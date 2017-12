كيف تكتشف دهن الخنزير في المنتج ؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت اعرف من قبل انه توجد بعض المنتجات مصنوعة بواسطة دهن الخنزير عافانا الله واياكم منها ان شاء الله

قد اعطاها لي صديق ابي يعمل في مجال الطب مند سنوات

والان تدكرت الامر لما تكلم الاخ عماد الخطاب عنه في مستحضرات التجميل

انقل لكم هدا :



من مصدر موثوق.العلكة( اللبان) الشهيرة Extra غير صالحة للاستعمال من قبل المسلمين وذلك لسبب احتوائها على دهون حيوانية مستخرجة من الخنزير. وهناك استفسار حول احتواء منتجات هذه الشركة العالمية على ملينات مستخرجه من مصادرحيوانيه وهل تصلح لاستخدام المسلمين لها حسب مصدرها ؟

اجابة الشركة الامريكيه : ( اختصار للشرح الطويل ) فعلا نحن نستخدم ملينات من مصادرحيوانيه ( شحم الخنزير ) وهذه المصادر في الغالب لا تصلح لاستخدام المسلمين وناسف لذلك ولكن هذا هو الواقع .



هكذا كانت اجابة الشركة الامريكية العالمية لصناعة العلك(اللبان) والتي تغزو منتجاتها جميع الاسواق العربية والاسلاميه ولها نسبة كبيرة من المستهلكين المسلمين وخاصة الاطفال،كما تغزو اعلانتها المستخفه بعقول الناس اجهزة التلفاز وتفيد بان منتجهم يقاوم تسوس الاسنان !!! قمة الاستخفاف ..

بعد فضائح زيت الزيتون الاسباني المسرطن وزبدة الفول السوداني المسرطن والتي تم اكتشافها في وقت مبكر أي بعد 20 سنه من تداولها بين المسلمين والعرب وكلنا سمعنا وراينا اناس ينامون اصحاء ويصحون من نومهم ً مصابين بالسرطان وكنا لا نعرف ماهو السبب .

الان نتفاجىء بعلك يحتوي على شحم الخنزير وللاسف الشديد هذه الرسالة تم تجاهلها اكثر من مره من قبل العديد من المسئولين .!! مع انها تعتبر اعتراف واضح وصريح من قبل الشركة الامريكية . وشبكة المعلومات الاسلامية من احد المراكز المعلوماتيه المعتمدة والمشهود لها بالدقه في البحث والتحري .. ولو تلاحظون بان هذه صورة الرسالة تدل على انها كانت في سلة المهملات وذلك لعدم اهميتها !!!

والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى والغرب يستخفون بنا وبعقولنا حاصرونا في كل شي في حياتنا ولم نسلم منهم حتى في غذائنا بداوء يضعون لنا السموم وجعلونا فئران تجارب لهم اضافة الى انهم يستغلون ثقتنا العمياء بهم وقامو بوضع شحوم الخنازير في اكلنا.

وما خفي كان اعظم اين علمائنا و عباقرتنا الذين نعتمد عليهم في مختبارتنا ؟؟ هل هم اغبياء لهذه الدرجة ام انهم متعاونين في هذه الحوادث الخطيرة .

ما يهمنى هنا !! هل جلت انا وانت عن حقيقة هذه العلكة؟ ولماذا الاستخفاف بانها تورد لبلاد المسلمين ؟



حقيقـه أحتـرنا ولكـن نجــحــوا اليهـود

أن يضعـوا شي محـرم حتـى بالعلكـه

التـي يعشقهـاالعـرب خـاصـه والمسلمين عـامـه

لا حـول ولا قـوة إلا بالله العظــيـم



وهناك ايضا بعنوان صنع فى اسرائيل:

إحذروا هذا المنتج الذي يباع في بلادنا على انه مقوي للذهن ومنشط (صنع في إسرائيل) هذي قصه حقيقية صارت وأتمنى الكل يساعد على نشرها والتحذير من مثل هذه المشروبات.



