، لشركة تتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي وتشريعي، لكن قبل الحديث عن احتكار الزراعة(وهو الجانب الأهم في القضية) لا بد ان نتطرق في هذا الجزء لتأثيرات بضائع مونسانتو على الصحة والبيئة.

في دراسة فرنسية للعالم " جيل اريك سيراليني" نشرتها دايلي ميل البريطانية عام2012 أشار فيها إلى أنه بعد إجراء تجارب على الفئران توصل إلى أن تناول الذرة المعدلة وراثيا والتي تنتجها شركة مونسانتو (ذرة رقمNK603) تؤدي الى زيادة وتيرة نشوء الاورام وأمراض الكلى والكبد

الدراسات على البذور المعدلة جينيا كثيرة، حتى ان بعضها تتحدث عن كل نوع من انواع البذور المعدلة وانعكاسها على صحة الأنسان سواء تغذى عليها بشكل مباشر او غير مباشر، ويتوقع المعارضون للبذور المعدلة جينيا انه وفي فترة ليست ببعيدة سيتم انتاج أطعمة سامة.

تشكك مونسانتو وشركات الأدوية وخاصة شركة باير Bayer متعددة الجنسيات والإدارة الامريكية دائما بنتائج الأبحاث وتشوه سمعة الباحثين، لكن أيا منهم لم يقدم تجربة واحدة تثبت صحة العضويات المعدلة جينيا، بل على العكس فقد طرحت مونسانتو بضاعتها في الاسواق ليكون الإنسان اول من تجرب عليه!

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إخوتي أخواتي والى يومنا هذا الذي نحن فيه ما زالت الشركة تنشر بذورها عبر العالم ،فقد أثبتت الدراسات أنه في البرازيل وهي البلد الاكثر تأثرا وجنة مونسانتو التي يزرع عليها وتضع تجاربها عليها ،اثبتو أن نسبة الإصابة بالسرطان عالية جدا وارتفعت في السنوات الفارطة ...

ولم تكفها سوق أوروبا وآسيا بل توجهت إلى أفريقيا وهي موجودة في البلدان العربية ،ويوجد في الجزائر ممول واحد في كافة القطر الجزائري وهو في الشراڨة لا علم لي بالضبط بعنوانه لكنه بائع مبيدات وبذور من صنع هذه الشركة ،والبذور معدلة جينيا ....

الله أعلم كم من فلاح اشترى هذه البذور والمبيدات معها وحتى إن لم يزرعها جاره فالمليدات ستنتقل الى المزارع المجاورة عن طريق الحشرات كالنحل والفراشات وغيرها ...

إذا فالنستفيق وننبه كل فلاح أن يتفطن من أين يشتري بذوره ،لأنها كارثة بشرية تتطور ببطء ولا يهمهم لا العرق ولا الدين ولا اللون المهم الربح المادي...

الى كل فلاح

الى كل من يعرف فلاح

احذر من شراء بذور معدلة جينيا ،ومبيدات مسرطنة

