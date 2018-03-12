السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

متوفر مبلغ 785 دولار بارفكت موني مقابل CCP

سعر البيـــــــع : 185 دج للدولار

الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ

العمولة على الشاري

ملاحظـــــــــة :

بعد الحجز انتظر التاكيد ثم أكد الحجز لأرسل لك المعلومات مع المشرفين

الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة ) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التـــــــــالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + رقم الهاف + المبلغ

المصدر تعاملات مشروعة