`هذا الشخص متزوج وله ابنتان وشاءت الأقدار أن يسافر مع زوجته وبناته إلى تايلند لإجراء بعض الفحوصات , وإذا بالطبيب يفاجأه بأنه عقيم أو بمعنى آخر أن عدد الحيوانات المنويه لديه تساوي صفر !!! ولكم أن تتصوروا كيف كانت ردت فعله, جن جنونه وتوجه بأصابع الإتهام إلى زوجته المسكينه, لن أدخل في التفاصيل التي دارت بين الطرفين والحاله النفسية السيئة التي عاشها كلاهما ولكن في النهاية جاء تحليل DNA ليحسم القضية ويثبت براءة الزوجة الشريفة ويثبت نسب الفتاتين لوالدهما. هنا دخل الأطباء في حيرة شديدة وبدؤوا باستجوابهما وسؤالهم عن تفاصيل حياتهم الدقيقه, ومن ضمن هذه التفاصيل كان جواب الزوجه بأن زوجها كان يستهلك ما بين 3-4 عبوات من مشروب الطاقة (ريدبول) في اليوم الواحد, وعلم بعدها الزوجان بأن هذا المشروب وهو من نف الشركة المصنعه للمشروب الغازي بيبسي يحتوي على نسبة من ( الفياجرا) وهو ما أدى إلى القضاء كليا على الحيوانات المنويه للزوج . وكانت السلطات السويدية قد حذرت رسمياً من تعاطي ريد بول . واشار إلى ان بعض هذه المشروبات يحتوي على مادة ايفدرين الشبيهة بالادرينالين والتي يتعزز مفعولها بتأثير مادة الكفايين بشكل قد يلحق اضراراً بالقلب

بعد اليوم لن يكون لكم جواااااااانح ولن تطيروا مع الردبول ؟!!! ليس لأنهـا شركة يهودية فقط !! حسبما وصلنا عن موقع شركة ردبـول في اسـرائيـل .. بل لأن بهاكحول... فقد ثبت بالمختبر الجنائي لشرطة دبي وقد تم نشر الخبر فيصحيفتيالخليج والاتحاد ... أن الرد بول تحتوي على نسبة 0.04 % جم من الكحـــول .... وقد كان أحد المتهمين بتهمة قيادةمركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية قد ادعى أمام المحكمةبأنه لم يشرب الكحول أبــدا وإنما شرب عدة علب من الرد بولوتحقيقا للعدالة فقد أمرت محكمة المرور بدبي أن يتم فحص عينةعشوائية من شراب الردبول ... وفعلا جـــــاء التقريركماذكرنا أعلاه ... وبناء عليه فقد برأت المحكمة المتهم مما أسند إليه من اتهام ؟؟إلا أن الأمانة العامة لبلديات الدولة لميعجبها التقرير وزعمت أن نسبة الكحولالموجودة في الردبــــــول مسموح بها عالميا؟؟؟؟ً

رد بـــــول حربٌ جديدة علينا من اليهود لإشاعة الفاحشة والمحرمات بين المؤمنين... ولا عجب فهذا ديدنهم ... قال تعالى

( فكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاولاذمـــــــــــة)



وخبر اخر يقول:

أخبر كل من تعرف أن شوكلاتة كادبوري سحبت من السوق الأوروبية لتلوثها بنوع من البكتيريا النادر يسمى السلمونيلا

ومما لا شك فيه أن أفضل مكان للتخلص من هذه المنتجات الملوثة هو العالم الثالث ... ستباع هذه الشوكلاته بسعر زهيد في هذه الأسواق .. أخبر أي شخص لديه أطفال أو ممن يعشقون شوكلاتة كادبوري

وهناك ايضا:

عـــاجل _اذيع في قناة العربيه شيبس ليز وشيبس البطل يؤثر على 30 سعودي يوميا بالمرض الخبيث .

كما ان:

بالاسواق العربية الكثيرو الكثير من الاصناف الاجنبية المصدر التي يتم لصق قائمة المحتويات " المعربة : المترجمة للعربية" على قائمة المحتويات الانجليزية الاصلية فتغطيها وتمنعنا من قراءتها مع اخطاء كبيرة واحيانا تحريف وتبديل!! والله اعلم اهي اخطاء مطبعية ام للتسويق على حساب اطفالنا وديننا الحنيف؟؟!! فمثلاً نجد المحتوى "gelatin" معرّب الى "جيلاتين بقري" وما ادراهم انه جيلاتين بقري؟؟! فهم لم يكتبوا beef gelatin!! وحتى لو كان كذلك فهل البقر المذكور قد ذبح شرعاً؟؟!!



وهناك امثلة لا تعد ... ومحتويات كثيرة يجب تجنبها كال mono & diglycerides واي fatty acids إذا لم يكن المصدر نباتي فهو 99.9 % من الخنزير لأن دهن وشحم الحنزير ارخص من باقي الشحوم! وهو متوفر بكثرة!



عندي قائمة طويلة عريضة بالمحتويات التي يجب الابتعاد عنها ، على العموم اشتروا الاصناف العربية والمسلمة المصدر ولا يغرّنكم باقي الاصناف ولو اني احبذ عدم شراء اي انواع مصنعة كالحلوى والبونبون والشوكولا و .... والاكتفاء بالاطعمة الطبيعية الطازجة كالخضار والفواكهة والحلوى البيتية... فالله اعلم كثرت الامراض الخبيثة وغيرها عندما انتشرت هذه الاصناف المضرة واقبل عليها صغارنا يأكلونها يومياً!!! ارجوكم انتبهوا لطعامهم ..

