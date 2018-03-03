نكتة جزائرية

عجوزة راحت تشهد في المحكمة.. قعدت في منصة الشهود .. ناض النائب العام وقالها :سيدتي..هل تعرفين من أنا؟

قالتلو : إيه نتا ولد صليحة العورا !!

و كي كنت صغير كنت شيطان وتسرق ڨطوط الجيران و.....و...و....و...

فقاطعها النائب العام وقال : سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهدة .... خاف تجبدلو فضائح خرين كي كان صغير ...

قام محامي الدفاع وقال للشاهدة : سيدتي أنا محامي الدفاع ..و .. و ..

فقاطعته العجوز وقالت : اييييه ياولدي عرفتك..

نتا ولد عيشة وقبل كانوا يسموك اعمر بوخنونه تربي لحمام وتمشي عريان

فقاطعها المحامي وقال للقاضي :سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهدة

فأشار القاضي للنائب العام والمحامي ليقتربوا منه ... وقال لهم : .. والله العظيم نحطكم فالحبس في زوج اذا قلتولها أنا شكون هههههه ​