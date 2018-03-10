السلام عليكم

سئل رجلا حكيم ذات يوم ما معنى إمرأة /فابتسم الرجل وقال هي لوح من زجاج شفافة فترى دخليها نفسك أن مسحت عليه برفق زادت لمعته ترى فيه شئ من صورتك وكأنها تخفي صورتك داخلها في خجل وإن كسرته يوما يصعيب عليك جمع أشلائه وإن جمعتها لتلصقها بانت ندوبه وفي كل مرة تمرر يدك على الندب ستجرح يدك هده هي المرأة فلا تكسرها /المرأة أختك /وإبنتك وأمك وزوجتك فلا تهناها