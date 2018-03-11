cherif algeria
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 523
- الإعجابات
- 117
- النقاط
- 19
- الإقامة
- biskra
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 400 أورو على بايسيرا للبيع مقابل 88000 دج
سعر البيع 220 دج للدولار الواحد واقل مبلغ للحجز 25 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عن طريق رسالة SMS عبر الهاتف أو عبر مكتب البريد او كأخر الحلول عن طريق الموقع بعد منتصف الليل.
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر تأكيد مني، بعد أن أحجز لك أكد لي جديتك في الحجز ليتم ارسال بيانات الدفع إليك عبر المشرفين
صورة الوصل ترسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب على الوصل بقلم الحبر (ستيلو) قبل رفعه ما يلي:
اسم عضوية البائع + اسم عضوية الشاري + اسم منتدى اللمة + المبلغ
الرجاء الحجز بجدية
المصدر مضمـــــــــون
الاثبات
متوفر مبلغ 400 أورو على بايسيرا للبيع مقابل 88000 دج
سعر البيع 220 دج للدولار الواحد واقل مبلغ للحجز 25 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عن طريق رسالة SMS عبر الهاتف أو عبر مكتب البريد او كأخر الحلول عن طريق الموقع بعد منتصف الليل.
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر تأكيد مني، بعد أن أحجز لك أكد لي جديتك في الحجز ليتم ارسال بيانات الدفع إليك عبر المشرفين
صورة الوصل ترسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب على الوصل بقلم الحبر (ستيلو) قبل رفعه ما يلي:
اسم عضوية البائع + اسم عضوية الشاري + اسم منتدى اللمة + المبلغ
الرجاء الحجز بجدية
المصدر مضمـــــــــون
الاثبات