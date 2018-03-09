عرض بيع متوفّر 1000 دولار PAYONEER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Salaheddin25
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
S

Salaheddin25

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
484
الإعجابات
67
النقاط
7
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 1000 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 185 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 185000 دج


مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​
 

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صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,188
الإعجابات
684
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
S

Salaheddin25

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
484
الإعجابات
67
النقاط
7
#3
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