جاء الربيع ....ملف عن تقليم الأشجار

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

صباحح الخير والبشرى الرائعة بإذن الله

حل الربيع وعن قريب تبدأ البراعم الصغيرة بالظهور أو لعلها ظهرت في الأماكن الحارة ...

اليوم حديثي عن

تقليم الأشجار

ليس شرط للفلاحين فقط بل لمن عنده أشجار محيطة بالبيت أو داخله

تقليم الأشجار يسمح لها بزيادة الغلة أكثر وتحسين النوعية اكثر ،ويساعدها على النمو أكثر وتكون أقوى ...



وسأضع بين أيديكم ملف كامل عن التقليم ( منقول ومعدل )

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توقيت التقليم

وفق أحد المزارعين، فإن عملية التقليم تشمل كافة أنواع الأشجار، وتختلف مدتها بحسب نوع الشجرة

فأشجار اللوزيات تقلّم بشكل سنوي، بينما أشجار الزيتون يتم تقليمها كل أربع سنوات.

إلاّ ان بعض المزارعين أو أصحاب الأملاك يلجؤون الى التقليم كل عامين أو أقل، تبعا لحالة الأشجار.

وتقليم أشجار اللوزيات يتم بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، أما بالنسبة الى أشجار الزيتون فيتم بين شهر كانون الأول (ديسمبر) لغاية آخر آذار (مارس).

بالنسبة الى أشجار اللّوزيات، فإن القلم (الغصن) الذي يبلغ سنة من العمر، يتم تنقيصه الى ثلاثة عقد، والعقد هو مكان نبوت فروع جديدة للشجرة

، وكذلك العنب ينقص الى إثنين أو ثلاثة عقود.

أما بالنسبة الى أشجار الزيتون، فتفرّد عن الجذوع ويتم تنقية الأغصان اليابسة منها، بحيث تدخل الشمس الى قلب الشجرة، إذ ان الثمار التي تراها الشمس تنضج بسرعة أكبر وتكون جميلة المنظر. ويلجأ العديد من المزارعين الى التقليم بأنفسهم، أما البعض من أصحاب الأملاك فيلجأ الى الاستعانة بمن يقلّم الأشجار،

فوائد التقليم

للتقليم أهمية كبيرة، فهو

يعطي الشجرة قوّة إضافية في النمو،

ويساعد الثمار على ان تكون بنوعية جيّدة.

ويقلل من الأمراض والحشرات التي تغزو الشجرة.

وتجدر الاشارة، الى ان الأغصان المقلّمة يجب ان تحرق فوراً، كي لا تنمو فيها الحشرات.

ويوجد نوعان من التقليم، هما

تقليم

التربية: بحيث يتم قطع الساق الرئيسي للشتلة على ارتفاع 60-70سم، من سطح التربة بعد الزراعة مباشرة، وتزال جميع الأفرع الموجودة على الساق الرئيسي للشتلة، لإعطاء فرصة لتكوين هيكل جيد للشجرة من البراعم الجديدة التي تخرج على الساق الرئيسي.

-تقليم الأشجار المثمرة: تحتاج الأشجار إلى تقليم ثمري يشمل تقصير الأفرع بعد إنتاج دوابر ثمرية جديدة، تحل محل الدوابر التي انتهت مدة إنتاجها الثمري، وكذلك الدوابر المصابة والتالفة أثناء فترة جمع الثمار.

وعملية التقليم تتم وفق العديد من المعايير منها:

اولا: عمر الاشجار 1

– تقليم التربية training 2

– تقليم الاثمار pruning 3

– تقليم التجديد renewal pruning

ثانيا: وقت اجراء التقليم

1 – التقليم الشتوي dormant or winter pruning



2 - التقليم الصيفي summer pruning

ثالثا: نوعية التقليم

1 – التقليم الجائر sever pruning 2 – التقليم المعتدل moderate pruning

3– التقليم الخفيف light pruning

رابعا: طريقة القطع

1 – تقليم التقصير heading back 2 – تقليم الخف thinning out