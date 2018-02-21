وصلت الى المغرب ...مونسانتو بذور الدمار الشامل

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
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#1

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مساء الخير إخوتي وأخواتي ،نشالله احوالكم بخير ...
مساؤكم معطر بعطر الياسمين ?

موضوعي اليوم بعنوان
**** وصلت الى المغرب... مونسانتو بذور الدمار الشامل *****

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أقراوها كامل يا جماعة الثقافة مليحة فما بالك إذا كان يخص صحتك وصحة كل المحيطين بيك ....
( هذه الفقرة منقولة للتعريف بمونسانتو اولا )
مونسانتو بإختصار هي شركة تعبث بكل ما هو كيميائي سام لتحقيق الربح على حساب صحة البشرية وامنها الغذائي، وأمام الحملات الكثيرة التي انطلقت ضد مونسانتو حول العالم وجدت الشركة نفسها في مأزق أمام زبائنها، فقررت أن تعلن عن نفسها على أنها شركة للزراعة المستدامة، سيما وان خبراء مونسانتو كانوا قد طوروا نوعا من مبيدات الأعشاب الضارة الكيميائية وقد حمل اسم Roundup، ولاقى هذا المنتج رواجا كبيرا بين أوساط المزارعين، فأصبحت مونسانتو بعدها شركة زراعية دون ان تقوم على تغيير اسمها او موقعها ولا حتى موظفيها وخبرائها.

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حين شاع استخدام Roundup، بدأت الاعشاب الضارة بالمحاصيل باكتساب مقاومة ضد المبيد بشكل سريع، مما كان يضطر المزارعين الى مضاعفة كميات المبيد المستخدمه كل مرة، حتى أصبح رش محاصيلهم يستلزم استخدام الطائرات، الأمر الذي زاد من تلوث تربة الأراضي الزراعية والبلدات المحيطة بها بمادة الجلايفوسيت ( glyphosate ) المكون الأساسي للمبيد.

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مع مرور الوقت ومع استخدام المزيد من مبيد Roundup اصبحت التربة الزراعية غير قادرة على إنبات المحاصيل العضوية بشكل سليم، ومن ناحية أخرى بات المسؤولون في مونسانتو أمام مشكلة واضحة، وهي ان الشركة أصبحت تعتمد على منتج واحد، وهو مبيد الاعشاب الضارة Roundup، وهذا المنتج لن يبقى حكرا لها بمجرد انتهاء فترة استخدام براءة الاختراع، وأصبح هم الشركة الوحيد كيف تحافظ على مبيعاتها، ومن هنا بدأت فكرة إنتاج البذور المعدلة جينيا GMOs ، وهنا تجلت المصيبة.
كانت الفكرة من البذور المعدلة جينيا انها تقاوم مبيد Roundup من خلال استخلاص جينات من بكتيريا مقاومة للمبيد وزراعتها في الحمض النووي للبذور المختلفة، مما يعني ان المزارع بات بإمكانه رش محصوله بكميات كبيرة من مبيد الاعشاب أثناء العروة الزراعية دون تأثر المحاصيل، وهكذا ضمنت الشركة تفوق منتجاتها على المنتجات المنافسة، بل وأصبحت تسوق سلعة جديدة مع منتجها، وهي البذور المقاومة لمبيدها.

وأصبح المزارعون يدمنون على ثنائية مونسانتو (الحبوب والمبيد) بعد اول مرة يستخدمون فيها منتجاتها، ومن هنا تبدأ حكاية احتكار الزراعة في العالم، لشركة تتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي وتشريعي، لكن قبل الحديث عن احتكار الزراعة(وهو الجانب الأهم في القضية) لا بد ان نتطرق في هذا الجزء لتأثيرات بضائع مونسانتو على الصحة والبيئة.
في دراسة فرنسية للعالم " جيل اريك سيراليني" نشرتها دايلي ميل البريطانية عام2012 أشار فيها إلى أنه بعد إجراء تجارب على الفئران توصل إلى أن تناول الذرة المعدلة وراثيا والتي تنتجها شركة مونسانتو (ذرة رقمNK603) تؤدي الى زيادة وتيرة نشوء الاورام وأمراض الكلى والكبد
الدراسات على البذور المعدلة جينيا كثيرة، حتى ان بعضها تتحدث عن كل نوع من انواع البذور المعدلة وانعكاسها على صحة الأنسان سواء تغذى عليها بشكل مباشر او غير مباشر، ويتوقع المعارضون للبذور المعدلة جينيا انه وفي فترة ليست ببعيدة سيتم انتاج أطعمة سامة.
تشكك مونسانتو وشركات الأدوية وخاصة شركة باير Bayer متعددة الجنسيات والإدارة الامريكية دائما بنتائج الأبحاث وتشوه سمعة الباحثين، لكن أيا منهم لم يقدم تجربة واحدة تثبت صحة العضويات المعدلة جينيا، بل على العكس فقد طرحت مونسانتو بضاعتها في الاسواق ليكون الإنسان اول من تجرب عليه!

