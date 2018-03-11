ولاية حاب نزورها / وهران + تمنراست

دولة حاب نزورها / مصر هههه يعجبوني الاحياء الشعبية بصراحة و اكيدة مكة المكرمة

اشخاص في المنتدى نتمنى نلاقيهم / @Fethi.dz + @وحي القلم + @الامين محمد

و خصوصا الاخوة @cherif algeria و @MESSI23000 و الكثير من الاخوة و الاخوات

رايي في تخصص علم الاجتماع / تخصص رائع و ثري جدا و يعد مكسب علمي لمن درسه و لكنه

للاسف بدون قيمة في بلادنا​

- أجمل ولاية زرتها هي " جيجل "

- كنت اريد ان اتخصص في علم النفس لكن لسوء الحظ لا يوجد هذا التخصص في ولايتنا و الظروف

منعتني بالالتحاق بجامعة اخرى في ولاية اخرى

- حال البلد اسوء من السيء " بدون تعليق " ... ربي تستر و خلاص

- بالطبع حياتي لا تقف على اي شخص لكن انا لا احب الفراق و لا احب خسارة الاشخاص لانني بطبعي

لست اجتماعي كثيرا لذا ان تعرفت بشخص و ارتحت له لا احبذ او لا استطيع فراقه بشكل نهائي

- أكلتي المفضلة " الشخشوخة " و " المحاجب " و " المسخن " و " الرفيس التونسي "

- مناصر وفي لفريق وفاق سطيف

- القسم الذي يعجبني " أعرف واش تهدر "



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