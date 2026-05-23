الرجل والمرأة

قال : انا رجل
قالت المرأة: انا إمرأة
قال لها الرجل ؛
الرجال قوامون على النساء
قالت له: استوصوا بالنساء خيرا
قال لها : نحن نملك العقل والحكمة
قالت له : نحن نملك العطف و الحنان
قال لها : نحن نتعب من طوال النهار من أجلكم
قالت له:
نحن نربي اجيال المستقبل
قال لها : نحن علماء
قالت له:
وراء كل رجل عظيم إمرأة.. عظيمة
قال لها :
نحن بيدنا كل شيء
قالت له :
لله ملك السماوات و الأرض
قال لها :
منزلتنا عند الله أكبر
قالت له :
الجنة تحت تقديم الأمهات...
قال لها :
احب أمي أكثر منك...
قالت له:
أمك..ثم أمك..ثم أمك
قال له :
الكراهية مؤنث...
قالت له:
الحقد مذكر....
قال لها :
الكون مذگر
قالت له :
الجنة مؤنث...
قال لها :
لقد جرحتك ..اعتذر..
قالت له :
الرجال قوامون على النساء
