تطبيقي رولي ام وليد

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبقت وصفة الرولي تاع ام وليد
الوصفة
4بيضات
4ملاعق زيت
4ملاعق سكر
4ملاعق فرينة
فاني او مبشور ليمون وبرتقال
الخميرة
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هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 960×720.
وهذا تطبيق اخر
طبقت وصفة الرولي تاع ام وليد
الوصفة
4بيضات
4ملاعق زيت
4ملاعق سكر
4ملاعق فرينة
فاني او مبشور ليمون وبرتقال
الخميرة
نشعل الفرن يسخن على 180 درجة قبل بداية العمل
نخلط جيدا البيض مع السكر ثم نضيف الزيت و الفانيليا و نواصل الخلط
ثم نضيف الفرينة و الخميرة و نستمر في الخلط
نضع قالب السيليكون الخاص بالجينواز (او صينية فرن فيها ورق طهي) في صينية ثم نفرغ في فيه الخليط ثم نسويه جيدا
ندخله للفرن حتى يأخذ لون ذهبي فاتح فقط
نخرجه من الفرن و ندهنه بطبقة رقيقة من المربى او اي كريمة و هو ساخن
نتركه يبرد قليلا ثم نطويه او نروليه ثم نتركه يتماسك
ننزع الاطراف ثم نضعه في طبق التقديم و نزينه بالسكر الناعم
و التزيين دائما يبقى اختياري بعد ذلك نقسمه
نخلط جيدا البيض مع السكر ثم نضيف الزيت و الفانيليا و نواصل الخلط
ثم نضيف الفرينة و الخميرة و نستمر في الخلط
نضع قالب السيليكون الخاص بالجينواز (او صينية فرن فيها ورق طهي) في صينية ثم نفرغ في فيه الخليط ثم نسويه جيدا
ندخله للفرن حتى يأخذ لون ذهبي فاتح فقط
نخرجه من الفرن و ندهنه بطبقة رقيقة من المربى او اي كريمة و هو ساخن
نتركه يبرد قليلا ثم نطويه او نروليه ثم نتركه يتماسك
ننزع الاطراف ثم نضعه في طبق التقديم و نزينه بالسكر الناعم
و التزيين دائما يبقى اختياري بعد ذلك نقسمه
التطبيق
وهذا تطبيق اخر