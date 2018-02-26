شرح كيفية تعطيل مانع الإعلانات "AdBlock" في جوجل كروم "Chrome"

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السلام عليكماليكم طريقة تعطيل مانع الإعلانات المثبت في متصفح جوجل كروم Googole Chrome1. ستجد ايقونة حمراء اعلى يمين شريط المتصفح2. اضغط ما هو موضح لتعطيل مانع الاعلانات في موقعنا3. ستظهر هذه النافذة ، اضغط على كلمة استثناء++++من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي:ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.وانتهى ... شكرًا لك