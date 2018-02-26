شرح كيفية تعطيل مانع الإعلانات "AdBlock" في جوجل كروم "Chrome"

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
اليكم طريقة تعطيل مانع الإعلانات المثبت في متصفح جوجل كروم Googole Chrome
1. ستجد ايقونة حمراء اعلى يمين شريط المتصفح
2. اضغط ما هو موضح لتعطيل مانع الاعلانات في موقعنا
3. ستظهر هذه النافذة ، اضغط على كلمة استثناء
++++
من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي:
ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.
وانتهى ... شكرًا لك
اليكم طريقة تعطيل مانع الإعلانات المثبت في متصفح جوجل كروم Googole Chrome
1. ستجد ايقونة حمراء اعلى يمين شريط المتصفح
2. اضغط ما هو موضح لتعطيل مانع الاعلانات في موقعنا
3. ستظهر هذه النافذة ، اضغط على كلمة استثناء
++++
من لا تظهر لديه الايقونة الحمراء في شريط المتصفح ، يكتب التالي في شريط المتصفح كالتالي:
chrome://extensions/
ستظهر قائمة بالإضافات المثبته ... ابحث عن مانع الاعلانات وقم بتعطيله او حذفه.
وانتهى ... شكرًا لك
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