من كل بستان زهرة .....بستان اللمة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,666
الإعجابات
23,543
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#1

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السلام عليكم جميعا رواد القسم الكرام يومكم مبارك وتقبل الله منكم ومنا
جمعة مباركة لكل رواد المنتدى الاكارم اليوم يا أعضاء يا كرام فكرت في هذا الموضوع كثير ما أفكر في الأعضاء وأسمائهم وتفاعلهم
اهمية كل عضو ومكانته لا يهم إنتسابه جديد أم عضو قديم المهم حضوره قد يترك بأنفسنا أكثر ممن له سنوات هنا
ولهذا كم مرة تخيلت ان تكون عضويتي بإسم @لؤلؤة قسنطينة أو @ميلينا فطيب لما لا أكون @الصحافية الساخرة
ثم فكرت لما لا آخذ من كل واحدة صفة
آخذ من مريم ....الهدوء ...... ومن ميلينا ...الحكمة ..... ومن الصحفية جنونها الجميل
وفكرت لما لا أكون @الامين محمد فآخذ منه الروح الطيبة .....ومن @صدام بكل فخر ....قوته ومن @حلم كبير وساعة صدره
تراكم فكرتم يوما أنكم ماذا لو كنتم أعضاء غير أنفسكم
من أجل هذا فكرت في هذا العنوان

من كل بستان زهرة .........بستان اللّمة





يعني أن تختارو عضو تتمنو لو كنتم مثله هنا طبعا وليس في الواقع فالواقع ملك لكل واحد منا ذاك عالم خاص لكنني أتحدث هنا عن المنتدى
شخصيات طبعت فينا واحببناها من خلال أفكارها وتفاعلها ومعاملتها لنا
اليوم أريد منكم إختيار أعضاء تتمنون أن تكون مثلهم أو صفة من صفاتهم
تاخذون من كل عضو صفة معينة مع ذكر سبب إختياركم لهذا العضو
من كل عضو صفة يعني من كل بستان زهرة في بستان اللمة هذا هو موضوعي اليوم
أتمنى تفاعلكم وإختياركم
وانا قد إخترت وطبعا مازال الكثيرون من خلال الموضوع هناك صفات كثيرة أراها في الأعضاء أتمنى أخذها أو التشبه بها
شكرا للجميع
1520000705137.png
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,666
الإعجابات
23,543
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#2
@ميلينا
@Malika Tlm
@Twinkle Stars
@لؤلؤة قسنطينة
@قمر الوادي
@Soumia hadj mohammed
@chirine zina
@قلم مغرور
@ملامح شاعر
@صمت المشاعر
@الامين محمد
@ربي اغفرلي
@بشرى ملاك
@الصحافية الساخرة
@السحاب العابر
@الأزرق الملكي
@حلم كبير
@rycerz
@سلام نفسي[/US
@*حزن النبلاء*
@طيب الكلام
@أم ياسمينdz
@habchisalaheddin
@آمِيْرَتُه
@الأفق البعيد
@عآشقة الجنـة
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,346
الإعجابات
9,890
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم..
يعطيك الصحة ليليا موضوع شباب كلعادة ?
راني جيت فايتة برك..
لي عودة ان شاء الله ?
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,238
الإعجابات
2,503
النقاط
571
الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#4
موضوع شيق ورائع لما يحمل من عرفان للعضو الذي تمنينا ان نكون مثله في اخلاقه ومميزاته
مشكورة اختي ليليا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,666
الإعجابات
23,543
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#6
قال أشــواق 19:
السلام عليكم..
يعطيك الصحة ليليا موضوع شباب كلعادة ?
راني جيت فايتة برك..
لي عودة ان شاء الله ?
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم أختي اشواق
يعطيك الصحة أنتظر مشاركتك العطرة
شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,666
الإعجابات
23,543
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#7
قال Queen Fati:
موضوع شيق ورائع لما يحمل من عرفان للعضو الذي تمنينا ان نكون مثله في اخلاقه ومميزاته
مشكورة اختي ليليا
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السلام عليكم
اضافة الى مرورك الجميل أنتظر تفاعلك الأروع

بارك الله فيك أختي فاتي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,666
الإعجابات
23,543
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#8
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,187
الإعجابات
684
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#9
موضوع رائــــــع أختي العزيزة و أشكرك على ذكر اسمي بين الإخوة الأفاضل ( حشمتيني :giggle: )
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
الأعضاء المميزون بصدق و بدون مجاملة لأحد هم كثيرون و لكن العديد منهم يتشابهون في صفة
معينة ألا و هي رحابة الصدر و التي للاسف في بعض الاحيان لا أجدها في نفسي ...
أما الاشخاص الذين يعجبونني و أتابعهم بين الفينة و الاخرى و تعجبني صفاتهم/

@لؤلؤة قسنطينة = هدوئها و رزانتها
@ليليا مرام = صبرها و طيبة قلبها
@ابو ليث = حكمته
@عآشقة الجنـة = تفائلها الشديد
و في الأخير لا يسعني الا ذكر الاخ الفاضل و الرائع @Fethi.dz و بدون مجاملة احب و بشدة حبه للمنتدى
و حرصه عليه و على سمعته يعني " روح المسؤولية " ( نريدك خليفة لبوتفليقة في القريب العاجل هههه )
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
300
الإعجابات
1,320
النقاط
41
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم
ارجو ان تكوني بخير اخيتي
كعادتك مواضيع حصرية وراقية
بارك الله فيك

