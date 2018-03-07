أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم فكرة تنظيمي لبعض الأغراض بواسطة العلب
كل علبة نحط داخلها اغراض من نوع واحد نكتب على ورقة صغيرة ونلصقها عليها
باه كي نجي نحوس نلقى الغرض مباشرة
مثلا:
دواء وضعته لوحده..كوسمتيك راجلي او بنتي...أشياء أخرى أشياء خاصة بي أشياء خاصة بزوجي...الخ
وفي علبة شفافة حطيت الدواء لي نستعملوه بكثرة للكبار
مثلا باراسيتامول..سميكتا..بوماد الظهر ..القطن ..الفاصما..الخ
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هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
نوضعهم مع بقية العلب
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
تحياتي
جبتلكم فكرة تنظيمي لبعض الأغراض بواسطة العلب
كل علبة نحط داخلها اغراض من نوع واحد نكتب على ورقة صغيرة ونلصقها عليها
باه كي نجي نحوس نلقى الغرض مباشرة
مثلا:
دواء وضعته لوحده..كوسمتيك راجلي او بنتي...أشياء أخرى أشياء خاصة بي أشياء خاصة بزوجي...الخ
وفي علبة شفافة حطيت الدواء لي نستعملوه بكثرة للكبار
مثلا باراسيتامول..سميكتا..بوماد الظهر ..القطن ..الفاصما..الخ
نوضعهم مع بقية العلب
تحياتي