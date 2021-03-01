الزعيم النازي الأخير «كارل دونيتز» غزا أمريكا بالغواصات ولم يُدَن..

سلام عليكم و رحمة الله اعضاء اللمة و كل زوارنا الكرام اليكم تقرير كامل عن اخر زعيم نازي كارل دونيتز البطل الدي لم يستسلم ...

سلام عليكم و رحمة الله اعضاء اللمة و كل زوارنا الكرام اليكم تقرير كامل عن اخر زعيم نازي كارل دونيتز البطل الدي لم يستسلم ...

لم يكن لدى الكثيرين علم بأن ألمانيا النازية كان لديها زعيم نازى آخر، هو الأدميرال البحرى، كارل دونيتز، بعد الزعيم النازى التاريخى للإمبراطورية الثالثة، أدولف هتلر، الذي أوصى قبل انتحاره بتعيين «دونيتز» خلفًا له- زعيما لألمانيا،

تحياتي اخوكم جوكوف .. الى لقاء