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إخوتي أخواتي والى يومنا هذا الذي نحن فيه ما زالت الشركة تنشر بذورها عبر العالم ،فقد أثبتت الدراسات أنه في البرازيل وهي البلد الاكثر تأثرا وجنة مونسانتو التي يزرع عليها وتضع تجاربها عليها ،اثبتو أن نسبة الإصابة بالسرطان عالية جدا وارتفعت في السنوات الفارطة ...
ولم تكفها سوق أوروبا وآسيا بل توجهت إلى أفريقيا وهي موجودة في البلدان العربية ،ويوجد في الجزائر ممول واحد في كافة القطر الجزائري وهو في الشراڨة لا علم لي بالضبط بعنوانه لكنه بائع مبيدات وبذور من صنع هذه الشركة ،والبذور معدلة جينيا ....
الله أعلم كم من فلاح اشترى هذه البذور والمبيدات معها وحتى إن لم يزرعها جاره فالمليدات ستنتقل الى المزارع المجاورة عن طريق الحشرات كالنحل والفراشات وغيرها ...
إذا فالنستفيق وننبه كل فلاح أن يتفطن من أين يشتري بذوره ،لأنها كارثة بشرية تتطور ببطء ولا يهمهم لا العرق ولا الدين ولا اللون المهم الربح المادي...

الى كل فلاح
الى كل من يعرف فلاح
احذر من شراء بذور معدلة جينيا ،ومبيدات مسرطنة
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جمعت هذه المعلومات وأرجو من الله أن تنتشر الفائدة
انشروها في صفحات الفايس لمن عنده صفحة
بارك الله فيكم
احترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
وهذا روبورتاج حول مونسانتو لمن يفهم الفرنسية لم اتمكن من إيجاده مترجما عذرا
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,828
الإعجابات
14,033
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
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أتمنى وارجو أن يستفيد الجميع وأن تضاف معلومة الى معلوماتكم أو تؤكدوها
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
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قسنطينة
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أنثى
#4
السلام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ماكلة الإنسان ولات كاملة خطيرة، من اللحوم إلى الخضر والفواكه
شيء كارثي والله العظيم
ربي يسترنا برك ويحفظنا من هذا الامر وخلاص
درك ماعدنا نديرو لامان في والو كلشي مغشوش وكلشي فيه أذى لينا
حسبنا الله ونعم الوكيل
شكرا أخي حليم على التنبيه وعلى الموضوع المميز بارك الله فيك
ان شاء الله يكون موضوعك سبب في تنبيه العديد من الناس
تحياتي​
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
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الجلفة
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#5
السلام عليكم و رحمة الله
خويا حليم المعذرة
لي عودة ان شاء الله لقراءة الموضوع بعناية
بارك الله فيك
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#7
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Jijel
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#7
السلام عليكم و رحمة الله

اهلا بعودتك مجددا أخي ? ،، دائما مواضيع هادفة و مميزة ، بارك الله فيك

للأسف كل شي ولا يخوفعلابلك ، على هذي الأمراض انتقلت عندنا ، امراض خبيثة للاسف ، بسبب مثل هذه الامور .. الفاكهة و الخضر وكلشي مسموم ربي يستر و يلطف هذا مكان

مشكور اخي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
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791
العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#8
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ماكلة الإنسان ولات كاملة خطيرة، من اللحوم إلى الخضر والفواكه
شيء كارثي والله العظيم
ربي يسترنا برك ويحفظنا من هذا الامر وخلاص
درك ماعدنا نديرو لامان في والو كلشي مغشوش وكلشي فيه أذى لينا
حسبنا الله ونعم الوكيل
شكرا أخي حليم على التنبيه وعلى الموضوع المميز بارك الله فيك
ان شاء الله يكون موضوعك سبب في تنبيه العديد من الناس
تحياتي​
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا بالأخت الكريمة
لازم نكونو على قدر كبير من الوعي لما يحصل فالعالم ،ونتفطنو للشي اللي راه يصرا

