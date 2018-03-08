كيفية عمل كريم باتسيير بطريقة ناجحة و سهلة بالصور

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Fleur Rouje

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#1
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مقادير كريم باتسيير

المقادير

2 ملاعق سنيدة

3صفار البيض

معلقة نشا او مايزينا و يمكن تعويضها بالدقيق
2 الزا فانيل
كاس كبير حليب اي مايناهز ربع لتر
طريقة عمل كريم باتسيير

الطريقة


نعمل الحليب يغلى مع الفانيلا



و في اناء اخر نضرب اصفر البيض جيدا مع السنيدة و فانيلا و مايزينا




تم نضيف عليه الحليب الساخن بالتدريج مع الاستمرار فالتحريك بسرعة




حتى يصبح الخليط كل فقاعات



و نعمل الكل فكاسرونة و نضعها فوق النار المتوسطة مع التحريك حتى تعقد و الامر لايتطلب وقتا حتى يصبح هكدا

 
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