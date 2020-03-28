عمل الدونات بسهولة بالصور

sala790
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هل ترغبين في تعلم أسهل طريقة لعمل الدونات الأصلية المقلية في البيت وبمقادير في المتناول, في هذا الموضوع من حلويات مغربية ستستطيعين تحضير ألذ الدونات بسهولة لاسرتك السعيدة وبالصور تابعي معنا.
قليلا حول الدونات: تسمى ايضا بالمبرومة أو الدونات وهي كعكة محلاوة مقلية, تعتبر الدونات واحدة من أنواع المعجنات التي تقلى في الزيت وتحلى بالمربى أو الجيلي أو الكريمة.
مقادير عمل الدونات:
لتحضر الدونات تقومي بخلط المقادير التالية في إناء كبير مقعر بعد بسم الله:
تضيفي في الاناء كل من الدقيق و السكر سنيدة ثم الحليب المجفف و القليل من الملح ثم تضيفي لهم الزبدة, تقومي بعجن هذه المواد جيدا ثم تضيفي لهم الثلاثة بيضات وتقومي بخلط وعجن المقادير مرة أخرى تم تضيفي لهم كأس الماء وتستمري بخلط وعجن مقادير الدونات جيدا حتى تحصلي على عجين طري وناعم. بعد تجهيزك لعجين الدونات تتركيه ليرتاح لمدة نصف ساعة بعد أن تقومي بتغطيته.
بعد مرور النصف ساعة تجلبي عجين الدونات فوق سطح مائدة مستوي وتقومي بمد العجين بواسطة المدلك, بعد مد العجين بالكامل تقومي الآن بتقطيع دوائر من العجين, تم تقطعي مرة اخرى دوائر عجين حلويات الدونات من المنتصف بدوائر صغيرة كما تبين الصورة التالية ذلك, الشكل النهائي لعجين الدونات قبل الطهو.
طريقة تزيين الدونات:
ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم, تضيفي بعض من قطرات الماء البارد وتحركي المزيج حتى يصبح كثيف وسميك كريمي تم تزيني به وجه الدونات بعد أن تطهيها في الزيت أو الفرن , طريقة تزيين الدونات سهلة جدا فقط تغمسيها من الوجه في الشوكولا الذائبة أو تحلى الدونات بالمربى أو الجيلي أو الكريمة أو القرفة و السكر الناعم أو يمكنك الابداع بطريقة تزيين تخصك, وهاهي الدونات اللذيذة و السهلة أصبحت جاهزة بالصحة و العافية.
منقول من : عمل الدونات بالصور
قليلا حول الدونات: تسمى ايضا بالمبرومة أو الدونات وهي كعكة محلاوة مقلية, تعتبر الدونات واحدة من أنواع المعجنات التي تقلى في الزيت وتحلى بالمربى أو الجيلي أو الكريمة.
مقادير عمل الدونات:
- 4 كؤوس من الدقيق
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الدقيق - سكر السنيدة
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة
- ملعقتان كبيرتان من الخميره المذابة بقليل من الماء الدافي
- القليل من الملح
- 3 بيضات كاملة
- كأس من الماء
- ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى
لتحضر الدونات تقومي بخلط المقادير التالية في إناء كبير مقعر بعد بسم الله:
تضيفي في الاناء كل من الدقيق و السكر سنيدة ثم الحليب المجفف و القليل من الملح ثم تضيفي لهم الزبدة, تقومي بعجن هذه المواد جيدا ثم تضيفي لهم الثلاثة بيضات وتقومي بخلط وعجن المقادير مرة أخرى تم تضيفي لهم كأس الماء وتستمري بخلط وعجن مقادير الدونات جيدا حتى تحصلي على عجين طري وناعم. بعد تجهيزك لعجين الدونات تتركيه ليرتاح لمدة نصف ساعة بعد أن تقومي بتغطيته.
بعد مرور النصف ساعة تجلبي عجين الدونات فوق سطح مائدة مستوي وتقومي بمد العجين بواسطة المدلك, بعد مد العجين بالكامل تقومي الآن بتقطيع دوائر من العجين, تم تقطعي مرة اخرى دوائر عجين حلويات الدونات من المنتصف بدوائر صغيرة كما تبين الصورة التالية ذلك, الشكل النهائي لعجين الدونات قبل الطهو.
طريقة تزيين الدونات:
ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم, تضيفي بعض من قطرات الماء البارد وتحركي المزيج حتى يصبح كثيف وسميك كريمي تم تزيني به وجه الدونات بعد أن تطهيها في الزيت أو الفرن , طريقة تزيين الدونات سهلة جدا فقط تغمسيها من الوجه في الشوكولا الذائبة أو تحلى الدونات بالمربى أو الجيلي أو الكريمة أو القرفة و السكر الناعم أو يمكنك الابداع بطريقة تزيين تخصك, وهاهي الدونات اللذيذة و السهلة أصبحت جاهزة بالصحة و العافية.
منقول من : عمل الدونات بالصور
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|قلي الدونات في الزيت