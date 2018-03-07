تنظيمي لبعض الأغراض

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جبتلكم فكرة تنظيمي لبعض الأغراض بواسطة العلب



كل علبة نحط داخلها اغراض من نوع واحد نكتب على ورقة صغيرة ونلصقها عليها
باه كي نجي نحوس نلقى الغرض مباشرة
مثلا:
دواء وضعته لوحده..كوسمتيك راجلي او بنتي...أشياء أخرى أشياء خاصة بي أشياء خاصة بزوجي...الخ

وفي علبة شفافة حطيت الدواء لي نستعملوه بكثرة للكبار
مثلا باراسيتامول..سميكتا..بوماد الظهر ..القطن ..الفاصما..الخ



هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.

هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.


هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.



هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.


هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.

هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.




نوضعهم مع بقية العلب






هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.

تحياتي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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أزمير
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#3
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي شوشو
مشاء الله عجبتني ياسر الفكرة هاذي على الاقل كي تجي تحوسي على حاجة اجيك ساهلة
شكرا لك
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
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24 نوفمبر 2015
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من عآلمي
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#4
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


يعطيك الف عافية ام ياسمين
صرآحة نتقلق بزاف من الأمور لي
تكون مرمية هنا و لهيه وزيد ادا جيت
نهز حاجة وندسها احتمال ننسى ههه
خاصة الاشياء الصغيرة و علابيها فكرتك في
تنظيم رائعة جدا و احنا نحتاجوا التنظيم في حياتنا بشكل لا يصدق على سبيل المثال كاين لي يعيشو في دار كبيرة طول و عرض بصح امورهم مشتتة وكاين لي 2 ميترات و منظمين كل اشي
مشكووورة جدا ع الصور
وبارك الله فيك
و ربي يحفظ الامورة.
 
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