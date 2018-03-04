عرض بيع متوفر 500 دولار بايونير PAYONEER مقابر 180 دج فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
The Shinigamy
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
2 أوت 2015
المشاركات
330
الإعجابات
36
النقاط
7
#1
السلام عليكم,

متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.

سعر البيع 180 دج للدولار الواحد

أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار لأنه أقل مبلغ يسمح به الموقع.

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: أعمال حرة

العمولة: 00%

شكرا
 

المرفقات

bouziddz

bouziddz

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,255
الإعجابات
273
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

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على البائع التأكد في مركز البريد قبل ارسال المال

على البائع تبليغ المشرفين في حال و جود اي مخالفة
 
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radouan17

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
15 ماي 2017
المشاركات
8
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
22
الإقامة
laghouat
#7
سلام الاخ
شحال تحسبلي 150$ بالمساعدة الله يرحم الوالدين
والدفع غدا ان شاء الله
 
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#13
إنضم
2 أوت 2015
المشاركات
330
الإعجابات
36
النقاط
7
#13
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