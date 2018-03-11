عرض بيع بيع 400 أورو بايسيرا مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
400 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
523
الإعجابات
117
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

متوفر مبلغ 400 أورو على بايسيرا للبيع مقابل 88000 دج

سعر البيع 220 دج للدولار الواحد واقل مبلغ للحجز 25 أورو

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عن طريق رسالة SMS عبر الهاتف أو عبر مكتب البريد او كأخر الحلول عن طريق الموقع بعد منتصف الليل.


ملاحظة :
بعد الحجز انتظر تأكيد مني، بعد أن أحجز لك أكد لي جديتك في الحجز ليتم ارسال بيانات الدفع إليك عبر المشرفين
صورة الوصل ترسل على الخاص ( المحادثة) ويكتب على الوصل بقلم الحبر (ستيلو) قبل رفعه ما يلي:
اسم عضوية البائع + اسم عضوية الشاري + اسم منتدى اللمة + المبلغ

الرجاء الحجز بجدية

المصدر مضمـــــــــون

الاثبات

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M

MESSI23000

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,676
الإعجابات
447
النقاط
163
#2
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
523
الإعجابات
117
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#4
قال صدام بكل فخر:
ولاية حاب نزورها / وهران + تمنراست
دولة حاب نزورها / مصر هههه يعجبوني الاحياء الشعبية بصراحة و اكيدة مكة المكرمة
اشخاص في المنتدى نتمنى نلاقيهم / @Fethi.dz + @وحي القلم + @الامين محمد
و خصوصا الاخوة @cherif algeria و @MESSI23000 و الكثير من الاخوة و الاخوات
رايي في تخصص علم الاجتماع / تخصص رائع و ثري جدا و يعد مكسب علمي لمن درسه و لكنه
للاسف بدون قيمة في بلادنا




- أجمل ولاية زرتها هي " جيجل "
- كنت اريد ان اتخصص في علم النفس لكن لسوء الحظ لا يوجد هذا التخصص في ولايتنا و الظروف
منعتني بالالتحاق بجامعة اخرى في ولاية اخرى
- حال البلد اسوء من السيء " بدون تعليق " ... ربي تستر و خلاص
- بالطبع حياتي لا تقف على اي شخص لكن انا لا احب الفراق و لا احب خسارة الاشخاص لانني بطبعي
لست اجتماعي كثيرا لذا ان تعرفت بشخص و ارتحت له لا احبذ او لا استطيع فراقه بشكل نهائي
- أكلتي المفضلة " الشخشوخة " و " المحاجب " و " المسخن " و " الرفيس التونسي "
- مناصر وفي لفريق وفاق سطيف
- القسم الذي يعجبني " أعرف واش تهدر "

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قال MESSI23000:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]

عند الاتفاق مع المشتري اضغط على بدء محادثة واضف المشرفن:
@صدام بكل فخر
@MESSI23000
@bouziddz
@mixicali
@Fethi.dz
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بارك الله فيك أخي ميسي

قال mohamed028:
مرحبا اخي هل ممكن حجز المبلغ كامل مقابل 215 دج ؟؟
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أسف اخي السعر ثابت
 
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