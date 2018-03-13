باسم الله الرحمن الرحيممتوفر مبلغ 75.24 دولار على بايونير للبيع مقابل 13900 دجسعر البيع 185 دج للدولار الواحداقل مبلغ للحجز 50 دولار لقلة عدد مرات الارساليتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقطالأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منهسيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .الرجاء الحجز بجديةالمصدر: أعمال حرةالاثبات