ودائماً وأمانة عليكم :

اقرؤا قائمة المحتويات الاصلية وكذلك بلد المنشأ.

وتجنبوا القائمة الطويلة التي بها محتويات كثيرة واغلبها مضرة كالالوان الاصطناعية والنكهات الشبه طبيعية والمعززات والمواد الحافظة وغيرها كثير..... الله يكفينا شرهم



وهناك تحذير للصنف : Haribo !! طبعاً هو موجود في الاسواق بشكل كبير فالرجاء الانتباه لأن الجيلاتين الذي يحتويه هو من الخنزير وتأكدت من ذلك من website بتاع الشركة نفسها



وكذلك يا اخواتي ال Doritos الشيبس ،فقد جاوب احد المسؤولين عن قسم التغذية للشركة نفسها عن سؤال احد من المسلمين عن نوعية ومصدر المحتويات، فكان رده Doritos is not suitable for muslims اي Doritos غير مناسب للمسلمين وللتأكد : لاحظوا عدم وجود علامة K على الكيس ، و K تعني Kosher وهذه الكلمة لليهود (فالخنزير محرم ايضا عندهم) !! وهم حريصين على ذلك.



واخيرا : ​

*الدكتور أمجد خان يعمل في فرنسا في ادارة الأغذية ، وعمله عبارة عن تسجيل كل أنواع الأطعمة والأدوية وحينما تعرض أي شركة أي منتج في الأسواق ، يجب أن يوافق على مكوناته هذا القسم الذي يعمل فيه الشيخ أمجد ، والذي يعمل في معمل المراقبة على الجودة ، وبهذا فهو يعلم جيدا كل شيء عن المكونات ، ولكن بعض هذه المكونات لها أسماء علمية والآخر له مجرد رموز حسابية مثل E-190 , و E-141 في البداية عندما رأى ذلك الشيخ أمجد ،تملكه حب الاستطلاع فسأل المسئول عن القسم الذي يعمل به ، والذي كان فرنسيا ، وأجاب : لا يجب أن تسأل ،فقط أدي عملك

ولكن أثارت هذه الاجابة فضول الشيخ أمجد أكثر وأكثر ، وبدأ يبحث عن هذه الرموز في الملفات، وما وجده يمكن أن يصيب أي مسلم في العالم بالصدمة في معظم البلاد الغربية بما فيها أوروبا ، الاختيار الأول للحوم هو : الخنزير ، وهناك الكثير والكثير من المزارع في هذه البلاد لتربية هذه الحـيوانات، في فرنسا وحدها ، عدد الخنازير تقريبا 43 ألف ويعتبر لدى الخنزير أعلى نسبة دهون في جسمه من أي حــيوان آخر ، وبما أن الأوروبيون والأمريكان يحاولون تفادي الدهون ، اذا فأين تذهب هذه الدهون؟ كل الحيوانات التي يتم ذبحها في السلخانه تحت اشراف قسم الأغذية ؟

كان يتم احراق هذه الدهون وذلك من ستون عاما مضت ،وبعد ذلك فكروا في اعادة تصنيعها واستخدامها في عمل الصابون ونجح الأمر وبعد ذلك تقدم الأمر وكبرت هذه الصناعة، وتم رواجها والمتاجرة فيها بواسطة الشركات الصناعية الأخرى.وفي هذا الوقت طالبت كل الولايات الأوروبية بقاعدة وضع المكونات على كل المنتجات الغذائية والأدوية ، فتم وضع كلمة : دهن الخنزير، وكل من عاش في أوروبا منذ 40 عاما يعرف هذه الحقيقة ولكن هذه المنتجات تم وضع الحظر عليها من قبل البلاد الاسلامية ، وبالتالي حدث كـساد في تجارتها، واذا كانت لك علاقة بشمال آسيا ، يمكنك أن تعرف بالعامل المحفز رقم 1857 الخاص بالحرب الأهلية ، في الوقت الذي كانت تصنع فيه الطلقات في أوروبا ويتم تصديرها عبر البحر، ولكن كانت تفسد الطلقات عند وصولها بسبب رطوبه البحر فجاءتهم فكرة تغليف الطلقات بدهن الخنزير و الذي كان يجب أن يخدش الجندي بأسنانه هذه الطلقه قبل استعمالها وعندما انتشر الخبر ، امتنع الجنود المسلمون والجنود النباتيون عندما بدأت الحرب العالمية ، وادرك الأوروبيون هذه الحقيقة ،و بدأوا يكتبون دهن حــيواني بدل كلمة دهن نباتي كل الذين عاشوا في أوروبا في السبعينات يعرفوا هذه الحقيقة

