محتاج دعواتكم اخوتي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بارك الله فيكم اخوتي و اخواتي

اختى عفراء اجرت العملية و هيا بخير بفضل الله و دعواتكم

حفضكم الله و رعاكم

في امان الله ​