رخامة بالكراميل

Fleur Rouje
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المقادير :
500غ الكاوكاو محمر ومقشر ومهرمش
1 حك نستلى كراميل سديت عليه مدة 45 دقيقة في طنجرة الظغط مع تغطية الحك كاملا بالماء
قطرات من روح اللوز
نسمة الحامض
200 غ شكلاط ابيض
250 شكلاط اسود
ورق السولفيريزي
كويغطات
الطريقة على بركة الله : بعدما سدينا على الحك ديال نسلى فطمجرة الطغط حتى رجع كراميل نخلطوا معه الكاوكاو المهرمش لحين الحصول على عجين متماسك
نسرحوه فوق قطعة بلاستيكية ونشكلو منه مربع او مستطيل
نذوبه الشكلاط الاسود بطريقة حمام مريم ونحتفظ بجزء منه في كورني ورقي للتزيين
نصب الشكلاط فوق عجين الكاوكاو ونذخله للثلاجة حتى يتماسك
في هذه الاثناء نذيب الشكلاط الابيض في نفس الوعاء الذي سبق وان استعملناه في الشكلاط الاسود حتى يصبح لون الشكلاطة الابيض مائل الى الابيض الكريمى' البيج '
نخرج الخليط من الثلاجة ونقلبه للجهة الاخرى ثم نصب الشكلاطة البيضاء
ونقوم برسم خطوط متوازية فوقها من الشكلاط الاسود الدي سبق واحتفضنا به
تم نفوم بتمرير السكين او عود فوق الخيوط المتوازية للحصول على شكل الميلفوي ..
ندخلها للثلاجة حتى يتماسك الشكلاط
ونقطعها على شكل مربعات حسب رغبتكم وبالصحة والرحة