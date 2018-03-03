نكتة جزائرية

HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#1
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#1
عجوزة راحت تشهد في المحكمة.. قعدت في منصة الشهود .. ناض النائب العام وقالها :سيدتي..هل تعرفين من أنا؟
قالتلو : إيه نتا ولد صليحة العورا !!
و كي كنت صغير كنت شيطان وتسرق ڨطوط الجيران و.....و...و....و...
فقاطعها النائب العام وقال : سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهدة .... خاف تجبدلو فضائح خرين كي كان صغير ...
قام محامي الدفاع وقال للشاهدة : سيدتي أنا محامي الدفاع ..و .. و ..
فقاطعته العجوز وقالت : اييييه ياولدي عرفتك..
نتا ولد عيشة وقبل كانوا يسموك اعمر بوخنونه تربي لحمام وتمشي عريان
فقاطعها المحامي وقال للقاضي :سيادة القاضي ليس لدي أي أسئلة اخرى للشاهدة
فأشار القاضي للنائب العام والمحامي ليقتربوا منه ... وقال لهم : .. والله العظيم نحطكم فالحبس في زوج اذا قلتولها أنا شكون هههههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#3
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ذكر
#3
و الله اسيدي ههههه
تعود تبهدلو ثاني قدام الناس ههههه
القاضي وقيلا كاين يمشى بالحفى
هههه



 
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