مجادلة بين الرجل والمراة

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
8
الإعجابات
11
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم

قال الرجل أنا الرجل
قالت انا الأنثي
قال لها الرجال موامون على النساء
قالت له استوصوا بالنساء خيرا
قال لها نحن نملك العقل والحكمة
قالت له نحن نملك العطف والحنان
قال لها نحن نتعب طول النهار لأجلكم
قالت له نحن نربي أجيال المستقبل
قال لها نحن عظماء
قالت له وراء كل رجلا عظيم إمراة عظيمة
قال لها نحن بيدنا كل شئ
قالت له ولله ملك السموات والأرض
قالت لها منزلتنا عند الله أكبر
قالت له الجنة تحت أقدام الأمهات
قال لها أنت طالق
قالت له هديه ساعة مباركة
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
780
الإعجابات
1,656
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#2
هاي نهاية الجدال العقيم التفاخر بالذات بالنهاية هو خاسر وهي خاسرة
ربي يسعدك اختي نعمات نورتي المنتدى بمواضيعك تسلمي
 
ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
8
الإعجابات
11
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
الله يحفظك شكرا على الرد

يعني بصرحة كاين وين لزام يكون نقاش بين الزوجين بصح ماشي توصل لطلق يعني هكدا ما كانش حوار ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله
تقبلوا تحياتي
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#4
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,942
الإعجابات
7,170
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#4
قال عاشق الاقصى:
هاي نهاية الجدال العقيم التفاخر بالذات بالنهاية هو خاسر وهي خاسرة
ربي يسعدك اختي نعمات نورتي المنتدى بمواضيعك تسلمي
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خير جواب هو اخترته
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#5
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,942
الإعجابات
7,170
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
اذا لناخذ نحن السيدات العبرة من الموضوع حتى لا نكون عبرة لغيرنا
اهلا بك معنا و ننتظر الجديد
 
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