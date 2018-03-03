عرض بيع بيع 593$ PAYEER/ PERFECTMONEY مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
593 ( USD )
سعر البيع
188 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايير - Payeer
M

MESSI23000

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,599
الإعجابات
446
النقاط
163
#1
لسلام عليكم ورحمة الله
بيع 593$ PAYEER مقابل ccp
سعر البيـع : 188 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ يباع 50$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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