حكمة

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
10
الإعجابات
16
النقاط
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العمر
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
سئل رجل حكيم ذات يوم ما معنى إمرأة / فإبتسم وقال هي لوح من زجاج شفافة وترى داخليها أن أمسحت عليه برفق زادت لمعته /تري فيه شئ من صورتك وكأنها تخفي صورتك داخلها في خجل وأن كسرته يوما يصعب عليك جمع أشلائه وأن جمعتها لتلصقها بانت ندوبه وفي كل مرة. تمرر يدك على الندب ستخرح يدك هده هي المرأة فلا تكسرها
المرأة أمك وأختك وإبنتك وزوجتك فلا تهنها
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
804
الإعجابات
1,670
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#2
كلام جميل اختي نعمات ، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رفقا بالقوارير فقد اختصر كل المعاني في هاتين الكلمتين
نشكرك للحمة الجميلة
 
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