تنظيمي لبعض الأغراض

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ





يعطيك الف عافية ام ياسمين

صرآحة نتقلق بزاف من الأمور لي

تكون مرمية هنا و لهيه وزيد ادا جيت

نهز حاجة وندسها احتمال ننسى ههه

خاصة الاشياء الصغيرة و علابيها فكرتك في

تنظيم رائعة جدا و احنا نحتاجوا التنظيم في حياتنا بشكل لا يصدق على سبيل المثال كاين لي يعيشو في دار كبيرة طول و عرض بصح امورهم مشتتة وكاين لي 2 ميترات و منظمين كل اشي

مشكووورة جدا ع الصور

وبارك الله فيك

و ربي يحفظ الامورة. ​