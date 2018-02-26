شرح كيفية تعطيل مانع الإعلانات "AdBlock" في جوجل كروم "Chrome"

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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الإعجابات
2,902
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

اليكم طريقة تعطيل مانع الإعلانات المثبت في متصفح جوجل كروم Googole Chrome

1. ستجد ايقونة حمراء اعلى يمين شريط المتصفح

BlockAbBlock1.png

2. اضغط ما هو موضح لتعطيل مانع الاعلانات في موقعنا

BlockAbBlock2.png

3. ستظهر هذه النافذة ، اضغط على كلمة استثناء

BlockAbBlock3.png

++++

من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي: chrome://extensions/

extensions.png

ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.


وانتهى ... شكرًا لك
 
آخر تعديل:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,558
الإعجابات
13,346
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على المعلومة
،أنا لم أثبت مانع الاعلانات
لكنني كنت أغلقها بنفسي ،وبعد أن نبهتني الأخت الورد الأحمر لم اعد أغلقها وأضغط على الاعلانات
اليوم يوم كامل عملي الضغط على الاعلانات :)
بالتوفيق لكم في مسيرتكم ،وإن شاء الله غدا أحسن من اليوم بإذن الله
أعانكم الله آمين
إحترامي وتقديري
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
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الإعجابات
14,156
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور على الشرح ان شاء الله يستجيب الأعضاء لهذه الخطوة للحفاظ على اللمة .
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,326
الإعجابات
2,902
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#8
قال طيب الكلام:
المشكلة اني لم اجد الايقونة الحمراء اعلى الشاشة و لم افهم السبب
شكرا على المعلومات
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم


من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي: chrome://extensions/



ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
916
الإعجابات
3,045
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#9
قال Fethi.dz:
السلام عليكم


من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي: chrome://extensions/



ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
السبب عندي ليس adblock بل ال anti-bannière في ال kaspersky هذا وين فهمت السبب و قمت بتعطيل مانع الاعلانات
شكرا اخي
 
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