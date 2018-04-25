عودة ميمونة للمة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهانا ڨاعد غير نعس فيها وكت تفتح أبوابهابالبركة إن شاء اللهآخر الاحزان والعثرات بإذن اللهوها نحن نعود إلى الجزائر بعد غياب طويلاشتقت الى كل ركن فيها ،والى إخوة وأخوات يثقلون بالذهب ،لا حرمنا الله منكم ومن لمتناشكرا أخي الكريمإحترامي وتقديري