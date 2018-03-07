رب ذكرى هيجت حزنآ

أماكن نحب أن نمر بها .. على الرغم من حزنها ..!



أماكن تمر بها

فتشم بها رائحه ماضيك

فكأنها تعيد الزمن اليك...بطقوسه...بسويعاته...بذكرياته

بأناس قاسموك يوما كل

شيء حتى أنفاسك



أماكن تمر بها

فترى بها ملامح طفولتك

تلمح بها رفاقك الذين كبروا... تنقب عن آثار براءتك عليها

تتبع خطوات شقاوتك على ارضها .. وتبتسم بمرارة

وتردد ((ليتنا لم نكبر))



أماكن تمر بها

فتفتح لك دفاترك المغلقه

تستعرض امامك صفحاتك القديمه

تعيد اليك ما القيت به في خزانه الذاكرة معتمدا

وتمنيت مع زحمه الايام ان تنساه...وتعلقت بطوق النسيان في بحر

الحياه كالغريق....ولم تنسه



أماكن تمر بها

فتكشف لك جرحك المستور

ويعتري أمامك جسد الذكرى المغطى برداء النسيان

وتأتي اليك بارواح لوحت لها يوما مودعا...ولوحت لك باكيه



أماكن تمر بها

فتطفىء صفحاتك البيضاء

التي تفننت في زخرفتها وتنقيتها....وتستعرض امامك صفحات سوداء

تفننت في الهروب منها..وحاولت جاهدا من ذاكرة تاريخك

متناسيا ان ذاكرة الاماكن لاتنسى ابدا



أماكن تمر بها

فتناديك طرقاتها فيخيل إليك إنك تسمع أصوات

أصحابها الذين كانوا

تلتفت حولك وخلفك مرتعبا

فلا تلمح سوى بقايا تنبض بروح الامس

وكأنهم ماكانوا !!



أماكن تمر بها

فتتمنى أن تختفي من فوق الأرض وان يتم مسح تضاريسها تماما

فعليها فقدت الكثير من نفسك وعليها نحرت الكثير

من قيمك وعليها كانت البشاعه عنوان الانسانيتك

وعليها كنت انت .. ليس انت ..!!



أماكن تمر بها

فتشعر بالغصه تتسلل الى اعماقك

وتشعر بالمرارة تستقر في فمك فهنا احببت يوما

وهنا كان لقاؤك الاول يوما

وهنا كان انكسارك الاول يوما



أماكن تمر بها

فينحرك المرور بها نحرا

فهنا كنت أجمل

هنا كنت أصغر

هنا كنت أنقى

هنا كنت أصدق

وهنا كنت أطهر

فتعود منها محملا بكل الأشياء.......الإ نفسك !! ​