cherif algeria
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 سبتمبر 2015
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- 532
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- الإقامة
- biskra
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 75.24 دولار على بايونير للبيع مقابل 13900 دج
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
اقل مبلغ للحجز 50 دولار لقلة عدد مرات الارسال
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: أعمال حرة
الاثبات
متوفر مبلغ 75.24 دولار على بايونير للبيع مقابل 13900 دج
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
اقل مبلغ للحجز 50 دولار لقلة عدد مرات الارسال
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: أعمال حرة
الاثبات