MESSI23000
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 3,599
- الإعجابات
- 446
- النقاط
- 163
لسلام عليكم ورحمة الله
بيع 593$ PAYEER مقابل ccp
سعر البيـع : 188 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ يباع 50$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
بيع 593$ PAYEER مقابل ccp
سعر البيـع : 188 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ يباع 50$
طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
الاولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
المصدر : صديق
الاثبات:في الصورة
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع والمشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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