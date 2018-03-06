محتاج دعواتكم اخوتي

قيس 23
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اخواتي في الاسلام : ستجري اختي الصغيرة في الساعات القليلة القادمة عملية جراحية بعدما بلعت بطارية صغيرة لآلة التحكم في التلفاز
فالرجاء ان تدعوا لها بنجاح العملية و الشفاء لان دعوة المسلم للمسلم مستجابة ان شاء الله و الله يشفي مرضى المؤمنين .
وبارك الله فيكم.
فالرجاء ان تدعوا لها بنجاح العملية و الشفاء لان دعوة المسلم للمسلم مستجابة ان شاء الله و الله يشفي مرضى المؤمنين .
وبارك الله فيكم.