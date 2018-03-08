لتحضّر الشوكولاتةو الكراميل التي نزيّن بها الكب كيك

Fleur Rouje
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 مارس 2018
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- الإعجابات
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- العمر
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- الإقامة
- جزائر
- الجنس
- أنثى
- لإعداد صلصة الشوكولاتة:
- في قدر من "الستاينلس ستيل"، سخّني على نارٍ هادئةٍ القشدة والكريما، ثم أضيفي الشوكولاتة والكاكاو والفانيليا والقهوة. وقلّبي إلى أن تذوب الشوكولاتة، واتركيه ليبرد.
- ولإعداد صلصة الكراميل:
- في قدر من "الستاينلس ستيل"، ضعي الماء والسكر وعصير الليمون، وسخّني على نارٍ هادئةٍ مع التقليب، إلى أن يصبح السكر ذهبياً، وأضيفي الكريما مع التقليب بهدوء، إلى أن تتجانس، واتركيها لتبرد.