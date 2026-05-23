الرجل والمرأة

قال : انا رجل

قالت المرأة: انا إمرأة

قال لها الرجل ؛

الرجال قوامون على النساء

قالت له: استوصوا بالنساء خيرا

قال لها : نحن نملك العقل والحكمة

قالت له : نحن نملك العطف و الحنان

قال لها : نحن نتعب من طوال النهار من أجلكم

قالت له:

نحن نربي اجيال المستقبل

قال لها : نحن علماء

قالت له:

وراء كل رجل عظيم إمرأة.. عظيمة

قال لها :

نحن بيدنا كل شيء

قالت له :

لله ملك السماوات و الأرض

قال لها :

منزلتنا عند الله أكبر

قالت له :

الجنة تحت تقديم الأمهات...



قال لها :

احب أمي أكثر منك...

قالت له:

أمك..ثم أمك..ثم أمك

قال له :

الكراهية مؤنث...

قالت له:

الحقد مذكر....

قال لها :

الكون مذگر

قالت له :

الجنة مؤنث...

قال لها :

لقد جرحتك ..اعتذر..

قالت له :

الرجال قوامون على النساء