عندما سأل المسئولين عن ماهية هذا الدهن الحيواني كانت الاجابة أنه دهن الأبقار والغنم وهنا أيضا ظهرت مشكلة أن هذه الحيونات لم يتم ذبحها على الطريقة الاسلامية بالتسمية والتكبير قبل الذبح، ولذلك تم منعها أيضا ، مما أدي الى أن واجهت هذه الشركات متعددة الجنسية هبوط في مستوى المبييعات لأن نسبة 75 % من مبيعاتها يتم تصديرها الى البلاد المسلمة مما يعود عليهم بربح بليونات الدولارات وأخيرا قرروا البدء في استعمال شفرة يعلمها فقط العاملين في قسم ادارة الأغذية لا يفهمه رجل الشارع الذي يتعامل مع هذه المنتجات وهذه الe شفرات مرقمة وهذه المنتجات تتضمن معظم الذي نستعمله : معجون الأسنان، كريم الحلاقة ، اللبان ، الشيكولاتة، الحلويات ، البسكويت ، وحتى الكورن فليكــس ، والتوفي والأطعمة المعلبة والفواكه المعلبة أيضا الى جانب بعض الفيتامينات وبما أن هذه المنتجات يتم استعمالها في البلاد المسلمة ويواجه فيه مجتمعنا بعض المشكلات العديدة مثل قلة الحياء و العنف والاعتداءات على الأعراض وخلافه فأنا أطلب من كل مسلم أن يتحقق من مكونات كل ما يشتريه و هذه هي قائمة الشفرات للمنتجات التي تحتوي على دهن الخنزير

E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434,

E435, E436, E440,

E470, E471, E472, E473, E474, E475,e476, E477, E478, E481, E482, E483, E491,

E492, E493,

E494, E495, E542,e570, E572, E631, E635, E904.

E100, E110, E120, E 140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234,

E252,e270, E280, E325



مواد مشكوك فيها :

E104-e122-e141- e150-e153- e171-e173- e180-e240- e214-e477- e151. ​

مواد تسبب آلام المعدة :

E226-e224-e223- e211-e221. ​

مواد تسبب ارتفاع ضغط الدم :

E320-e321-e250- e251-e252. ​

مواد خطرة ومحرمة في أمريكا وبريطانيا:

E127-e124-e123- e120-e110- e102. ​

مواد ممنوعة دولياً :

E103-e105-e111- e217-e239- e330-e121- e125-e126- e127-e130- e152-e181-

e211-e212- e213-e214- e215. ​

مواد تسبب السرطان :

E102-e123-e124- e131-e142- e210-e211- e212-e213- e214-e215- e217-e220-

e239-e251- e330-e311. ​

مواد تسبب اضطراب معوي :

E221-e223-e224- e226. ​

مواد تسبب طفح جلدي :

E230-e231-e232- e233-e311- e312. ​

مواد تزيد نسبة الكولسترول :

E320-e312-e463- e464-e466. ​

مواد تسبب اضطراب في الهضم :

E338-e339-e340- e341-e407- e450-e461- e462-e463- e465-e466. ​

مواد تدمر فيتامين ب 12

E220. ​

تسبب مشاكل للبشرة :

E250-e231-e232- e233-e311- e312 ​

علما بان الرموز غير الضارة هي :

-e132-e140-e160- e161-e163- e170-e174- e175-e200- e201-e202- e203-e236-

e237-e238- e260-e261- e262-e263- e281-e282- e300-e301- e302-e303- e304-e305-

e306-e307- e308-e309- e322-e331- e332-e333- E335-e400-e401- e402-e403-

e404-e405- e405-e406- e408-e410- e411-e413- e414- E421. * ​

*وأتمنى أن تتحقق مسؤوليتنا كمسلمين بإتباع نهج الشريعة الإسلامية والابتعاد عن الحرام وتجنبه والقيام بنشر هذه الرموز إلى كل مسلم في العالم وان يحاول النصح إلى جميع من حوله ، وان يقوم هو وأهل بيته وأصدقائه بالتأكد من محتويات منازلهم من السلع والمنتجات المستوردة سواء العربية او الأجنبية والتي تشير في محتوياتها إلى وجود الرموز المشفرة بالحرف (e) والمذكورة أعلاه .

من المنتجات التي يوجد بها لحم الخنزير:'جميع أنواع شوكلاة جلاكسي من عدا المصنوعة في مصر . و شوكلاة كت كات عدا المصنوعة في مصر . شوكلاة ماكنتوش كولاتي ستريت .جميع أنواع الشوكلاة الأجنبية التي يوجد بها طبقة من الكراميل و حلوى الجلاتين أو الجلاتي أو الجلو ولو كانت زهيدة الثمن و أما الغالية الثمن فهي مصنوعة من أعشاب بحرية فهي التي نستطيع أكلها

مكعبات و شوربة ماجي و كنور فهي مصنوعة من عظام حيوانات ميتة

علكة أكسترا و سهام الأجنبية ​



