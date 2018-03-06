محتاج دعواتكم اخوتي

قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
اخواتي في الاسلام : ستجري اختي الصغيرة في الساعات القليلة القادمة عملية جراحية بعدما بلعت بطارية صغيرة لآلة التحكم في التلفاز
فالرجاء ان تدعوا لها بنجاح العملية و الشفاء لان دعوة المسلم للمسلم مستجابة ان شاء الله و الله يشفي مرضى المؤمنين .
وبارك الله فيكم.
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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#6
السلام عليكم
لا اله الا الله محمد رسول الله
الله يشفيها ويعافيها ويطمنكم عليها إن شاء الله تكون بخير كثر دعاء وامرها ارفعوه لله لا تقلق اخي
مسكينة والله واجب مراقبة الأطفال لامور دقيقة واقدر تعب الام وانشغالها مرغمة والطفل كثير الحركة وفوق كل هذا إرادة الله هكذا مقدر ومكتوب
شفاها الله وعفاها وارجوك لو وجدت الوقت أدخل وطمئني طمئن الإخوة لن انساها بالدعاء لها في صلاتي الليلة
شفاها الله
 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
15 جانفي 2016
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الإعجابات
1,575
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51
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.عنابة .
#9
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيكم اخوتي و اخواتي
اختى عفراء اجرت العملية و هيا بخير بفضل الله و دعواتكم
حفضكم الله و رعاكم
في امان الله
 
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