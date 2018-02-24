عرض بيع متوفر 50$ بايونير Payoneer بـ 180$دج فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
Krimoubaha
المبلغ
50 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
Krimoubaha

Krimoubaha

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
132
الإعجابات
12
النقاط
507
الإقامة
Médéa
#1
سلام عليكم
متوفر 50$ بايونير مقابل 180دج فقط للدينار الواحد
*لا توجد عمولة
*مصدر الأموال أعمال حرة
*يرجى التقيد بقوانين البيع و الشراء

بالتـــــــــــــــــــــــــــــوفيق
 

المرفقات

bouziddz

bouziddz

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,255
الإعجابات
273
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

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- يرجى عدم مخالفة >> معلومات - قوانين منتدى تجارة العملات الإلكترونية -- يرجى الإلتزام --
- يرجى إتباع >> معلومات - الطريقة الصحيحة لتحويل البيانات إلى المشرف

ملاحظة: عند تحويل البيانات ضع جميع المشرفين ( Fethi.dz, MESSI23000, mixicali, bouziddz, صدام بكل فخر) في خانة المشاركون.
على البائع التأكد في مركز البريد قبل ارسال المال
 
M

menasriaamine

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
2 مارس 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
30
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#7
قال Krimoubaha:
سلام عليكم
متوفر 50$ بايونير مقابل 180دج فقط للدينار الواحد
*لا توجد عمولة
*مصدر الأموال أعمال حرة
*يرجى التقيد بقوانين البيع و الشراء

بالتـــــــــــــــــــــــــــــوفيق
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السلام عليكم اخوتي في الله انا جديد معكم ولا اعرف كيف تتم شراء مع العلم اني ليس لدي اي معلومة على هده الطريقة وانا املك بطاقة ماستر كارد بايونير وشكرا
 
Krimoubaha

Krimoubaha

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#8
إنضم
6 نوفمبر 2016
المشاركات
132
الإعجابات
12
النقاط
507
الإقامة
Médéa
#8
سلام عليك اخي يمكنك حجز المبلغ بكل بساطة، و جميع بطاقات البايونير تستقبل حاليا ^^ و لكن اقل مبلغ هو 50$
 
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