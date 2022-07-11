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عرض بيع متوفر 500$ PAYONEER مقابل 203DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
203.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
N

NAIM 2093

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
8,771
النقاط
851
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 203دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
من يدفع عبر التطبيق يرسل: ملف PDF للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-أقل مبلغ للبيع 50$
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/8ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
193
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
احجز كامل المبلغ
 
أبو رحاب

أبو رحاب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 ماي 2018
المشاركات
121
النقاط
507
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
يا خويا راك شريت اليوم كامل المبلغ خلي لخاوتك تحجز معاك ماصحلنا والو معاكم غير الاحتكار اعوذ بالله
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
193
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
قال أبو رحاب:
يا خويا راك شريت اليوم كامل المبلغ خلي لخاوتك تحجز معاك ماصحلنا والو معاكم غير الاحتكار اعوذ بالله
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وانت مادخلك ضالو تبعو فالناس عيش حياتك وخطيك مالناس لا حول ولا قوة الا بالله بلاد السم
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
193
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
نتا باين فيك من هدوك لي عسو بعضاهم انصحك بالاهتمام بنفسك هربنا منكم مالواقع جيتيونا للمواقع لاحول ولا قوة ألا بالله
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
193
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
قال أبو رحاب:
مزية الرزق بيد الله سبحانو يرزق من يشاء
إضغط للتوسيع...

قال أبو رحاب:
يا خويا راك شريت اليوم كامل المبلغ خلي لخاوتك تحجز معاك ماصحلنا والو معاكم غير الاحتكار اعوذ بالله
إضغط للتوسيع...
حاب تحجز نوض بكر كيفي انا يوم كامل وانا لاسق فالهاتف متعدب باه نحجز مخلي اموري مخلي حوايج مهمين تجي نتا في لخر تع الليل تقلي خلي لخاوتك لي بالو يحجز يتعب عليها ويستنا الموضوع مع اللولين

ولعلمك المبلغ محجوز من قبل ايام
انصحك اهتم بنفسك وخطيك مالناس
 
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