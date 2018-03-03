لسلام عليكم ورحمة الله

بيع 593$ PAYEER مقابل ccp

سعر البيـع : 188 دج للدولار الواحد

أقل مبلغ يباع 50$

طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر

الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ

المصدر : صديق

الاثبات:في الصورة

الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