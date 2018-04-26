السلام عليكم

علمني كبريائي أن أذل من جرحني بسكوتي بنظرتي بإبتساماتي من غير أن أتكلم أو أنطق بحرف وأن أستفيد من غلطات السفيه ولا أعطيه وقتا من عمرى





لم يفهموا أبدا وأنا مللت تكرار الشرح إنتهى وقت الكلام /فأهلا بالصمت ولفسيروه كما يشاءون



اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض