رمزي_23
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بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمتوفر مبلغ 785 دولار بارفكت موني مقابل CCP
سعر البيـــــــع : 185 دج للدولار
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
العمولة على الشاري
ملاحظـــــــــة :
بعد الحجز انتظر التاكيد ثم أكد الحجز لأرسل لك المعلومات مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة ) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التـــــــــالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + رقم الهاف + المبلغ
المصدر تعاملات مشروعة
الاثبات
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