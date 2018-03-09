◇◇◇ القرآن غيرني ◇◇◇◇

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

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#1
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القرآن غيرني :

كنت يوما أقرأ : {فالذين هاجروا وأخرجوا من
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا..}
فاستوقفتني
{أوذوا في سبيلي}
وسألت نفسي : هل أوذيت في سبيل الله ؟
فحزنت، وخشيت ألا أنال حظا من الآية.
وعزمت أن أتحرك وأبذل لديني
، وأتحمل التبعات حتى أنال الجزاء الوارد في ختام الآية!!
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القرآن غيرني : هذه الآية غيرتني {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} فعندما تأملتها قلت لنفسي : أنا لن أدخل الجنة حتى أنفق مما أحبه ، كنت أحب النوم فصرت أترك منه جزءا كبيرا وأقوم الليل ، ولمّا أضعف أتذكر الآية

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القرآن غيرني كنت أعاني من هم وضيق ، فسمعت شرحا لقصة موسى ورأيت كيف أنه لمّا أحسن للفتاتين وسقى لهما ودعا ربه أتاه الفرج ، وكانت عندنا مستخدمة بالمدرسة فقيرة ؛ فأحسنت إليها ، وطلبت من الله الإحسان ؛ ففرج الله همي وشرح صدري ، وصدق الله تعالى : {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}.

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القرآن غيرني : كنت لا أعرف طريق المسجد ، والحياة عندي عبث في عبث ، فسمعت يوما قارئا يقرأ قوله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا}
فتأملت في حالي فأحسست حقا أن كل ما كنت فيه من لهو وعبث وضلال ، ليس إلا لهثا وراء سعادة زائفة! ومعيشة ضنكا ؛ فأطفأت الغفلة ، وأشعلت أنوار الإيمان..
أسأل الله الثبات
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القرآن غيرني :
{أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات}
هذه الآية كانت درسا لي، عندما قرأتها شعرت كأني المخاطب.
أريد الجنة !
لكن أين العمل؟!
ومن لحظتها قررت الاجتهاد في العمل الصالح.

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القرآن غيرني :
من أعظم الأشياء التي كانت تصدني عن التوبة : تلبيس الشيطان علي في القنوط من رحمة الله ، وأني صاحب ذنب لا يغتفر؛
حتى قرأت : {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} إلى : {أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم}
فإذا كان الله فتح باب التوبة لمن نسب له الصاحبة والولد فكيف بمن دونه !

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القرآن غيرني :
كنت كغيري أقرأ القرآن بسرعة دون تدبر وإستحضار للمفاهيم والمعاني ، وكان همي آخر السورة !
وكنت أقرأ في الساعة الواحدة ثلاثة أجزاء ، فلما استمعت إلى كلمات أحد مشايخي عن التدبر، وأثره في صلاح القلب ، بدأت أدرب نفسي على ذلك ، فصرت - والله الشاهد - لا أجد لذة للقراءة إلا بالتدبر، حتى إني قد أبقى في الجزء الواحد نحو ثلاث ساعات ، فأدركت شيئا من معاني : {ليدبروا آياته}.

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⚪القرآن غيرني : أنا طالب علم ، وذات مرة توقفت عند قوله تعالى : {أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ...} الآية ، فبكيت كثيرا على ضياع ليال كثيرة في هذه الليالي الشاتية الطويلة ، وأنا لم أشرف نفسي بالانتصاب قائما لربي ولو لدقائق ، فكان هذا البكاء مفتاحا لبداية مجاهدة النفس .
IMG_20180307_075346_134.jpg
فلنقف مع أنفسنا ..لنرى ..
ماذا غير بنان القرآن الذي هو كلام الرحمن ⁉️
🌹شكرا لمن كتبها🌹
IMG_20180307_075346_134.jpg
 

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عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#2
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ذكر
#2
بارك الله فيك اختي اعزيزة
حقا ان القران غيرني
فكل اية فيه غيرت بي شيء ، حروفه حركاته الفاضه معانيه
كل شيء يمتد في عروقي ليغير مني لاكون انسانا آخر كما اراد الله
اكرررر بالغ شكري للاخت العزيزة ربي اغفر لي وجزاك الله عنا كل جزاء
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#3
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الكوزينة
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#3
الله يبارك فيك سلمت يمناك وربي يحفضك
أنا كي نسمع الآية (قل يا عبادي الذين أسرفو على أنفسهم لا تقنطو من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) أفرح وينشرح صدري الحمد لله على رحمة ربنا بنا
 
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