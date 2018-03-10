Fateh Guebar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2017
- المشاركات
- 3
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 502
- العمر
- 34
- الإقامة
- عنابة
نبدأ أولا بالتعريف عن هذه المحفظة
عن كاش يو
كاش يو هي وسيلة دفع آمنة على الإنترنت، تم إطلاقها في عام 2002 من قبل شركة مكتوب.كوم، وهي الآن الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تخدم ما يقارب 2.3 مليون مستخدم بحلول دفع سهلة وبسيطة للتسوق على الإنترنت.
وقد بنت كاش يو عبر السنوات شبكة واسعة من بائعي بطاقات كاش يو الذين يتجاوز عددهم 75 ألف نقطة بيع، والمنتشرين في آلاف المواقع في كل دولة ومدينة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما زاد من سهولة وإمكانية وصول جميع المتسوقين على الإنترنت لبطاقات كاش يو التي يستخدمونها في شحن أرصدة حساباتهم، والشراء من آلاف المواقع التي تقبل كاش يو كوسيلة دفع على الإنترنت.
كما ساعدت كاش يو أكثر من 7 آلاف تاجر حول العالم على تطوير أعمالهم والتوسع بشكل سلس وآمن في المنطقة، ليمنحوا منتجاتهم وخدماتهم لملايين المشترين المقيمين في هذه المنطقة.
لقد تم بناء كاش يو كمنصة للدفع بشكل متوافق مع أنظمة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال الأحدث والأكثر تطوراً، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع التي تتم على شبكة الإنترنت لكل من المشترين والبائعين، مما يسمح بمشاركة المستهلك بشكل أوسع وأسرع وأأمن في التجارة الإلكترونية.
كيفية فتح حساب
ما عليك الا زيارة الموقع الأتي
تسجيل حساب المستخدم
بعدها إدخال المعلومات الشخصية بكل سهولة كما هو موضح في الصورة
ملاحظة : للحصول على حساب مميز يجب إدخال الهوية الشخصية في المكان المحدد في حسابك
كيف أشحن حسابي
تستطيع شحن حسابك من خلال كابون تعبئة أو شحن مباشر
توجه الا صفحة البداية وإضغط على أيقونة إشحن حسابك ستجد الموزعين الرسميين في بلادك
رابط الموزعيين :اشحن حسابك
وكما تعودنا جزائرنا لا تخلو من خصوصياتها و مشاكلها حيث سعر $
عن كاش يو
كاش يو هي وسيلة دفع آمنة على الإنترنت، تم إطلاقها في عام 2002 من قبل شركة مكتوب.كوم، وهي الآن الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تخدم ما يقارب 2.3 مليون مستخدم بحلول دفع سهلة وبسيطة للتسوق على الإنترنت.
وقد بنت كاش يو عبر السنوات شبكة واسعة من بائعي بطاقات كاش يو الذين يتجاوز عددهم 75 ألف نقطة بيع، والمنتشرين في آلاف المواقع في كل دولة ومدينة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما زاد من سهولة وإمكانية وصول جميع المتسوقين على الإنترنت لبطاقات كاش يو التي يستخدمونها في شحن أرصدة حساباتهم، والشراء من آلاف المواقع التي تقبل كاش يو كوسيلة دفع على الإنترنت.
كما ساعدت كاش يو أكثر من 7 آلاف تاجر حول العالم على تطوير أعمالهم والتوسع بشكل سلس وآمن في المنطقة، ليمنحوا منتجاتهم وخدماتهم لملايين المشترين المقيمين في هذه المنطقة.
لقد تم بناء كاش يو كمنصة للدفع بشكل متوافق مع أنظمة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال الأحدث والأكثر تطوراً، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع التي تتم على شبكة الإنترنت لكل من المشترين والبائعين، مما يسمح بمشاركة المستهلك بشكل أوسع وأسرع وأأمن في التجارة الإلكترونية.
كيفية فتح حساب
ما عليك الا زيارة الموقع الأتي
تسجيل حساب المستخدم
بعدها إدخال المعلومات الشخصية بكل سهولة كما هو موضح في الصورة
ملاحظة : للحصول على حساب مميز يجب إدخال الهوية الشخصية في المكان المحدد في حسابك
كيف أشحن حسابي
تستطيع شحن حسابك من خلال كابون تعبئة أو شحن مباشر
توجه الا صفحة البداية وإضغط على أيقونة إشحن حسابك ستجد الموزعين الرسميين في بلادك
رابط الموزعيين :اشحن حسابك
وكما تعودنا جزائرنا لا تخلو من خصوصياتها و مشاكلها حيث سعر $
1$=185