أماكن تمر بها

عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#1
رب ذكرى هيجت حزنآ
أماكن نحب أن نمر بها .. على الرغم من حزنها ..!

أماكن تمر بها
فتشم بها رائحه ماضيك
فكأنها تعيد الزمن اليك...بطقوسه...بسويعاته...بذكرياته
بأناس قاسموك يوما كل
شيء حتى أنفاسك

أماكن تمر بها
فترى بها ملامح طفولتك
تلمح بها رفاقك الذين كبروا... تنقب عن آثار براءتك عليها
تتبع خطوات شقاوتك على ارضها .. وتبتسم بمرارة
وتردد ((ليتنا لم نكبر))

أماكن تمر بها
فتفتح لك دفاترك المغلقه
تستعرض امامك صفحاتك القديمه
تعيد اليك ما القيت به في خزانه الذاكرة معتمدا
وتمنيت مع زحمه الايام ان تنساه...وتعلقت بطوق النسيان في بحر
الحياه كالغريق....ولم تنسه

أماكن تمر بها
فتكشف لك جرحك المستور
ويعتري أمامك جسد الذكرى المغطى برداء النسيان
وتأتي اليك بارواح لوحت لها يوما مودعا...ولوحت لك باكيه

أماكن تمر بها
فتطفىء صفحاتك البيضاء
التي تفننت في زخرفتها وتنقيتها....وتستعرض امامك صفحات سوداء
تفننت في الهروب منها..وحاولت جاهدا من ذاكرة تاريخك
متناسيا ان ذاكرة الاماكن لاتنسى ابدا

أماكن تمر بها
فتناديك طرقاتها فيخيل إليك إنك تسمع أصوات
أصحابها الذين كانوا
تلتفت حولك وخلفك مرتعبا
فلا تلمح سوى بقايا تنبض بروح الامس
وكأنهم ماكانوا !!

أماكن تمر بها
فتتمنى أن تختفي من فوق الأرض وان يتم مسح تضاريسها تماما
فعليها فقدت الكثير من نفسك وعليها نحرت الكثير
من قيمك وعليها كانت البشاعه عنوان الانسانيتك
وعليها كنت انت .. ليس انت ..!!

أماكن تمر بها
فتشعر بالغصه تتسلل الى اعماقك
وتشعر بالمرارة تستقر في فمك فهنا احببت يوما
وهنا كان لقاؤك الاول يوما
وهنا كان انكسارك الاول يوما

أماكن تمر بها
فينحرك المرور بها نحرا
فهنا كنت أجمل
هنا كنت أصغر
هنا كنت أنقى
هنا كنت أصدق
وهنا كنت أطهر
فتعود منها محملا بكل الأشياء.......الإ نفسك !!
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#2

السلام عليكم و رحمة من الله و بركاته

صحيح ... من الأماكن ما تحيي فيك الروح من جديد

و من الأماكن ما تبعث فيك أملا يرسم لك طرق النجاح

و من الأماكن ما تلين فيك ذاك القلب ان كان قاسيا

و من الأماكن ... تلك التي تعيد لك طفولة و براءة مفقودة

و من الأماكن ما تعيد لك أمجاداً مدفونة

و منها ما تجعل منك انساناً راقياً من جديد

شكرا أخي على طرحك المميز

بارك الله فيك



 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
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النقاط
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
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283
النقاط
9
العمر
20
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#6
قال عاشق الاقصى:
رب ذكرى هيجت حزنآ
أماكن نحب أن نمر بها .. على الرغم من حزنها ..!

أماكن تمر بها
فتشم بها رائحه ماضيك
فكأنها تعيد الزمن اليك...بطقوسه...بسويعاته...بذكرياته
بأناس قاسموك يوما كل
شيء حتى أنفاسك

أماكن تمر بها
فترى بها ملامح طفولتك
تلمح بها رفاقك الذين كبروا... تنقب عن آثار براءتك عليها
تتبع خطوات شقاوتك على ارضها .. وتبتسم بمرارة
وتردد ((ليتنا لم نكبر))

