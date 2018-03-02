من كل بستان زهرة .....بستان اللمة



جمعة مباركة لكل رواد المنتدى الاكارم اليوم يا أعضاء يا كرام فكرت في هذا الموضوع كثير ما أفكر في الأعضاء وأسمائهم وتفاعلهم

اهمية كل عضو ومكانته لا يهم إنتسابه جديد أم عضو قديم المهم حضوره قد يترك بأنفسنا أكثر ممن له سنوات هنا

ولهذا كم مرة تخيلت ان تكون عضويتي بإسم

ثم فكرت لما لا آخذ من كل واحدة صفة

آخذ من مريم ....الهدوء ...... ومن ميلينا ...الحكمة ..... ومن الصحفية جنونها الجميل

وفكرت لما لا أكون السلام عليكم جميعا رواد القسم الكرام يومكم مبارك وتقبل الله منكم ومناجمعة مباركة لكل رواد المنتدى الاكارم اليوم يا أعضاء يا كرام فكرت في هذا الموضوع كثير ما أفكر في الأعضاء وأسمائهم وتفاعلهماهمية كل عضو ومكانته لا يهم إنتسابه جديد أم عضو قديم المهم حضوره قد يترك بأنفسنا أكثر ممن له سنوات هناولهذا كم مرة تخيلت ان تكون عضويتي بإسم @لؤلؤة قسنطينة أو @ميلينا فطيب لما لا أكون @الصحافية الساخرة ثم فكرت لما لا آخذ من كل واحدة صفةآخذ من مريم ....الهدوء ...... ومن ميلينا ...الحكمة ..... ومن الصحفية جنونها الجميلوفكرت لما لا أكون @الامين محمد فآخذ منه الروح الطيبة .....ومن @صدام بكل فخر ....قوته ومن @حلم كبير وساعة صدره

تراكم فكرتم يوما أنكم ماذا لو كنتم أعضاء غير أنفسكم

من أجل هذا فكرت في هذا العنوان

من كل بستان زهرة .........بستان اللّمة





يعني أن تختارو عضو تتمنو لو كنتم مثله هنا طبعا وليس في الواقع فالواقع ملك لكل واحد منا ذاك عالم خاص لكنني أتحدث هنا عن المنتدى

شخصيات طبعت فينا واحببناها من خلال أفكارها وتفاعلها ومعاملتها لنا

اليوم أريد منكم إختيار أعضاء تتمنون أن تكون مثلهم أو صفة من صفاتهم

تاخذون من كل عضو صفة معينة مع ذكر سبب إختياركم لهذا العضو