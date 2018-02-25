في وجه الجمع بين حديث النهي عن صوم الجمعة، وصوم المرأة تطوُّعًا في غير رمضان إلاَّ بإذن زوجها

كاتب الموضوع عآشقة الجنـة

تاريخ النشر 25 فيفري 2018