أماكن تمر بها
فتفتح لك دفاترك المغلقه
تستعرض امامك صفحاتك القديمه
تعيد اليك ما القيت به في خزانه الذاكرة معتمدا
وتمنيت مع زحمه الايام ان تنساه...وتعلقت بطوق النسيان في بحر
الحياه كالغريق....ولم تنسه

أماكن تمر بها
فتكشف لك جرحك المستور
ويعتري أمامك جسد الذكرى المغطى برداء النسيان
وتأتي اليك بارواح لوحت لها يوما مودعا...ولوحت لك باكيه

أماكن تمر بها
فتطفىء صفحاتك البيضاء
التي تفننت في زخرفتها وتنقيتها....وتستعرض امامك صفحات سوداء
تفننت في الهروب منها..وحاولت جاهدا من ذاكرة تاريخك
متناسيا ان ذاكرة الاماكن لاتنسى ابدا

أماكن تمر بها
فتناديك طرقاتها فيخيل إليك إنك تسمع أصوات
أصحابها الذين كانوا
تلتفت حولك وخلفك مرتعبا
فلا تلمح سوى بقايا تنبض بروح الامس
وكأنهم ماكانوا !!

أماكن تمر بها
فتتمنى أن تختفي من فوق الأرض وان يتم مسح تضاريسها تماما
فعليها فقدت الكثير من نفسك وعليها نحرت الكثير
من قيمك وعليها كانت البشاعه عنوان الانسانيتك
وعليها كنت انت .. ليس انت ..!!

أماكن تمر بها
فتشعر بالغصه تتسلل الى اعماقك
وتشعر بالمرارة تستقر في فمك فهنا احببت يوما
وهنا كان لقاؤك الاول يوما
وهنا كان انكسارك الاول يوما

أماكن تمر بها
فينحرك المرور بها نحرا
فهنا كنت أجمل
هنا كنت أصغر
هنا كنت أنقى
هنا كنت أصدق
وهنا كنت أطهر
فتعود منها محملا بكل الأشياء.......الإ نفسك !!
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غرقت في الموضوع فلم اجد كلمة اتنفس بها
......احسنت جد جد جد رائع وخصوصي المقاطع الاخيرة
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
97
الإعجابات
283
النقاط
9
العمر
20
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#7
...اماكن تمر بها...
سرقت قلبي وخبئته عني
اماكن مررت بها ذات يوم
باتت الذكراتي تسافر بي
من مكان لاخر حتى اصبحت
امر على دروبي كالغريب
 

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ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
24 أفريل 2010
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191
الإقامة
خالة بنات أختي
الجنس
أنثى
#8
من الجميل أن تكون لك ذكرى بكل مكآن ،
ولكن .. من سوء الحظ أننآ نربط توآجدنآ ببعض الأمآكن الجميلة بأحدآث سيئة ..
ولعلها طبيعة الإنسآن .. يحب دآئمآ أن يزور المكآن الذي جرح فيه وأنكسر


**((وأماكن تمر بها ))**

تناديك طرقاتها ..
فيخيل اليك ..
انك تسمع أصوات أصحابها ..!!
الذين كانوا ..
فتتلفت حولك وخلفك ..
مرتعبا ..!!
فلا تلمح سوى بقايا ..
تنبض بروح الامس ..!!
وكانهم ما كانوا..!!!

حزنت كثيرا عند قراءتي لهذا المقطع منها

راااائع دائما في اختياراتك يا اخي يا طيب
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#9
قال Salah eddin:

