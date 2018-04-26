شخشوخة بمناسبة عودة اللمة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ؟؟
الحمد لله على رجوع اللمة



وبهذه المناسبة جبتلكم شخشوخة حارة بوسعادية نايلية

حكمتلكم شوي تصاور على السريع

الوصفة:
رقاق مخدوم من قبل

والمرق:
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في قدر اضيفي البصل مقطع مع الزيت والتوابل
واتركيها تتقلى على نار هادية حتى يدبل الخليط وبعدها أضيفي الماء
- عندما تغلي المرق أضيفي ملعقتي طماطم معلبة واكيد الكثير من الفلفل بأنواعو احمر واخضر و أتركيها حتى ينضج اللحم . أو الدجاج
-حضري الرقاق واسقسي بالمرق زيني باللحم والكسبر وشهية طيبة

أنا هنا خدمت كمية كبيرة كانت عندي عرضة
قلت نعرض ناس اللمة يتغداو عندي

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:giggle::giggle:

 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
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قسنطينة
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#3
السلام عليكم
ماشاءالله يعطيك الصحة اختي أم ياسمين
شخشوخة وعليها لكلام
بصحتك وبصحة ضيافك، لو خبرتيني كن جيت تغديت معاكم هههه
تشهي الله يبارك
ومبروك لنا جميعا عودة اللمة الغالية
ربي يدوم جمعتنا
تحياتي​
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
29 ماي 2011
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العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
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#8
السلام عليكم
اظن انو عندنا اسمها التريدة تع الطاجين هادي فهي لا تشبه شخشوختنا ههه
بصح شهتيني يا شوشو يمممم
ومبارك عودة اللمة لنا جميعا ^^
 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
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الجنس
أنثى
#9
وعليكم السلآم ورحمة الله
سخفتيني الله يعطيك الهناء إن شاء الله، راني نايضة ضرك نطيبها، وباي باي يا الريجيم ههههه
بالصحة والهناء إن شاء الله، راكي وليتي بوسعادية ضرك صايي ووليتي تاكلي الحآر، لي يذوق البنة ما يتهنى :love:
يعطيك الصحة شوشو شخشوخة وعليها الكلام.
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله الله
ما شاء الله
هاني جبت الفلفل وجيت

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يعطيك الصحة الاخت الكريمة
وتسلم الايادي شخشوخة بالطبع
نشالله تبقى اللمة متألقة دائما
بارك الله فيك​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
إنضم
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النقاط
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#12
السلام عليكم حبيبتي شوشو
الله يبارك مشاء الله راهي تشهي مع راني صايمة ههههه
يمممممي يممممي
بصحتكم
و يعطيكم الصحة
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
6 مارس 2008
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سكيكدة
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة الفحلة نجيب برك المغرف تاعي 😅

مغسي ع الوصفة ومشاركتنا الصور وبصحتكم 😘
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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النقاط
951
العمر
23
الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#14
الله يبارك
مع لي دخلت لموضوعك مزيا كان قريب ياذن ههه
روعة راني شفت برك صور كي فالصيف نقراه ان شاء الله
دعواتــــــــــــــك
شكرا لك
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#19
إنضم
7 أوت 2006
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النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#19
بصحتكم الشخشوخة ، في سكيكدة تاني يديروها بصح يمكن نوعا ما تختلف الطريقة او بالاحرى الصوص الي تنحط فوقها.

ومرحبا بيك من جديد في لمة كل الجزائريين والعرب 😊
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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من الشرق
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أنثى
#20
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