عودة ميمونة للمة

KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#1
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#1
اهلا اعزائي وعزيزاتي لموااين
اليوم رجعت لمة بعد ماتعرضت لبعض مشاكل وقام اخ فتحي بتعديلها وارجعها
ونشاله كامل نتلمو كيما بكري
ونرجعو نشاط للمة
الف مبروووووك للجميع
هذا مقدرت نعبر لكن داخل قلبي فرحة كبيرة
 
KYDO SAN

KYDO SAN

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
3,707
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
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ذكر
#3
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#4
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#4
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
بارك الله فيك اخي
و عودة ميمونة للحبيبه وان شاء
الله نكونو عند حسن الظن و نحافظوا
عليها
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
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فرنسا الجزائر وطني
#8
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا ڨاعد غير نعس فيها وكت تفتح أبوابها :D
بالبركة إن شاء الله
آخر الاحزان والعثرات بإذن الله
وها نحن نعود إلى الجزائر بعد غياب طويل
اشتقت الى كل ركن فيها ،والى إخوة وأخوات يثقلون بالذهب ،لا حرمنا الله منكم ومن لمتنا
شكرا أخي الكريم
إحترامي وتقديري
 
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