عرض بيع متوفر للبيع 376 دولار usdt / btc/LTC/ XRP/ ETC

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
376 ( USD )
سعر البيع
187 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
M

MESSI23000

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,670
الإعجابات
446
النقاط
163
#1
لسلام عليكم
متوفر مبلغ 376 دولار بيتكوين / USDT للبيع مقابل CCP
سعر البيع :187 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
 

المرفقات

آخر تعديل:
M

mcibrahim

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
19 نوفمبر 2017
المشاركات
15
الإعجابات
0
النقاط
3
العمر
22
الإقامة
zaouiet debbagh
#13
قال MESSI23000:
لسلام عليكم
متوفر مبلغ 376 دولار بيتكوين / USDT للبيع مقابل CCP
سعر البيع :187 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
إضغط للتوسيع...
اخي اريد حجز 10 دولار ايثيريوم من فضلك
 
Z

zaissa

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
27 أفريل 2016
المشاركات
16
الإعجابات
32
النقاط
3
الجنس
ذكر
#16
مستعجل جدا احجز لي 40 دولار بيتكوين مقابل 7400 دج

الدفع غدا ان شاء الله صباحا
 
Z

zaissa

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
27 أفريل 2016
المشاركات
16
الإعجابات
32
النقاط
3
الجنس
ذكر
#18
احجز لي اخي و الدفع غدا صباحا ان شاء الله
 
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