تطبيقي رولي ام وليد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



طبقت وصفة الرولي تاع ام وليد

الوصفة

4بيضات4ملاعق زيت4ملاعق سكر4ملاعق فرينةفاني او مبشور ليمون وبرتقالالخميرة

نشعل الفرن يسخن على 180 درجة قبل بداية العمل

نخلط جيدا البيض مع السكر ثم نضيف الزيت و الفانيليا و نواصل الخلط

ثم نضيف الفرينة و الخميرة و نستمر في الخلط

نضع قالب السيليكون الخاص بالجينواز (او صينية فرن فيها ورق طهي) في صينية ثم نفرغ في فيه الخليط ثم نسويه جيدا

ندخله للفرن حتى يأخذ لون ذهبي فاتح فقط



نخرجه من الفرن و ندهنه بطبقة رقيقة من المربى او اي كريمة و هو ساخن

نتركه يبرد قليلا ثم نطويه او نروليه ثم نتركه يتماسك

ننزع الاطراف ثم نضعه في طبق التقديم و نزينه بالسكر الناعم

و التزيين دائما يبقى اختياري بعد ذلك نقسمه



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