كيفية عمل كريم باتسيير بطريقة ناجحة و سهلة بالصور

Fleur Rouje
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مقادير كريم باتسيير
المقادير
2 ملاعق سنيدة
3صفار البيض
معلقة نشا او مايزينا و يمكن تعويضها بالدقيق
2 الزا فانيل
كاس كبير حليب اي مايناهز ربع لتر
طريقة عمل كريم باتسيير
الطريقة
نعمل الحليب يغلى مع الفانيلا
و في اناء اخر نضرب اصفر البيض جيدا مع السنيدة و فانيلا و مايزينا
تم نضيف عليه الحليب الساخن بالتدريج مع الاستمرار فالتحريك بسرعة
حتى يصبح الخليط كل فقاعات
و نعمل الكل فكاسرونة و نضعها فوق النار المتوسطة مع التحريك حتى تعقد و الامر لايتطلب وقتا حتى يصبح هكدا