يعني الفلاح المسلم لازم يكون على دراية واش راه يزرع ،ويحرص أنو البذور محلية مئة بالمئة.
وإلا محصولو كامل يكون مجرد مواد مسرطنة ومغيرة جينيا ..
وايضا موضوع المبيدات لازم يرجعو للمبيدات الطبيعية لأنو هذا المكون اللي اسمو الغليفوسات خطير جدا وحاطينو في المبيدات ومكونات أخرى لا تقل خطورة على هذا المكون .
الحمد لله اني أضفت معلومة الى معلوماتك واذا كان تعرفي شخص ناوي يشري بذور مهما كانت لازم يتوله لهذا الأمر ...
او مبيدات الحشرات او مبيدات الأعشاب الضارة لازم يحلو عينيهم
بارك الله فيك على المرور
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#9
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله
خويا حليم المعذرة
لي عودة ان شاء الله لقراءة الموضوع بعناية
بارك الله فيك
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا بالأخ الكريم صلاح
هو موضوع مهم خاصة وأن المنطقة اللي تعيش فيها منطقة زراعية وأكيد تعرف فلاحين يشريو الزريعة ولا المبيدات للحشرات ولا الاعشاب الضاره ..
على الاقل يكونو متفطنين لأنو حنا للأسف الحاجة اللي تجي من الماريكان نحبو نسييوها ،بصح بمجرد أنو يسييها تنتشر فالارجاء خاصة المبيدات لأنو النحل والحشرات اكل يهزوها في رجليهم ويعديو بيها الحقول المجاورة ....
ارجو أن تقرأ الموضوع وتفيد به من يحتاج الإفادة
شكرا على الاهتمام
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#10
قال Malika Tlm:
لا الاه الا الله
والله الواحد يرجع يخاف من كلش
الله يجيب الخير
مشكور اخي
ربي يجازيك
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا بالأخوة الكريمة
لا تخافي الأخت ،بل يجب أن نتفطن
فالمؤمن كيس فطن
يجب أن نتعلم ونعرف عن كل شيء لكي لا نقع في الخطأ
هذه القصة أول ما سمعتها بدأت البحث فيها في النت ووجدت أن تقريبا العالم يعلم بها ،لكن نحن للأسف القليل من الاخبار عنها يتحدثون فقط عن المغنيين والمغنيات للأسف ..
لذلك يجب نشر الوعي في أوساط الفلاحين لكي لا يبقى عندنا فلاح تقليدي ويصبح مثقف في كل الامور لأنه مسؤول عن اطعام نسبة من المجتمع ....
بارك الله فيك على المرور والاهتمام
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
قال الصحافية الساخرة:
السلام عليكم و رحمة الله

اهلا بعودتك مجددا أخي ? ،، دائما مواضيع هادفة و مميزة ، بارك الله فيك

للأسف كل شي ولا يخوفعلابلك ، على هذي الأمراض انتقلت عندنا ، امراض خبيثة للاسف ، بسبب مثل هذه الامور .. الفاكهة و الخضر وكلشي مسموم ربي يستر و يلطف هذا مكان

مشكور اخي
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا بالأخت الكريمة
يرحب بيك الخير والصحة نشالله دائما عال العال
شوفي الأخت هو أمر بخوف صح ،وما خفي أعظم من الممكن رانا ناكلو في منتجات هاذ البذور المغيرة جينيا
لكن
يجب علينا أن نكون دائما على إطلاع لتتجنب الاكل المصدر من الخارج ،ونأكل محلي بحت ،وننبه الفلاحين أن يزرعو من البذور المحلية ،هذا أفضل وأضمن فإذا لم تجد هذه البذور أرباحا غادرت بمنتوجانها الى الجحيم
يعني لازم حملة توعية على هاذي الأمور وخاصة للفلاحين وأصحاب المشاتل
ومربيي الأبقار والدواجن لأنهم يوكلو حيواناتهم بذور وممكن كي ما تمشيش فالزراعة يوكلوها لحيوانتنا الداجنة
ارجو انو الموضوع ينشر في أنحاء العالم الإسلامي باه يتفطنو ...
بارك الله فيك على المرور والاهتمام
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#12
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#12

Monsanto attaqué en justice par un particulier atteint d'un cancer incurable
cancer a été causé par le pesticide Roundup. Il est le premier des centaines d'Américains accusant Monsanto d'être responsable de leur cancer à pouvoir témoigner lors d'un procès

Les médecins de Dewayne Johnson ne pensaient pas qu'il vivrait assez longtemps pour pouvoir témoigner à son procès. Ce lundi, le Californien est pourtant devenu le premier particulier atteint d'un cancer à défendre son cas devant la justice face au géant agrochimique Monsanto. Dewayne Johnson, 46 ans et habitant de la baie de Californie, a pulvérisé le tueur de mauvaises herbes de 20 à 30 fois par an lorsqu'il travaillait comme responsable...

عندها ثلاث ايام رفع راجل عمرو ستة وربعين سنة قضية في امريكا ضد هاذ الشركة لأنو أصاب بسرطان والطبة نتاوعو أكدو أنو سرطان يجي من هاذ المبيدات اللي يستخدموها في رش المحاصيل نتاعهم .....

الحذر ثم الحذر من المبيدات☢️ اللي راها تدور راهم يحوسو على الدراهم وفقط
كشما جديد نڤولكم 👍
 
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