كيف أهتم ببشرة الوجه و الجسم ( ج1 تقشير )

آمِيْرَتُه
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بالآخوات
موضوع يخص كيفية الاعتناء ببشرة الوجه والجسم اسبوعيا
الموضوع طويل لكن بغيت نديره على شكل أجزاء
الجزء 1 راح نتكمل فيه على كيفية تقشير بشرة الوجه والجسم
بشرة الوجه
أسبوعيا كي نكون في الدوش أو حمام العادي نستعمل هذي الطريقة
نبلل وجهي بالماء الدافي وبعدها نحط القليل من الصابون البلدي الأهرام سعره 20 دج لونه جاي كيما مربى المشمش مستخرج من زيت زيتون
ونبقى ندلك في وجهي بأطراف الأصابع منبعد نجيب ألة تقشير الوجه نخير الفرشاة البيضاء لفيها الشعيرات الصغيرة و نبقى نغسل على شكل دائرة منها تغسلي منها ديري مساج ( الألة راهي مليحة بزاف وسعر نتاعها نقص راه برك 95 ألف متراطوش ) و هي الصورة راهي من النت لأن نتاعي نسيتها عند خويا كي كنت ضيفة
مدة تترواح بين 5 دقائق إلى 10 دقائق و منبعد نغسل وجهي مليح بالماء يكون دافي شوية
بشرة الجسم
نبلل جسمي بالماء الدافي منبعد نجيب القليل من صابون زين للعرائس ( هو صابون مصنوع بالأعشاب الطبيعية بمستخلصات الليمون و الودع ، سعره 20 ألف دج ، البلد المغرب )
و نبقى ندلك بأصابع اليد جيدا نبقى مدة 5 دقائق و نغسل جسمي مليح و حتى نتخلص من بقايا الخلايا يليق نستعمل
الليفة ( فالغرب نقولو الكياسة ) و نبقى نفرك في جسمي مليح بيها والله غير يخرج العجب
ونشلل جسمي باالماء
هذا الجزء الأول فقط في الجزء الثاني راح نتكلم على كيفية تعطير بشرة الجسم وترطيبها + كيفية الاعتناء ببشرة الوجه يوميا
فقط شجعونا بردود والتفاعل ورانا هنا و أي سؤال راني فالخدمة
مرحبا بالآخوات
موضوع يخص كيفية الاعتناء ببشرة الوجه والجسم اسبوعيا
الموضوع طويل لكن بغيت نديره على شكل أجزاء
الجزء 1 راح نتكمل فيه على كيفية تقشير بشرة الوجه والجسم
بشرة الوجه
أسبوعيا كي نكون في الدوش أو حمام العادي نستعمل هذي الطريقة
نبلل وجهي بالماء الدافي وبعدها نحط القليل من الصابون البلدي الأهرام سعره 20 دج لونه جاي كيما مربى المشمش مستخرج من زيت زيتون
ونبقى ندلك في وجهي بأطراف الأصابع منبعد نجيب ألة تقشير الوجه نخير الفرشاة البيضاء لفيها الشعيرات الصغيرة و نبقى نغسل على شكل دائرة منها تغسلي منها ديري مساج ( الألة راهي مليحة بزاف وسعر نتاعها نقص راه برك 95 ألف متراطوش ) و هي الصورة راهي من النت لأن نتاعي نسيتها عند خويا كي كنت ضيفة
مدة تترواح بين 5 دقائق إلى 10 دقائق و منبعد نغسل وجهي مليح بالماء يكون دافي شوية
بشرة الجسم
نبلل جسمي بالماء الدافي منبعد نجيب القليل من صابون زين للعرائس ( هو صابون مصنوع بالأعشاب الطبيعية بمستخلصات الليمون و الودع ، سعره 20 ألف دج ، البلد المغرب )
و نبقى ندلك بأصابع اليد جيدا نبقى مدة 5 دقائق و نغسل جسمي مليح و حتى نتخلص من بقايا الخلايا يليق نستعمل
الليفة ( فالغرب نقولو الكياسة ) و نبقى نفرك في جسمي مليح بيها والله غير يخرج العجب
ونشلل جسمي باالماء
هذا الجزء الأول فقط في الجزء الثاني راح نتكلم على كيفية تعطير بشرة الجسم وترطيبها + كيفية الاعتناء ببشرة الوجه يوميا
فقط شجعونا بردود والتفاعل ورانا هنا و أي سؤال راني فالخدمة