MESSI23000
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طاقم المشرفين
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- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 3,670
- الإعجابات
- 446
- النقاط
- 163
لسلام عليكم
متوفر مبلغ 376 دولار بيتكوين / USDT للبيع مقابل CCP
سعر البيع :187 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
متوفر مبلغ 376 دولار بيتكوين / USDT للبيع مقابل CCP
سعر البيع :187 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
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