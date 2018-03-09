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القرآن غيرني :

، وأتحمل التبعات حتى أنال الجزاء الوارد في ختام الآية!!

فحزنت، وخشيت ألا أنال حظا من الآية.

القرآن غيرني : هذه الآية غيرتني {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} فعندما تأملتها قلت لنفسي : أنا لن أدخل الجنة حتى أنفق مما أحبه ، كنت أحب النوم فصرت أترك منه جزءا كبيرا وأقوم الليل ، ولمّا أضعف أتذكر الآية

القرآن غيرني كنت أعاني من هم وضيق ، فسمعت شرحا لقصة موسى ورأيت كيف أنه لمّا أحسن للفتاتين وسقى لهما ودعا ربه أتاه الفرج ، وكانت عندنا مستخدمة بالمدرسة فقيرة ؛ فأحسنت إليها ، وطلبت من الله الإحسان ؛ ففرج الله همي وشرح صدري ، وصدق الله تعالى : {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}.

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القرآن غيرني : كنت لا أعرف طريق المسجد ، والحياة عندي عبث في عبث ، فسمعت يوما قارئا يقرأ قوله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا}

فتأملت في حالي فأحسست حقا أن كل ما كنت فيه من لهو وعبث وضلال ، ليس إلا لهثا وراء سعادة زائفة! ومعيشة ضنكا ؛ فأطفأت الغفلة ، وأشعلت أنوار الإيمان..

أسأل الله الثبات

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القرآن غيرني :

{أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات}

هذه الآية كانت درسا لي، عندما قرأتها شعرت كأني المخاطب.

أريد الجنة !

لكن أين العمل؟!

ومن لحظتها قررت الاجتهاد في العمل الصالح.

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القرآن غيرني :

من أعظم الأشياء التي كانت تصدني عن التوبة : تلبيس الشيطان علي في القنوط من رحمة الله ، وأني صاحب ذنب لا يغتفر؛

حتى قرأت : {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} إلى : {أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم}

فإذا كان الله فتح باب التوبة لمن نسب له الصاحبة والولد فكيف بمن دونه !

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القرآن غيرني :

كنت كغيري أقرأ القرآن بسرعة دون تدبر وإستحضار للمفاهيم والمعاني ، وكان همي آخر السورة !

وكنت أقرأ في الساعة الواحدة ثلاثة أجزاء ، فلما استمعت إلى كلمات أحد مشايخي عن التدبر، وأثره في صلاح القلب ، بدأت أدرب نفسي على ذلك ، فصرت - والله الشاهد - لا أجد لذة للقراءة إلا بالتدبر، حتى إني قد أبقى في الجزء الواحد نحو ثلاث ساعات ، فأدركت شيئا من معاني : {ليدبروا آياته}.

⚪القرآن غيرني : أنا طالب علم ، وذات مرة توقفت عند قوله تعالى : {أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ...} الآية ، فبكيت كثيرا على ضياع ليال كثيرة في هذه الليالي الشاتية الطويلة ، وأنا لم أشرف نفسي بالانتصاب قائما لربي ولو لدقائق ، فكان هذا البكاء مفتاحا لبداية مجاهدة النفس .

فلنقف مع أنفسنا ..لنرى ..

ماذا غير بنان القرآن الذي هو كلام الرحمن ⁉️