اخد من@ليليا مرام القوة والصبر على المحنة

ومن @السحاب العابر حب الخير والصرامة والاعتماد على النفس

ومن @الامين محمد الحياة تحدي اما تكن انت الغالب او المغلوب

ومن @Twinkle Stars ان التاقلم مع من حولنا يسبق التاثير فعلينا ان لا نستبق الاحداث

ومن @لؤلؤة قسنطينة الطيبة واللين

ومن @rycerz تحليله الدقيق للامور

ومن@Soumia hadj mohammed حب الهدف هو نصف نجاحنا

ومن @الصحافية الساخرة قد تعلما الحياة في ايام دروسا لن تعلمها في المدارس اد قضينا فيها سنوات

ومن Salah eddin للمزح وقت وللجد اوقات

ومن @حلم كبير ابتعادنا عن الوطن لا يقلل من حبنا له فالانتماء حب لا استقرار
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#12
إنضم
27 ماي 2016
المشاركات
4,915
الإعجابات
16,348
النقاط
1,451
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#12
من الأخت : @البدر المشرق الأخلاق والتواضع والسمت الحسن
وحسن المعاملة والعفو
شكرا لك
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#13
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
3,483
الإعجابات
10,977
النقاط
1,441
العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم و رحمة الله ?

اهلا بك و بموضوعك الجميل كالعادة مميزة و تجيبيلنا الجديد

عجبتني تاع الجنون الجميل ? مغسي مغسي هههه

انا اولا نبدا باختي ليلوش @ليليا مرام اللي شفت فيها القوة صح قوية و تواجه كلشي ربي يقدرك يا اختي العزيزة ( انا ضعفت وحسرت قوتي ونتمنى لو تكون هذي الصفة فيا )

@الورد الأحمر ? ابتسمي يا مصيبة ههه تعجبني ثقتها بنفسها و تعبر عن رأيها ما يهمهاش واش راح يقولو عليها

@hakim story الثقة بالنفس

@missing heart أنميتي ? واعية و ما تترددش فقراراتها

@@
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#15
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,933
الإعجابات
7,158
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#15
السلام عليكم
موضوع شيق ليليا و شكرا لاختيارك لي ،جميل جدا ان ننتقي من بستان اللمة ازهار تحمل افكارنا و تحس بالامنا و تفهم مشاعرنا
حديقة اللمة جميلة و غنية و متنوعة و امد يدي لأقطف
@قمر الوادي قلم أصيل و عقل كبير
@ربي اغفرلي الدواء الشافي من اجمل ما تختار
@ليليا مرام الجرح الكبير و القلب الاكبر و البسمة التي لا تمحوها الالام
@حلم كبير المهاجر الذي يرفض ان ينسى مسقط رأسه
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,855
الإعجابات
37,136
النقاط
1,271
العمر
20
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#16
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,478
الإعجابات
41,455
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#18
السلام عليكم لقد عدت من جديد هههههه

رح اختار الاعضاء لي قريبة ليهم و الاعضاء لي تأثرت بشخصياتهم

اولا @لؤلؤة قسنطينة مريم حبيبتي و اختي رح اختار منها صفة الحب و التسامح
و الاخت @ليليا مرام رح اختار منها صفة الصبر
الاخ @hakim story رح اختار منو صفة الثقة
الاخ @Skor m@k مالك رح اختار منو صفة سعة القلب و حب الخير
الاخ @طائر الخير يوسف رح اختار منو صفة الطيبة
الاخت @"viola" ايمان رح اختار منها صفة الغموض


و لي عووودة
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#19
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,607
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#19
السلام عليكم ورحمة الله

مشكورة ليليا ع الموضوع وتعرفي أنو كاين طريقة صح أنو الشخص ياخذ من شخص ثاني صفة ما منو ؟

مثلا لو يعجبك شخص في ابتسامتو الدايمة، ولا واحد يعجبك كيفاه يحكي ويستعمل يديه بحركات متوازنة مع حكايتو، ولا واحد يعرف يحكي، وكذا من الصفات سواء الظاهرة ولا لي تكون باطنية هذو كامل كاينة ثيكنيك باه تديهم ويرجعو فيك بعفوية بلا تكلف .

هيا لي حايب الثيكنيك يدير لاشان أو ما نبرمجش الناس ببلاش نبزنس شوية في سبيل اللمة هههه .

مشكورة حبيبتي @الصحافية الساخرة .

في متابعة الموضوع .
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#20
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
3,483
الإعجابات
10,977
النقاط
1,441
العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#20
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله

مشكورة ليليا ع الموضوع وتعرفي أنو كاين طريقة صح أنو الشخص ياخذ من شخص ثاني صفة ما منو ؟

مثلا لو يعجبك شخص في ابتسامتو الدايمة، ولا واحد يعجبك كيفاه يحكي ويستعمل يديه بحركات متوازنة مع حكايتو، ولا واحد يعرف يحكي، وكذا من الصفات سواء الظاهرة ولا لي تكون باطنية هذو كامل كاينة ثيكنيك باه تديهم ويرجعو فيك بعفوية بلا تكلف .

هيا لي حايب الثيكنيك يدير لاشان أو ما نبرمجش الناس ببلاش نبزنس شوية في سبيل اللمة هههه .

مشكورة حبيبتي @الصحافية الساخرة .

في متابعة الموضوع .
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? نحب نعرف اختي وردية لا تبزنس و لا هم يحزنون هات ما عندك لازم تديريلنا موضوع هكا تفهمينا ? من فضلك
 
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