عرض بيع بيع 75.24 دولار بايونير مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
75.24 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
532
الإعجابات
135
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

متوفر مبلغ 75.24 دولار على بايونير للبيع مقابل 13900 دج

سعر البيع 185 دج للدولار الواحد

اقل مبلغ للحجز 50 دولار لقلة عدد مرات الارسال

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

الرجاء الحجز بجدية

المصدر: أعمال حرة

الاثبات

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mixicali

mixicali

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
28 مارس 2007
المشاركات
2,357
الإعجابات
583
النقاط
91
#2
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