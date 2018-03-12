عرض بيع متوفر 785 دولار perfect money مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
785 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
53
النقاط
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العمر
32
الإقامة
Annaba
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​
متوفر مبلغ 785 دولار بارفكت موني مقابل CCP
سعر البيـــــــع : 185 دج للدولار
الأولوية لمن يأخد كامل المبلغ
العمولة على الشاري

ملاحظـــــــــة :
بعد الحجز انتظر التاكيد ثم أكد الحجز لأرسل لك المعلومات مع المشرفين
الوصل يرسل على الخاص ( المحادثة ) ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع التـــــــــالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + رقم الهاف + المبلغ

المصدر تعاملات مشروعة

الاثبات
 

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صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
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#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
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الإعجابات
738
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
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