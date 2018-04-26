شخشوخة بمناسبة عودة اللمة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واش راكم ؟؟

الحمد لله على رجوع اللمة ​

وبهذه المناسبة جبتلكم شخشوخة حارة بوسعادية نايلية



حكمتلكم شوي تصاور على السريع



الوصفة:

رقاق مخدوم من قبل



والمرق: ​

في قدر اضيفي البصل مقطع مع الزيت والتوابلواتركيها تتقلى على نار هادية حتى يدبل الخليط وبعدها أضيفي الماء- عندما تغلي المرق أضيفي ملعقتي طماطم معلبة واكيد الكثير من الفلفل بأنواعو احمر واخضر و أتركيها حتى ينضج اللحم . أو الدجاج-حضري الرقاق واسقسي بالمرق زيني باللحم والكسبر وشهية طيبةأنا هنا خدمت كمية كبيرة كانت عندي عرضةقلت نعرض ناس اللمة يتغداو عندي