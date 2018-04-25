عودة ميمونة للمة

KYDO SAN
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 13 ديسمبر 2016
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- العمر
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- الإقامة
- في مريخ ^_^
- الجنس
- ذكر
اهلا اعزائي وعزيزاتي لموااين
اليوم رجعت لمة بعد ماتعرضت لبعض مشاكل وقام اخ فتحي بتعديلها وارجعها
ونشاله كامل نتلمو كيما بكري
ونرجعو نشاط للمة
الف مبروووووك للجميع
هذا مقدرت نعبر لكن داخل قلبي فرحة كبيرة
اليوم رجعت لمة بعد ماتعرضت لبعض مشاكل وقام اخ فتحي بتعديلها وارجعها
ونشاله كامل نتلمو كيما بكري
ونرجعو نشاط للمة
الف مبروووووك للجميع
هذا مقدرت نعبر لكن داخل قلبي فرحة كبيرة