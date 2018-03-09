مجادلة بين الرجل والمراة

السلام عليكم



قال الرجل أنا الرجل

قالت انا الأنثي

قال لها الرجال موامون على النساء

قالت له استوصوا بالنساء خيرا

قال لها نحن نملك العقل والحكمة

قالت له نحن نملك العطف والحنان

قال لها نحن نتعب طول النهار لأجلكم

قالت له نحن نربي أجيال المستقبل

قال لها نحن عظماء

قالت له وراء كل رجلا عظيم إمراة عظيمة

قال لها نحن بيدنا كل شئ

قالت له ولله ملك السموات والأرض

قالت لها منزلتنا عند الله أكبر

قالت له الجنة تحت أقدام الأمهات

قال لها أنت طالق

قالت له هديه ساعة مباركة