السلام عليكم

سئل رجل حكيم ذات يوم ما معنى إمرأة / فإبتسم وقال هي لوح من زجاج شفافة وترى داخليها أن أمسحت عليه برفق زادت لمعته /تري فيه شئ من صورتك وكأنها تخفي صورتك داخلها في خجل وأن كسرته يوما يصعب عليك جمع أشلائه وأن جمعتها لتلصقها بانت ندوبه وفي كل مرة. تمرر يدك على الندب ستخرح يدك هده هي المرأة فلا تكسرها

المرأة أمك وأختك وإبنتك وزوجتك فلا تهنها