السلام عليكم و رحمة من الله و بركاته

صحيح ... من الأماكن ما تحيي فيك الروح من جديد

و من الأماكن ما تبعث فيك أملا يرسم لك طرق النجاح

و من الأماكن ما تلين فيك ذاك القلب ان كان قاسيا

و من الأماكن ... تلك التي تعيد لك طفولة و براءة مفقودة

و من الأماكن ما تعيد لك أمجاداً مدفونة

و منها ما تجعل منك انساناً راقياً من جديد

شكرا أخي على طرحك المميز

بارك الله فيك



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هلا على المداخلة الجميلة اخي صلاح
يسعدني جدا تواجدك هنا
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#10
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا
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هلا فيك اخي حمزة ، ربي يسعدك اخي
نورت وتشرفت بيك
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#11
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
458
النقاط
13
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#12
نعم هي كذلك ،كل الأماكن التي نمر عليها تترك لنا أثرا
كل الطرقات تشهد ،،،،
كل الأزقة تحكي،،،،،،
كل الممرات تروي،،،،،،،،
ذكرى مرت من هنا،،،،،
ذكريات طفولتنا كلها جميلة
كلها برءية،
كلها راءعة ،رغم أنها مرت عليها السنوات،
واثقلتك كاهلها الايام
،لكننا لازلنا نذكرها ونحن اليها
لانها هي مميزة بكل التفاصيل.
انت مبدع يا اخي
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#13
قال همسة نجاح:
غرقت في الموضوع فلم اجد كلمة اتنفس بها
......احسنت جد جد جد رائع وخصوصي المقاطع الاخيرة
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هلا فيك رختى العزيزة همسة
ربي يسعدك ويبارك فيك يارب نورتى وشرفتي
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#14
قال ربي اغفرلي:
من الجميل أن تكون لك ذكرى بكل مكآن ،
ولكن .. من سوء الحظ أننآ نربط توآجدنآ ببعض الأمآكن الجميلة بأحدآث سيئة ..
ولعلها طبيعة الإنسآن .. يحب دآئمآ أن يزور المكآن الذي جرح فيه وأنكسر


**((وأماكن تمر بها ))**

تناديك طرقاتها ..
فيخيل اليك ..
انك تسمع أصوات أصحابها ..!!
الذين كانوا ..
فتتلفت حولك وخلفك ..
مرتعبا ..!!
فلا تلمح سوى بقايا ..
تنبض بروح الامس ..!!
وكانهم ما كانوا..!!!

حزنت كثيرا عند قراءتي لهذا المقطع منها

راااائع دائما في اختياراتك يا اخي يا طيب
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هذا الانسان في طبعه اختى العزيزة ربي يسعدك اتمنى لك التوفيق وأن تكون جميع ذكرياتك حميلة وسعيدة يارب
نورررتي الموضوع اختي المقدسية
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#15
قال امنيات:
نعم هي كذلك ،كل الأماكن التي نمر عليها تترك لنا أثرا
كل الطرقات تشهد ،،،،
كل الأزقة تحكي،،،،،،
كل الممرات تروي،،،،،،،،
ذكرى مرت من هنا،،،،،
ذكريات طفولتنا كلها جميلة
كلها برءية،
كلها راءعة ،رغم أنها مرت عليها السنوات،
واثقلتك كاهلها الايام
،لكننا لازلنا نذكرها ونحن اليها
لانها هي مميزة بكل التفاصيل.
انت مبدع يا اخي
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هل انت المميزة اختي امنيات في مداخلاتك واضافاتك الجميلة ، بارك الله فيك واسعد قلبك واعانك على طاعته
مرورك واضافتك تسعدني كثير اختي العزيزة
 
النجم البعيد

النجم البعيد

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
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الإعجابات
3,506
النقاط
71
الإقامة
جزيرة العرب ....
الجنس
ذكر
#16
لبعض الاماكن ذكريات تستفز الحنين ...

كنت أظن الريح جابت .. عطرك يسلم علي
كنت أظن الشوق جابك .. تجلس بجنبي شوي
كنت أظن .. وكنت أظن
وخاب ظني
وما بقى بالعمر شي .. وأحتريتك
الأماكن .. الأماكن
الأماكن .. كلها مشتاقة لك ....




تسلم الايادي ___ النجم البعيد ...
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#17
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
768
الإعجابات
1,637
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#17
قال النجم البعيد:
لبعض الاماكن ذكريات تستفز الحنين ...

كنت أظن الريح جابت .. عطرك يسلم علي
كنت أظن الشوق جابك .. تجلس بجنبي شوي
كنت أظن .. وكنت أظن
وخاب ظني
وما بقى بالعمر شي .. وأحتريتك
الأماكن .. الأماكن
الأماكن .. كلها مشتاقة لك ....




تسلم الايادي ___ النجم البعيد ...
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ربي يسلمك اخى النجم القريب من قلوبنا
نورت الموضوع وشرفته بمرورك الطيب
 
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