حصص الخطوط الحمراء والطابوهات والاسرار المفضوحة.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

من الشي الملاحظ بصورة كبيرة في هذه الحصص التي أصبحت تنال القسط الاكبر

من المشاهادت على غرار غيرها من الحصص ...

الشي الملاحظ ان اغلب الحالات فيها هي حالات تمس بالعِرض و تتناول أغلبها

فضائح و وقائع يُستحى من ذكرها علناً ...

لكن الشيء الذي يثير الدهشة أكثر ... هو توافد الناس على تناولها و تناول قضاياها في مواقع التواصل

و حتى في المقاهي و التجمعات ...

و كثرة الحالات التي يتم تناولها في هذه الحصص الحمراء ... يجعل المشاهد يتساءل عن صحتها من عندمها

أقصد بالمشاهد المشاهد الذي يقرأ ما بين السطور ...

و لو نظرنا بموضوعية ... في الحقيقة أصحاب الحصص هذه و المشرفين عليها ... ليس لهم هم

الا حصد العدد الأكبر من المشاهدات و اكتساب الشهرة ...

ولا يهم لا الحفاظ على الحياء و لا ستر الناس ... و الله المستعان