شخشوخة بمناسبة عودة اللمة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ؟؟
الحمد لله على رجوع اللمة
وبهذه المناسبة جبتلكم شخشوخة حارة بوسعادية نايلية-
حكمتلكم شوي تصاور على السريع
الوصفة:
رقاق مخدوم من قبل
والمرق:
حكمتلكم شوي تصاور على السريع
الوصفة:
رقاق مخدوم من قبل
والمرق:
في قدر اضيفي البصل مقطع مع الزيت والتوابل
واتركيها تتقلى على نار هادية حتى يدبل الخليط وبعدها أضيفي الماء
- عندما تغلي المرق أضيفي ملعقتي طماطم معلبة واكيد الكثير من الفلفل بأنواعو احمر واخضر و أتركيها حتى ينضج اللحم . أو الدجاج
-حضري الرقاق واسقسي بالمرق زيني باللحم والكسبر وشهية طيبة
أنا هنا خدمت كمية كبيرة كانت عندي عرضة
قلت نعرض ناس اللمة يتغداو عندي
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